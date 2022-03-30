طبيب البوابة: هل يمكن أن يسبب المذي الحمل؟ اذا كنت لا تخططين للحمل فلا شك أن أي ممارسة جنسية غير محمية يمكن أن تثير المخاوف لديك! من الشائع جدًا والطبيعي الشعور بالذعر اذا تأخرت دورتك الشهرية، حتى بعد استبعاد جميع احتمالات الحمل ، نظرًا لعدد كبير من عدم اليقين الذي تحيط به العملية برمتها. يعتبر المذي، (precum) سائل رقيق لزج شفاف من خليط من الإنزيمات والبروتينات والمخاط يميل إلى اللون الأبيض، يخرج عند الممارسة أو الإثارة الجنسية عاملاً آخر يساهم في مخاوف الحمل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الحمل وإمكانية حدوث الحمل بواسطته.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يسبب المذي الحمل؟

ما هو المذي بالضبط؟

بالنسبة للمبتدئين ، المذي ليس السائل المنوي. إنه مزيج من البروتينات والإنزيمات والمخاط الموجود في الغدة البصلية الإحليلية غدة كوبر. هذه الغدة موجودة في مجرى البول ويمكن أن تتشرب في كثير من الأحيان قبل الذروة. على الرغم من أنه ليس بالضبط السائل المنوي ولكن ها هي الأخبار السيئة. قد يحتوي أحياناً على السائل المنوي، ولا سبيل للتأكد من توقيته أو ماهيته. كما هو الحال ، قد يحتوي على حيوانات منوية عند بعض الرجال بينما قد لا يحتوي في البعض الآخر ، ولا توجد طريقة للتأكد من ذلك.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يسبب المذي الحمل؟

ما هو الهدف من وجود المذي؟

الآن بعد أن أدركنا ما هو المذي بالضبط ، قد نتساءل أيضًا عن سبب وجوده؟ يعمل المذي في الواقع كحارس شخصي للحيوانات المنوية التي تدخل أثناء عملية الجماع. نظرًا لأن البول حمضي بطبيعته ، فإن اختلاط بقايا البول بالحيوانات المنوية قد يغير درجة الحموضة في السائل المنوي. هذا يمكن أن يجعل الحيوانات المنوية أقل قابلية للحياة ويقلل من احتمالية الحمل عند محاولة الحمل. يختلط المذي مع البقايا ويدخل المهبل أولاً ، مما يفسح المجال أمام الحيوانات المنوية للدخول بدون حموضة إضافية أثناء القذف.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يسبب المذي الحمل؟

هل الحمل من المذي ممكن؟

الإجابة على هذا السؤال غامضة للغاية لأننا إذا أخذنا في الاعتبار إمكانية الحمل من القذف الطبيعي الذي يحتوي على حيوانات منوية أكثر وأفضل ، فإن احتمالية حدوث الحمل تقترب من الصفر. ومع ذلك ، لا يمكن استبعاد الفرص بالكامل. نظرًا لأنه يحتوي على حيوانات منوية ، في الواقع ، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث حمل من المذي تمامًا. نظرًا لأن الاسم يوحي بنفسه ، فإن كلمة "precum" تحدث قبل القذف وقد لا يدرك معظم الناس وقت حدوث ذلك. ونتيجة لذلك ، فإن فعالية طريقة الانسحاب قبل القذف غير مضمونة تمامًا.

طبيب البوابة: هل يمكن أن يسبب المذي الحمل؟

الشروط التي يمكن بموجبها الحمل

في حالة وجود المذي في مكان ما حول الشفرين أو بالقرب من المهبل ، فمن المستبعد جدًا أن تحملي بسبب عدم قدرة الحيوانات المنوية على السباحة عبر قناة عنق الرحم وفي المهبل. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه إذا كنت في فترة دورتك الشهرية ، فإن الحمل من المذي يكاد يكون مستحيلًا ، لأن وجود البويضة مستبعد تمامًا. ومع ذلك ، يجب أن تضعي في اعتبارك أن الحمل قوي بما فيه الكفاية ، على الرغم من أنه من النادر أن يخصبك ، لذا كوني حذرة اثناء الجماع خاصة في فترة الخصوبة.

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