طبيب البوابة: ما هو القاسم المشترك بين رقائق البطاطا ومنظف المرحاض؟

هل تعلم أن الحاجة إلى فترة صلاحية أطول للمواد الغذائية أدت إلى استخدام المواد الكيميائية في إنتاجها؟ وأحد هذه المواد موجود أيضًا في منظف المرحاض الخاص بك ...

صُنعت رقائق البطاطا عام 1853 عندما أصيب جورج كروم ، رئيس الطهاة ، بالإحباط من أحد الزبائن الذي أعاد طبق البطاطا المقلية لكونها سميكة جدًا. في ثورة غضبه، قام كرم بتقطيع ورق البطاطا إلى شرائح رقيقة، ثم قليها ، وبذلك، ومن غير قصد أصبح أول شخص يقدم رقائق البطاطا التي نعرفها اليوم.

ولكن، تغير الكثير منذ تلك البدايات المتواضعة. أدى التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد ، من بين أمور أخرى ، إلى إدخال المواد الكيميائية في إنتاج رقائق البطاطا.

ما هي المادة الكيميائية الموجودة في رقائق البطاطا والمنظفات؟

أحد هذه المواد الكيميائية هو ثنائي كبريتيت الصوديوم ، والذي يستخدم لمنع نمو البكتيريا على الخضار والفواكه والنبيذ وبعض المأكولات البحرية.

كما أنه موجود في منظف المرحاض. نعم ، هذا صحيح ، منظف المرحاض!

يستخدم بيسلفيت الصوديوم في معظم منتجات غسالات الصحون وعوامل تنظيف المراحيض ، ولكن بكميات أكبر من تلك الموجودة في رقائق البطاطا.

يعمل ثنائي كبريتيت الصوديوم عن طريق إطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يثبط نمو البكتيريا بينما يمنع أيضًا تغير اللون الناتج عن التفاعلات الكيميائية. في حين أن استخدامه في رقائق البطاطا هو لتبييض أي تغير في اللون وزيادة مدة صلاحيتها.

عند استخدام مادة كيميائية مثل ثنائي كبريتيت الصوديوم في المستحضرات الصيدلانية ، كمضافات غذائية أو منتجات النظافة الشخصية ، يجب مراقبتها بعناية.

هل الصوديوم بيسلفيت ضار؟

في رقائق البطاطا ، حيث توجد بكميات مجهرية ، يكون ثنائي كبريتيت الصوديوم آمنًا.

لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تؤكد أن ثنائي كبريتيت الصوديوم يجب أن يظل "مستخدمًا وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة".

ومع ذلك ، لا يمكن استخدامه على المنتجات الطازجة (غير المطبوخة) أو استخدامها في أي أطعمة تحتوي على فيتامين ب 1 ، لأن الصوديوم الموجود في المادة الكيميائية يدمرها.

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء تعتبر ثنائي كبريتيت الصوديوم مادة آمنة أو تعترف بها، فقد كانت هناك بعض الحالات التي تسبب فيها في ردود فعل سلبية قوية لدى بعض الأشخاص.

ولكن على الرغم من المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها الأمر ، لم يتم العثور على بديل مرضٍ حتى الآن.

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