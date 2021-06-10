طبيب البوابة: 5 فحوصات يجب أن تقوم بها كل امرأة بعد سن الأربعين

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بالنسبة للنساء ، فإن الوضع أكثر قتامة لأن بداية مرحلة ما قبل انقطاع الطمث تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. أمراض القلب وسرطان الثدي وهشاشة العظام هي بعض المشاكل الشائعة التي تصاب بها معظم النساء بعد بلوغ سن الأربعين. يمكن للفحص الصحي المنتظم أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة ويكشف المرض مبكرًا ، لذلك يمكن منعه من التحول إلى شيء يهدد الحياة.

فيما يلي 5 فحوصات صحية يجب أن تجريها كل امرأة بعد سن الأربعين:

فحص ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم شائع أيضًا بين الأشخاص في وقت لاحق من الحياة. غالبًا ما تشهد النساء في منتصف العمر ارتفاعًا في مستوى ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية إذا تُركت دون علاج. من السهل خفض ضغط الدم من خلال تعديل بسيط في النظام الغذائي ونمط الحياة. يمكن أن يساعد التمرين المنتظم أيضًا في إدارة الأرقام. الأدوية موصى بها فقط في الحالات القصوى.

سرطان الثدي

يوصى بفحص الثدي بانتظام للنساء من جميع الفئات العمرية. سرطان الثدي وعنق الرحم هما النوعان الشائعان من السرطانات التي تصيب النساء من جميع الفئات العمرية ويزداد الخطر مع تقدم العمر. يمكن أن يساعد الفحص الذاتي للثدي في المنزل مرة كل أسبوعين في تحديد أي تكتل في المرحلة المبكرة ومنعها من إتلاف المزيد من الأنسجة. مرة واحدة في السنة ، قم بإجراء اختبار عنق الرحم واختبار الماموجرام للحماية من النوعين الشائعين من السرطان.

هشاشة العظام

من الشائع أن تفقد كثافة العظام وقوتها مع تقدم العمر ، مما قد يؤدي إلى فقدان العظام أو هشاشة العظام. تصبح العظام أكثر ضعفًا وهشاشة ، مما يزيد من خطر الإصابة أو الكسر. ترقق العظام أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال. يمكن أن يساعد فحص DEXA في تحديد كثافة عظامك.

مستوى سكر الدم

الأشخاص الذين ليسوا حذرين بشأن عاداتهم الغذائية في العشرينات والثلاثينيات من العمر هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في الأربعينيات من العمر. عقود من تناول الطعام الخاطئ وزيادة الوزن يمكن أن يضغط على البنكرياس. يمكنه بسهولة زيادة مستوى السكر في الدم. يمكن أن يساعد اختبار مستويات السكر في الدم على الصيام في السيطرة على مرض السكري مبكرًا.

استشر طبيبك. قد يوصي / توصي بالتشخيص المبكر اعتمادًا على عامل الخطر الخاص بك.

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