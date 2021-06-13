طبيب البوابة: ما هي احتمالات عودة سرطان الثدي؟

للأسف لا زالت حالات تشخيص الإصابة ب سرطان الثدي في ارتفاع على مستوى العالم ، وتشكل ما يصل إلى 11.7% من جميع تشخيصات حالات السرطان الجديدة...

طبيب البوابة: 5 فحوصات يجب أن تقوم بها كل امرأة بعد سن الأربعين

ونظرًا لأن هذا المرض يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة المريض ، نقدم لك اليوم رؤى مختلفة تتعلق بأعراض سرطان الثدي والتشخيص والعلاج والعوامل المتعلقة بتكرار الإصابة للمساعدة في التعرف على الأمور المتعلقة بسرطان الثدي.

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو نمو غير طبيعي لخلايا أنسجة الثدي مكونًا كتلة غير مؤلمة في الثدي مع تغير في شكل وحجم الثدي. هذه الكتل التي يمكن العثور عليها أيضًا في العقد الليمفاوية الموجودة في الإبط قد تشير أيضًا إلى سرطان الثدي. يتم اكتشاف ما يقرب من 80 ٪ وأكثر من الحالات عندما يكتشف الشخص مثل هذه الكتلة بأطراف الأصابع. ومن المؤشرات الأخرى للسرطان إفرازات من الحلمات أو الحلمات المقلوبة أو تجعيد الجلد أو تنقير أو طفح جلدي على الحلمة أو حولها.

ما هي طرق الفحص والتشخيص؟

من السهل جدًا تشخيص سرطان الثدي باستخدام تقنية تحليلية مجهرية تسمى خزعة المنطقة المصابة. هناك نوعان شائعان من طرق الفحص. الأول هو الفحص البدني للثدي بينما بالنسبة لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض ، يُطلب منهم الحصول على صورة ماموجرام كجزء من الفحص الصحي الروتيني. يكشف التصوير الشعاعي للثدي عن آفات صغيرة في الثدي تشير إلى المرض. يحتاج معظم المرضى إلى مزيج من التصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص المدى المحلي للمرض الذي يكتشف عدد السرطان وحالة الثدي الآخر والغدد الليمفاوية في الإبط. بالاضافة الى تقنية الخزعة بالإبرة التي يتم إجراؤها لتأكيد تشخيص السرطان مما يساعد في النهاية على التخطيط لعلاج السرطان. وإجراء فحص PET -CT للمرضى الذين يعانون من مرض متقدم. يساعد هذا الفحص بالأشعة المقطعية في التعرف على شدة السرطان وانتشاره.

ما هي طرق العلاج؟

يمر العلاج بأربعة مراحل مختلفة تشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج بالهرمونات. يعتمد مزيج هذه العلاجات في الغالب على طبيعة المرض. بالنسبة للنساء الأصغر سنًا المصابات بسرطان الثدي ، فإننا نناقش بشكل مهم الحفاظ على الخصوبة ، لأن عملية العلاج قد تؤدي إلى إصابة المريض بالعقم. ومع ذلك ، هناك بعض التقنيات المتاحة للحفاظ على الخصوبة ، بحيث يمكن للمريضة في نهاية علاج السرطان أن تحتضن الأمومة إذا رغبت في ذلك.

بالإضافة الى إجراء اختبار جيني للمرضى الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض. على أساس هذا الاختبار ، يمكن استخدام طرق معينة للحد من المخاطر.

ما هي احتمالات عودة الإصابة بالسرطان؟

هناك مخاوف كثيرة تتعلق بالسرطان أحدها تكراره ، أي عودة السرطان لنفس الثدي أو في الآخر أو حتى ظهوره في أي جزء آخر من الجسم. إن طبيعة المرض لدرجة أنه حتى بعد تحقيق نتائج جيدة حقًا من العلاجات الأولية ، لا تزال هناك بعض الاحتمالات التي تؤدي إلى تكراره. وقالت إنه من المرجح أن تعود في المرضى الأصغر سنًا مقارنة بالمرضى الذين تجاوزوا الستينيات من العمر.

وجود تاريخ عائلي قوي قد يؤدي إلى تكرار الإصابة أو اكتشاف المرضى إيجابيين لسرطان الثدي في اختبار الجينات.

بناءً على نوع سرطان الثدي ، يكون لسرطان الثدي الفصيصي فرص أعلى لتكرار الإصابة به مقارنة بسرطان الثدي الطبيعي. كما من المعروف أن الأشكال العدوانية للسرطان مثل السلبيات الثلاثية تحمل مخاطر أعلى للظهور مرة أخرى. من أجل تحديد هذه الاحتمالات ، هناك برامج متابعة شهرية مخصصة بعد علاج السرطان.

ما هي مخاوف تكرار الإصابة بالسرطان؟

هناك طرق للكشف المبكر عن سرطان الثدي يمكن أن تنقذ الثدي ، لكن بعض المرضى يخشون أنه إذا تم حفظ الثدي ، تزداد فرصة تكرار الإصابة به. ومع ذلك ، بعد إزالة أحد الثديين أثناء العلاج ، يطلب معظم المرضى إزالة الثدي الآخر ولكن ما لم تكن هناك آفات عالية الخطورة تم اكتشافها في الثدي الآخر أو ما لم تكن المريضة إيجابية لاختبار الجينات أو لديها تاريخ عائلي قوي المرض، لا توجد فائدة طبية لمثل هذا الاستئصال غير الضروري للعضو.

ما هي الإجراءات الوقائية؟

تبني خيارات اسلوب حياة جديدة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. ومنها:

الانجاب

إنجاب الأطفال وإرضاعهم لفترة أطول يوفر الحماية من سرطان الثدي.

الحمية الصحية

قد يقلل استهلاك الخضروات النيئة والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والأطعمة التي تحتوي على فول الصويا من المخاطر. ارتبط تناول كميات كبيرة من الحمضيات بتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10٪.

غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح

إن غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح إما بالخل أو بيكربونات الصوديوم يزيل المواد الكيميائية غير المناسبة والمبيدات والأسمدة الموجودة عليها والتي تكون مسرطنة بطبيعتها.

قل "لا" للبلاستيك

البلاستيك مادة مسرطنة يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.

قل "لا" للكحول

يزيد الكحول من مستويات هرمون الاستروجين في الدم ، وهو هرمون جنسي مرتبط بخطر الإصابة بسرطان الثدي.

التمارين اليومية

تقلل المستويات العالية من النشاط البدني من خطر الإصابة بسرطان الثدي بحوالي 14٪.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: الأفوكادو يساعد في علاج السرطان

طبيب البوابة: 5 أعراض تحذرك من الاصابة بسرطان الثدي