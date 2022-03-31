طبيب البوابة: الفوائد الصحية لشاي قشور البرتقال عندما يتعلق الأمر بقشر البرتقال الطازج ، فهو لذيذ جدًا في شاي الأعشاب ، ويمكنك إضافته أيضًا إلى الحساء وبعض الأكلات.

يستمتع الجميع بطعم عصير البرتقال لكن الكثيرين لا يعرفون ماذا يفعلون بقشر البرتقال، ومن ثم يميلون إلى التخلص منه.

ولكن من خلال القيام بذلك، فإنهم يقومون بالتخلص من أهم جزء، حيث أنهم لا يدركون فوائد قشور البرتقال. نعم ، من الآمن تناول قشور البرتقال ، لكن عليك التأكد من أنها عضوية وليست مرشوشة بالمبيدات.

طبيب البوابة: الفوائد الصحية لشاي قشور البرتقال

وصفة شاي البرتقال

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من قشر البرتقال المفروم الطازج أو 1 ملعقة كبيرة قشر برتقال مجفف مفروم

1 كوب ماء

طبيب البوابة: الفوائد الصحية لشاي قشور البرتقال

كيفية تحضير شاي البرتقال؟

• إذا كنت تستخدم قشر البرتقال الطازج ، قم بتقطيعه إلى قطع بحجم بوصة.

• إذا كنت تستخدم قشور البرتقال المجففة ، يمكنك سحقها قليلاً باستخدام الهاون والمدقة.

• ضع قشور البرتقال المقطعة أو المسحوقة مع الماء في وعاء وقم بتغطيته بغطاء.

• اترك البرتقال والأعشاب يغليان قبل وضعهما جانباً.

• اترك قشر البرتقال منقوعًا لمدة ساعة تقريبًا.

• باستخدام المصفاة المعدنية ، يمكنك إزالة القشور من الشاي وصبه في فنجان شاي أو إبريق.

• اشربه دافئًا أو في درجة حرارة الغرفة.

مدة صلاحية هذا الشاي يومين ، إذا تم حفظها في الثلاجة

طبيب البوابة: الفوائد الصحية لشاي قشور البرتقال

الفوائد الصحية لشاي البرتقال:

• يعالج نزلات البرد والانفلونزا.

• يساعد على الهضم.

• فعال في معالجة الغازات والغثيان والانتفاخ.

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