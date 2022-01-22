طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً وسط ارتفاع حالات أوميكرون ، حذر مسؤولو الصحة من اعتبار المتحور الجديد معتدلًا. في حين أن معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARs-COV-2 يظهرون أعراضًا شبيهة بالبرد، يوصي الخبراء باتخاذ خطوات وقائية وينصحون الأفراد المصابين بعزل أنفسهم.
بالمقارنة مع متحور دلتا المنتشر على نطاق واسع ، من المتوقع أن يكون أوميكرون أقل حدة مع عدد أقل من حالات الاستشفاء والوفاة. ومع ذلك ، فإن المتحور الجديد شديد العدوى ويمكن ان ينتقل 4 مرات أكثر من دلتا ، والتي أصبحت مصدر قلق رئيسي. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن معظم أعراض أوميكرون تشبه نزلات البرد ، يجد الكثيرون صعوبة في التمييز بين الاثنين.
طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً
كيف يمكن أن تشعر بعدوى أوميكرون الخفيفة؟
وفقًا لكبار الخبراء ، يُقال إن متغير أوميكرون يحتوي على معدل إصابة مرتفع. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات الأولية أن المتحور الجديد معتدل إلى حد كبير. يقال إن أعراض مثل الحمى الخفيفة ، وحكة الحلق ، وآلام الجسم الشديدة ، والتعرق الليلي ، والقيء وفقدان الشهية تشير إلى وجود أوميكرون في الجسم.
في وقت سابق ، قال الدكتور أنجليك كويتزي ، رئيس الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا ، والذي كان أيضًا أول من اكتشف متغير أوميكرون في جنوب إفريقيا ، إن المرضى الذين تم تشخيصهم بـ أوميكرون لم يظهروا أي علامات لفقدان الرائحة و / أو المذاق. بالإضافة إلى ذلك، من بين مرضى أوميكرون المصابين ، لم تكن هناك حالات انسداد في الأنف أو ارتفاع في درجة الحرارة ، على حد قولها. قد يكون هذا فارقًا كبيرًا بين أوميكرون والدلتا.
وقد أدرجت النتائج الحديثة أيضًا في قائمة أكثر أعراض أوميكرون المبلغ عنها لدى المرضى.
طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً
احذر من هذين العارضين
وفقًا لأحدث التقارير، فإن أهم عرضين من أعراض أوميكرون هما سيلان الأنف والصداع.
قالت إيرين بيترسون ، أستاذة علم الأوبئة والمعلوماتية الصحية في يونيفرسيتي كوليدج لندن ، إن سيلان الأنف والصداع يمكن أن يكونا من أعراض العديد من الإصابات الأخرى ، ولكن يمكن أن يكونا أيضًا من أعراض كوفيد و أوميكرون.
وفقًا للطبيب ، تم الإبلاغ عن حوالي 20 عرضًا من أعراض أوميكرون ، منها سيلان الأنف والصداع الأكثر شيوعًا. وتنصح المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض بعدم اعتبارها نزلة برد عادية ، بل إجراء فحص فوري لها.
طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً
أعراض أخرى يجب الانتباه إليها:
كما سلطت الدراسة الضوء على خمسة أعراض بارزة أخرى لأوميكرون مثل سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق.
بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لتطبيق دراسة أعراض ZOE COVID في المملكة المتحدة ، فإن التعرق الليلي وفقدان الشهية والقيء هي بعض الأعراض غير العادية المسجلة لدى المرضى.
طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً
خطوات ضرورية يجب اتخاذها:
إذا ظهرت لديك أي من أعراض أوميكرون المذكورة أعلاه أو معظمها ، فلا تتجاهلها على أنها نزلة برد أو إنفلونزا. بدلاً من ذلك :
- اختبر نفسك وابقَ منعزلاً حتى تنتهي النتائج. إذا ثبتت إصابتك بالفيروس ، فاستمر في عزل نفسك.
- راقب أعراضك وارتد الأقنعة في جميع الأوقات ولا تشارك أي من أدوات الملابس مع الآخرين.
- تأكد من تعقيم يديك والحفاظ على نظافة محيطك أيضًا.
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