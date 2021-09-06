طبيب البوابة: ما مدى فائدة اختبارات المستضد كوفيد-19؟ هل نتائجها دقيقة؟

على مدار عام ، شهدنا الكثير من التطورات والتحسينات في مجال اختبار كوفيد-19 وتشخيصه. بينما تستمر الحالات في الارتفاع ، لدينا الآن الكثير من اختبارات المستضدات والنتائج السريعة التي تحفز اختبارات كوفيد-19، والتي يمكن أن تحدد ما إذا كنت في خطر...

كما مفيدة عندما يبدأ الناس في استئناف أنشطة ما قبل الجائحة ويحتاجون إلى توضيح صحتهم. مع اقتراب علامات الموجة الثالثة قريبًا ، يقترح الخبراء أيضًا أنه قد يكون هناك طلب أكبر على مجموعات اختبار سريعة في المنزل للحصول على إجابة للناس سواء كانت أعراضهم مرتبطة بالفعل بـ كوفيد-19 أم لا.

ولكن ، مع كل مزاياها ، ما مدى دقتها؟ وهل هم شيء يجب تخزينه قبل ظهور الموجة الثالثة؟

ماذا تفعل مجموعات اختبار كوفيد-19 والمستضد الذاتية؟ كيف تختلف عن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل؟

معظم اختبارات كوفيد-19 الذاتية المسموح باستخدامها حالياً هي شكل من أشكال اختبار المستضد ، والتي تخبرك بحالة كوفيد-19 (سواء كانت إيجابية أو سلبية) في وقت قصير.

تعمل اختبارات المستضد والجزيئات المستخدمة لاختبار كوفيد-19 على تحديد وجود المكونات الفيروسية في الجسم. تستخدم اختبارات المستضد ، على وجه الخصوص ، التي تشكل دعمًا للعديد من اختبارات كوفيد-19 المنزلية ذات النتائج السريعة ، تقنية لتتبع البروتين في سلالة الفيروس في الجسم وإخراج اختبار إيجابي أو سلبي. بالمقارنة مع هذا ، فإن الاختبار الجزيئي ، المعروف أيضًا باسم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) يساعد في تحديد الحمض النووي الريبي أو المكون الجيني للفيروس ، ومن ثم تم تصنيفه على أنه اختبارات قياسية ذهبية.

ومع ذلك ، يتم إجراء كلا الاختبارين بنفس الطريقة - باستخدام مسحة الحلق / الأنف التي تأخذ عينة من اللعاب لتتبع الفيروس. السبب وراء اختلاف اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) والمستضد فيما يتعلق بأوقات تسليم النتائج هو أنه بينما تتطلب تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) معدات تشخيصية متخصصة وغالبًا ما تكون باهظة الثمن وتقوم بتشغيل مكون الفيروس من خلال دورات متكررة للعثور على النتيجة ، فإن اختبارات المستضد تبحث عن البروتين ، ويمكن التحقق من النتائج بسهولة بطريقة اقتصادية وفعالة من حيث الوقت. لذلك ، على الرغم من أن اختبارات كوفيد-19 الذاتية يمكن أن تقدم نتائج في غضون 15-20 دقيقة ، يمكن أن تستغرق اختبارات PCR ما يصل إلى 24 ساعة على الأقل لتقديم النتائج ، أو أكثر إذا كان هناك طلب كبير على الاختبار.

ما مدى استفادتهم؟

الآن ، في حين تم اعتبار اختبارات المستضد بديلاً رائعًا لاختبار RT-PCR منذ أن تم التصريح باستخدامها لأول مرة ، فقد ارتفع الطلب على اختبارات مستضد كوفيد-19 في المنزل بشكل حاد في الجدول الزمني الحالي - عندما ترتفع حالات الاختراق ، المزيد من الناس يخرجون وينتشر متغير دلتا بسرعة - مما يعني أن هناك حاجة أكبر لمعرفة صحة الفرد وحالة كوفيد-19 في وقت مبكر.

