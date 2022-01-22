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طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:40
طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً
طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً وسط ارتفاع حالات أوميكرون ، حذر مسؤولو الصحة من اعتبار المتحور الجديد معتدلًا. في حين أن معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARs-COV-2 يظهرون أعراضًا شبيهة بالبرد، يوصي الخبراء باتخاذ خطوات وقائية وينصحون الأفراد المصابين بعزل أنفسهم.

بالمقارنة مع متحور دلتا المنتشر على نطاق واسع ، من المتوقع أن يكون أوميكرون أقل حدة مع عدد أقل من حالات الاستشفاء والوفاة. ومع ذلك ، فإن المتحور الجديد شديد العدوى ويمكن ان ينتقل 4 مرات أكثر من دلتا ، والتي أصبحت مصدر قلق رئيسي. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن معظم أعراض أوميكرون تشبه نزلات البرد ، يجد الكثيرون صعوبة في التمييز بين الاثنين.

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

كيف يمكن أن تشعر بعدوى أوميكرون الخفيفة؟

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

وفقًا لكبار الخبراء ، يُقال إن متغير أوميكرون يحتوي على معدل إصابة مرتفع. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات الأولية أن المتحور الجديد معتدل إلى حد كبير. يقال إن أعراض مثل الحمى الخفيفة ، وحكة الحلق ، وآلام الجسم الشديدة ، والتعرق الليلي ، والقيء وفقدان الشهية تشير إلى وجود أوميكرون في الجسم.

في وقت سابق ، قال الدكتور أنجليك كويتزي ، رئيس الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا ، والذي كان أيضًا أول من اكتشف متغير أوميكرون في جنوب إفريقيا ، إن المرضى الذين تم تشخيصهم بـ أوميكرون لم يظهروا أي علامات لفقدان الرائحة و / أو المذاق. بالإضافة إلى ذلك، من بين مرضى أوميكرون المصابين ، لم تكن هناك حالات انسداد في الأنف أو ارتفاع في درجة الحرارة ، على حد قولها. قد يكون هذا فارقًا كبيرًا بين أوميكرون والدلتا.

وقد أدرجت النتائج الحديثة أيضًا في قائمة أكثر أعراض أوميكرون المبلغ عنها لدى المرضى.

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

احذر من هذين العارضين

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

وفقًا لأحدث التقارير، فإن أهم عرضين من أعراض أوميكرون  هما سيلان الأنف والصداع.

قالت إيرين بيترسون ، أستاذة علم الأوبئة والمعلوماتية الصحية في يونيفرسيتي كوليدج لندن ، إن سيلان الأنف والصداع يمكن أن يكونا من أعراض العديد من الإصابات الأخرى ، ولكن يمكن أن يكونا أيضًا من أعراض  كوفيد و أوميكرون.

وفقًا للطبيب ، تم الإبلاغ عن حوالي 20 عرضًا من أعراض أوميكرون ، منها سيلان الأنف والصداع الأكثر شيوعًا. وتنصح المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض بعدم اعتبارها نزلة برد عادية ، بل إجراء فحص فوري لها.

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

أعراض أخرى يجب الانتباه إليها:

كما سلطت الدراسة الضوء على خمسة أعراض بارزة أخرى لأوميكرون مثل سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس والتهاب الحلق.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لتطبيق دراسة أعراض ZOE COVID في المملكة المتحدة ، فإن التعرق الليلي وفقدان الشهية والقيء هي بعض الأعراض غير العادية المسجلة لدى المرضى.

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

خطوات ضرورية يجب اتخاذها:

طبيب البوابة: ما هي أكثر أعراض أوميكرون شيوعاً

إذا ظهرت لديك أي من أعراض أوميكرون المذكورة أعلاه أو معظمها ، فلا تتجاهلها على أنها نزلة برد أو إنفلونزا. بدلاً من ذلك :

  1. اختبر نفسك وابقَ منعزلاً حتى تنتهي النتائج. إذا ثبتت إصابتك بالفيروس ، فاستمر في عزل نفسك.
  2. راقب أعراضك وارتد الأقنعة في جميع الأوقات ولا تشارك أي من أدوات الملابس مع الآخرين.
  3. تأكد من تعقيم يديك والحفاظ على نظافة محيطك أيضًا.

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