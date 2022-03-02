طبيب البوابة: ما هو لسان كوفيد-19 وكيفية اكتشافه؟ منذ ظهوره في أواخر عام 2019 حتى الآن ، أثر فيروس كورونا على جزء كبير من العالم. وظهرت مجموعة من الأعراض التي تختلف من شخص لآخر، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد-19 . إن ظهور الأعراض المتنوعة وظهور أنواع جديدة من الفيروس يشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.

من بين العديد من الأعراض الغريبة لعدوى كوفيد-19 ، ظهر لسان كوفيد-19.

طبيب البوابة: ما هو لسان كوفيد-19 وكيفية اكتشافه؟

ما هو لسان كوفيد-19؟ كيف يبدو؟

تؤدي النتوءات والتورمات على سطح اللسان إلى ما يسمى بلسان كوفيد-19. يبدو لسان كوفيد-19 أبيض ومرقع ومنتفخ. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من تقرحات في اللسان. وقد يعاني الكثير من الناس من الألم أثناء تناول الطعام بسبب التورم. كما وجدت دراسة أجريت عام 2021 أنه من أعراض كوفيد-19 يظهر أيضًا في تجويف الفم وأن المظاهر الأكثر شيوعًا هي التهاب الحليمة اللساني على شكل حرف U والتهاب اللسان مع متلازمة الفم الحارق.

طبيب البوابة: ما هو لسان كوفيد-19 وكيفية اكتشافه؟

ما الذي يسبب لسان كوفيد-19؟

قال الخبراء إن مرض القلاع الفموي يمكن أن يكون سببًا وراء لسان كوفيد-19. (مرض القلاع الفموي) هو فطر يمكن أن يكون إما بسبب فيروس كورونا أو بسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج كوفيد-19. كما قالوا أن التورم في لسان كوفيد-19 يمكن أن يكون بسبب مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE) على اللسان. (مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين) هي البروتينات التي يدخل منها فيروس كورونا إلى الجسم.

سبب آخر للسان كوفيد-19 هو جفاف الفم. بسبب كوفيد-19 ، تفرز الغدد اللعابية في الفم كمية أقل من اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم. جفاف الفم هو أرض خصبة لعدد من أمراض الفم.

طبيب البوابة: ما هو لسان كوفيد-19 وكيفية اكتشافه؟

اللسان وفيروس أوميكرون

خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا، والتي شهدت ظهور متحور أوميكرون ، تم الإبلاغ عن حالات لسان كوفيد-19.

بالإضافة إلى أعراض كوفيد-19 ظهرت أعراض أخرى لمتحور أوميكرون مثل نزلات البرد ولسان كوفيد-19 جنبًا إلى جنب مع بعض العلامات الأخرى مثل آلام العضلات والإسهال والطفح الجلدي.

طبيب البوابة: ما هو لسان كوفيد-19 وكيفية اكتشافه؟

لماذا لا يتم الحديث عن لسان كوفيد-19؟

يركز الأطباء على الأعراض الشائعة مثل الحمى والسعال والقلب والرئتين والبطن في الحالات الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود أعراض كوفيد-19 الأكثر شيوعًا لا يولد الحاجة إلى البحث عن أعراض أخرى. بما أن الجميع يرتدون الكمامة فالأطباء لا يطلبون من المرضى خلعها لأنها تزيد من خطر إصابة المريض بالعدوى.

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