تعد اختبارات المستضد مفيدة جدًا أيضًا لأنها تقدم نتائج كوفيد-19 في جدول زمني أقصر بكثير من متوسط ​​اختبارات PCR. خاصة مع الارتفاع المفاجئ الناتج عن متغير دلتا ، والذي ينتشر ويؤثر على الناس بسرعة ، يمكن أن تنبه اختبارات المستضد الشخص حول أعراضه وتساعده في الرد على مكالمة سريعة. في الوقت الحالي ، مع طوفان العدوى التي تسببها التهابات الجهاز التنفسي مثل حمى الضنك أو الملاريا أو الأنفلونزا أو حتى الحمى الفيروسية البسيطة ، يمكن أن يساعد الحصول على تحليل سريع الناس في الحصول على توضيح والحصول على العلاج الضروري.

هل توجد فرص لنتائج كاذبة؟

بعد شرح الفوائد ، من المهم أن تتذكر أنه مع أي اختبار ، يمكن أن تكون هناك فرص للحصول على إيجابيات وسلبيات كاذبة. مع اختبارات المستضد ، يمكن أن تكون احتمالية الحصول على نتائج سلبية خاطئة أعلى قليلاً ، مما يجعلها أقل فعالية أو موثوقية من اختبارات PCR المعيارية الذهبية.

بقدر ما تكون الاختبارات مريحة ومفيدة ، فإن اختبارات المستضد ليست دقيقة بنسبة 100 ٪ ولا ينبغي اعتبار الحصول على نتيجة سلبية في الاختبار صحيحًا تمامًا. أحد الأسباب الأساسية لحدوث ذلك هو أن الاختبار يرتب أيضًا تسلسلًا لجزء البروتين ، وليس الحمض النووي الريبي للفيروس بأكمله ، مما قد يزيد من فرص ظهور نتائج خاطئة. قد لا تحدث السلبيات الكاذبة في كل مرة تجري فيها الاختبارات ، لكنها يمكن أن تحدث رغم ذلك.

تعمل مجموعات اختبار كوفيد-19 أيضًا على معايير مثل الخصوصية والحساسية. في حين أن بعض الاختبارات تكون أفضل من غيرها، فإن اختبارات المستضد أقل حساسية من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الجزيئي ، ولكنها تساعد في تشخيص العدوى. لذلك ، إذا كانت لديك أعراض ولكن حصلت على نتيجة سلبية (وتشتبه في تعرضك الشديد لفيروس كوفيد-19 +) ، فيفضل إجراء اختبار PCR.

هل يمكن الاعتماد عليها لاستخدامها ضد متغير دلتا؟

ارتفع الطلب على اختبار كوفيد-19 بشكل غير متناسب خلال الموجة الثانية والأشهر التالية عندما أصبح متغير دلتا يمثل تهديدًا مهيمنًا. حتى بينما نتحدث عن أن هذه الاختبارات أقل حساسية بقليل من الاختبارات الجزيئية ، فقد تظل موثوقة إلى حد ما وتلتقط العدوى بشكل صحيح.

إذا اشتبهت أعراضك أو أي شخص من حولك في ظهور أعراض مرتبطة بـ COVID. من المعروف أن متغير دلتا يسبب الأعراض في وقت مبكر جدًا ويكون قابلاً للانتقال إلى حد كبير ، فإن الحصول على هذه الاختبارات في متناول اليد يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أنه لتسلسل متغير دلتا بالضبط ، يلزم إجراء اختبار الجينوم - والذي لا يمكن إجراؤه إلا من خلال مختبرات التشخيص المناسبة.

ما الذي يجب أن تعرفه إذا كنت تخطط لاستخدامه؟

ومع ذلك ، إذا كنت تخطط لاستخدام هذه الاختبارات أو الاحتفاظ باختبارات المستضد في المنزل ، فضع في اعتبارك أنه في حين يمكن أن تكون هناك بعض فرص الإيجابيات والسلبيات الكاذبة ، فإن الاختبارات موثوقة ، طالما أنك تديرها بشكل صحيح. اقرأ التعليمات أو الدليل بشكل صحيح ، واتبع جميع الخطوات لتقليل فرص الحصول على نتائج خاطئة.

مثل الكثير من الاختبارات الأخرى ، يمكن أن تؤدي اختبارات المستضد أيضًا إلى نتائج خاطئة أو أقل دقة إذا تم إجراؤها في الوقت الخطأ - الاختبارات التي يتم إجراؤها في وقت مبكر جدًا ، أو بعد فوات الأوان ، يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة. إذا اكتشفت نتيجة سلبية، حتى مع شدة الأعراض التي تشير إلى خلاف ذلك ، فتذكر إجراء اختبار آخر.

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