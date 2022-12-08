طبيب البوابة: ما علاقة درجة حرارة الأنف بالزكام؟ هل تساءلت يومًا لماذا يبدأ الجميع في السعال والعطس مع اقتراب فصل الشتاء؟ ليس الأمر كما لو أن عدد الجراثيم الموجودة في الهواء يرتفع مع انخفاض درجة الحرارة. فلماذا يصاب الناس بالمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا و كوفيد-19 عندما يكون الجو باردًا في الخارج؟ لدينا الإجابة هنا!

الجواب هو أنفك.

طبيب البوابة: ما علاقة درجة حرارة الأنف بالزكام؟

الدراسة

في اكتشاف علمي ، وجد الباحثون أن الهواء البارد يضر بالاستجابات المناعية الطبيعية في أنفك. في الواقع ، يمكن للهواء البارد أن يخفض الاستجابة المناعية للأنف بمقدار النصف. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة الحساسية والمناعة السريرية.

طبيب البوابة: ما علاقة درجة حرارة الأنف بالزكام؟

دور الأنف في الوقاية من العدوى

أنفك هي نقطة الدخول الرئيسية لفيروسات وبكتيريا الجهاز التنفسي. ومع ذلك ، يعمل أنفك للمساعدة في منع الإصابة بهذه العدوى.

اكتشف الباحثون أن مقدمة الأنف يمكنها اكتشاف الجراثيم حتى قبل مؤخرة الأنف.

بمجرد اكتشاف دخيل ، تبدأ الخلايا المبطنة للأنف على الفور في إنشاء مليارات النسخ البسيطة من نفسها. وتسمى هذه الحويصلات خارج الخلية.

طبيب البوابة: ما علاقة درجة حرارة الأنف بالزكام؟

كيف تحارب المركبات الكهربائية الجراثيم المعدية؟

ووفقاً للأطباء من كلية الطب بجامعة هارفرد، لا يمكن أن تنقسم المركبات الكهربائية مثل الخلايا ، لكنها تشبه نسخًا صغيرة من الخلايا المصممة خصيصًا للذهاب وقتل هذه الفيروسات.

تعمل المركبات الكهربائية كأفخاخ ، لذلك عندما تستنشق فيروساً ، يلتصق الفيروس بهذه الأفخاخ بدلاً من الالتصاق بالخلايا. وجد الباحثون أنه عند التعرض للهجوم ، يزيد الأنف من إنتاج الحويصلات خارج الخلية بنسبة 160%.

طبيب البوابة: ما علاقة درجة حرارة الأنف بالزكام؟

ماذا يحدث لقوة الأنف في الطقس البارد؟

في الدراسة تم تعريض أربعة مشاركين إلى 15 دقيقة من درجات حرارة 4.4 درجة مئوية ، ثم قاموا بقياس الظروف داخل تجاويف الأنف.

فلاحظوا أن ما وجدوه عندما تتعرض للهواء البارد ، يمكن أن تنخفض درجة الحرارة في أنفك بما يصل إلى 9 درجات فهرنهايت، وهذا يكفي للتخلص من جميع المزايا المناعية لأنفك.

ووجدوا أن البرودة الصغيرة في طرف الأنف كانت كافية لإخراج ما يقرب من 42٪ من الحويصلات خارج الخلية من القتال.

طبيب البوابة: ما علاقة درجة حرارة الأنف بالزكام؟

كيف تحافظ على دفء أنفك؟

يمكن أن يؤدي الحفاظ على دفء البيئة داخل الأنف إلى الحفاظ على دفاعاتك المناعية القوية ضد الفيروسات.

يمكن أن يساعد ارتداء الكمامات على تدفئة الأنف. ستمنع هذه الفيروسات دخول أنفك مباشرة وتحافظ على دفء أنفك.

ومن المتوقع في المستقبل تطوير أدوية أنفية موضعية مبنية على هذا الوحي العلمي لتقليل معدل الإصابة المرتفع في الطقس البارد.

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