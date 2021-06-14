طبيب البوابة: ما هو المستوى الكيتوني المثالي لفقدان الوزن؟

نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض بالكربوهيدرات وغني بالدهون، يركز على تحويل الدهون إلى وقود والدخول في الحالة الكيتونية، حيث يصبح حرق تلك الدهون مصدراً أساسياً للطاقة ...

اعتمادًا على النظام الغذائي الذي تتبعه، والجهود التي تبذلها، يمكن أن يظهر اتباع نظام الكيتو الغذائي نتائج سريعة. ولكن ما يبقى مهمًا هو تحقيق مستوى الكيتوزية المثالي، والذي لن يساعد فقط في حرق الدهون، ولكن أيضًا في تحقيق الأهداف الصحية الأخرى. فما هو مستوى الكيتوزية المثالي وأفضل الطرق لتحقيق ذلك:

ما هي المدة التي يستغرقها الجسم للوصول إلى الحالة الكيتونية؟

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منضبطًا من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون ، فيمكن أن يبدأ الجسم في استخدام الكربوهيدرات كمصدر أساسي للطاقة. يمكن تحقيقه من خلال وسائل متعددة. في المتوسط ​​، يمكن الوصول إلى الحالة الكيتونية في أي مكان ما بين يومين إلى أسبوع والبدء في إظهار النتائج. بمجرد حرق الكربوهيدرات ، يستخدم الجسم الدهون المخزنة لحرق الطاقة.

ما هو المستوى الكيتوني المثالي؟ ما سبب أهمية تتبع الحالة الكيتونية؟

يقال إن مستويات الكيتون في الدم ، التي تحدد حالتك الكيتونية المثالية ، تتراوح من 0.5 إلى 3.0 مجم / ديسيلتر. تعتبر هذه هي المرحلة المثلى حيث تستخدم أجسامنا العناصر الغذائية المخزنة بشكل أكثر فاعلية وتعزز أيضًا فقدان الوزن.

يعد تتبع مستويات الكيتون (أو الكيتوزية) أمرًا ضروريًا أيضًا لأنها يمكن أن تعمل كمؤشر غير مقياس متعلق بفقدان الوزن. يمكن أن يخبرك قياس الكيتونات عن مدى فعالية نظامك الغذائي ، كما يوضح أيضًا ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات حتى يمكن تسريع عملية حرق الدهون.

ومع ذلك ، يمكن أن تختلف مستويات الكيتوزية اختلافًا كبيرًا بناءً على اختياراتك الغذائية وأسلوب الحياة الذي تتبعه.

كيفية تحقيق أقصى مستويات الكيتون في الجسم؟

يمكن أن يحدد الوصول إلى المستوى الكيتوني المثالي متى يمكنك البدء في حرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن وتحقيق الأهداف الصحية الأخرى. في حين أنه من المهم الانتباه إلى تناول المغذيات في نظام كيتو، فإن الأمر الأكثر أهمية هو تقييد تناول الكربوهيدرات، والتركيز على تناول الدهون الجيدة.

لتوضيح الأمر ببساطة، أثناء اتباعك للكيتو، حاول الحفاظ على تناول الكربوهيدرات عند 50 جرامًا في اليوم ، أو التمسك بـ 25 جرامًا من الكربوهيدرات الصافية. هذا ضروري لتحويل الجسم لبدء إنتاج الكيتونات عليه (عن طريق حرق احتياطيات الجليكوجين الخاصة بك). بمجرد تحقيق ذلك، يبدأ الجسم في الاعتماد على الدهون في الكيتونات.

يميل بعض الأشخاص أيضًا إلى الاعتماد على مكملات الكيتون الخارجية، والتي يقال إنها تقلل الشهية والاعتماد على الكربوهيدرات. ومع ذلك، لم يتم البحث عن مدى سلامتها أو مدى مساعدتها في تحقيق فقدان الوزن.

هل هناك طرق لقياسه؟

في حين أن الوصول إلى الحالة الكيتونية هو طريقة مؤكدة للبدء في تحديد أهداف إنقاص الوزن ، إلا أن هناك أيضًا أدوات تشخيصية لقياس مستويات الكيتون في الجسم. تساعد مستويات كيتون الدم ، وهي إحدى هذه الأدوات ، في قياس مستوى بيتا هيدروكسي بوتيرات، وهو النوع الأكثر شيوعًا لعلامة كيتون الدم الموجودة في الجسم. ومع ذلك ، يُقال إن قراءات نفس الشيء تعتمد على كمية ونوعية الطعام الذي تم الحصول عليه مؤخرًا.

بصرف النظر عن هذا، فإن شرائط اختبار البول واختبارات فحص التنفس قابلة للتطبيق أيضًا، ولكنها وسيلة أقل دقة للتحقق من فقدان الوزن والكيتوزيه.

المحصلة النهائية

سيساعد الحفاظ على مستويات الكيتون المثلى هذه أيضًا على تحقيق جسم أصغر حجمًا وحرق الدهون.

تذكر أن النظام الغذائي الكيتوني قد يكون بعيدًا عن أن يكون شاملاً تمامًا وله نصيبه من الإيجابيات والسلبيات. ومع ذلك ، إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن بسرعة، فإن تجربة Keto يمكن أن تساعدك بالتأكيد ولهذا، فإن الدخول في الحالة الكيتونية مهم للغاية.

إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فاحرص على مراقبة مستويات الكيتون عن كثب. يمكن أن يحدث الحماض الكيتوني السكري (DKA) إذا كانت مستويات الكيتون مرتفعة للغاية أو إذا أصبح الجسم حمضيًا جدًا. يمكن أن يحدث هذا عندما تتعطل مستويات الأنسولين.

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