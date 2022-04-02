طبيب البوابة: ما هي أسباب صداع وأنفلونزا الكيتو؟ حمية الكيتو مفيدة بلا شك في التخلص من الكيلوجرامات ، فقط إذا كنت تستطيع التعامل مع أعراضها السيئة. يأتي التحول الجذري من النظام الغذائي المحمل بالكربوهيدرات إلى الوجبة منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين مع مجموعة من العلامات والأعراض التي يعاني منها الجسم خلال مرحلة النظام الغذائي. من تساقط الشعر إلى الأرق ، يمكن أن يكون للوصول إلى مرحلة الكيتوزية آثار جانبية غير مريحة. يُعد صداع الكيتو أحد المشكلات العديدة التي يتعامل معها أخصائيو حمية الكيتو.

طبيب البوابة: ما هي أسباب صداع وأنفلونزا الكيتو؟

ما هي حمية الكيتو؟

نظام كيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون ومتوسط ​​البروتين. ينصب التركيز الرئيسي لهذا النظام الغذائي على تقليل تناول الكربوهيدرات وجعل الجسم يستخدم المزيد من الدهون لإنتاج الطاقة. عندما تستهلك الكربوهيدرات المنخفضة يبدأ الجسم في استخدام الدهون لإنتاج الطاقة لأداء وظائفك اليومية. بمجرد أن يستهلك الجسم جميع الدهون التي يستهلكها في اليوم ، فإنه يبدأ في حرق الدهون المخزنة في الجسم مما يساعد بالفعل في إنقاص الوزن. تُعرف عملية حرق الدهون لإنتاج الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات باسم الكيتوزية ، ويؤدي الانتقال من حرق الكربوهيدرات إلى حرق الدهون إلى الإصابة بإنفلونزا الكيتو.

طبيب البوابة: ما هي أسباب صداع وأنفلونزا الكيتو؟

الصداع علامة على الإصابة بأنفلونزا الكيتو

يعتبر الصداع من الأعراض الأساسية لأنفلونزا الكيتو التي تظهر في الأسابيع القليلة الأولى من بدء نظام كيتو الغذائي. بمجرد أن يتكيف الجسم مع التغييرات ، فإنه يختفي. بعض الأسباب الشائعة لصداع الكيتو هي:

انخفاض نسبة السكر في الدم: عندما تستهلك الكربوهيدرات ، فإن الدماغ يتم تشغيله بواسطة الجلوكوز ، ولكن في نظام كيتو الغذائي يعمل على الدهون. يؤدي هذا التحول إلى انخفاض مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى ألم نابض في الرأس .

الجفاف: عندما يحرق الجسم دهونًا زائدة ، يزداد تواتر التبول. هذا يؤدي إلى الجفاف ، وهو سبب آخر للصداع .

اختلال توازن الكهارل: يؤدي فقدان الماء الزائد من الجسم على شكل بول إلى اختلال توازن الكهارل. بصرف النظر عن الصداع ، يمكن أن يؤدي عدم توازن الكهارل إلى الغثيان والقيء والتعب والضعف الإدراكي .

طبيب البوابة: ما هي أسباب صداع وأنفلونزا الكيتو؟

كيفية علاج صداع الكيتو

عند اتباع نظام كيتو الغذائي ، يمكنك بسهولة التخلص من أعراض الحالات عن طريق إجراء بعض التعديلات البسيطة على روتينك اليومي مثل:

اشرب الكثير من الماء: شرب كمية كافية من الماء في اليوم لن يقلل فقط من خطر الإصابة بالصداع ، بل سيحافظ أيضًا على توازن الكهارل .

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم: يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم في النظام الغذائي في الحفاظ على مستوى الكهارل في الجسم وتقليل نوبات الصداع .

تجنب التدريبات المكثفة: إذا كنت قد بدأت للتو في اتباع نظام كيتو الغذائي ، فتجنب النشاط المكثف. يمكنك الانتقال من نظام التمرين المعتدل والانتقال إلى تمرين عالي الكثافة بمرور الوقت .

تجنب الأطعمة المصنعة والمكررة: تناول المزيد من الأطعمة الطبيعية الكاملة لمساعدتك على الشعور بأفضل ما لديك .

طبيب البوابة: ما هي أسباب صداع وأنفلونزا الكيتو؟

أعراض أخرى لأنفلونزا الكيتو:

يمكن أن يؤدي نظام كيتو الغذائي إلى مجموعة من الأعراض. بعض الأشياء الشائعة تشمل:

ضباب الدماغ آلام / انزعاج في المعدة غثيان إعياء دوخة إلتهاب الحلق آلام الجسم شعور بالاغماء

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