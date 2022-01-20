طبيب البوابة: ما هي مخاوف الحمل الشائعة؟ يعتبر الحمل من أصعب الأوقات ولكنه أيضًا أكثر الأوقات بهجة في حياة المرأة. نظرًا لعدم وجود حملين متشابهين ، فهي أيضًا مرحلة غير متوقعة للغاية ومليئة المفاجآت. يخضع الجسم لتغييرات سريعة خلال هذه الفترة التي تبلغ تسعة أشهر والتي يمكن أن تكون مفاجئة في بعض الأحيان ومخيفة في بعض الأحيان.

ولكن في حين أن بعض المخاوف والمخاوف قد تكون مبررة ، فإن البعض الآخر بالتأكيد لا يستحق القلق أو الخوف.

نقدم لكم أهم خمس مخاوف شائعة اثناء الحمل والتي تواجهها أغلب النساء:

طبيب البوابة: ما هي مخاوف الحمل الشائعة؟

ماذا لو نزل (ماء الرأس) في الأماكن العامة؟

يبدو موقفاً مخيفاً بالفعل، بالنظر إلى كل تلك الأفلام والقصص التي تعرضنا لها خلال حياتنا. ومع ذلك ، فإن الأمر ليس كذلك. تشير البيانات إلى أن أقل من 15 في المائة من النساء يعانين من هذا ، وحتى عندما يتعرضن لذلك ، فإنه ليس موقفًا شبيهًا بالفيضان ولكنه تدفق بسيط لسائل دافئ وهو أمر ستشعر به السيدة لوحدها.

طبيب البوابة: ما هي مخاوف الحمل الشائعة؟

ماذا لو دخلت في ولادة مبكرة؟

هذا الخطر حقيقي ، خاصة إذا كانت الام مدخنة أو تعاني من عدوى. إذا كانت السيدة حامل بعدة أجنة أو كان لديها تجربة سابقة مماثلة ، فمن المرجح أن تمر بالولادة المبكرة. ومع ذلك ، لا ينتهي المخاض المبكر دائمًا بالولادة المبكرة ، الآن هناك العديد من الأساليب التي يمكن أن تساعد في إطالة الولادة. ومع ذلك ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي مخاوف من هذا القبيل.

طبيب البوابة: ما هي مخاوف الحمل الشائعة؟

ماذا يحدث إذا قمت بالنوم على الجنين عن طريق الخطأ؟

تخشى الكثير من النساء خصوصا في فترة الحمل الأول الانقلاب على بطونهن أثناء النوم ، خوفا من سحق الجنين. ومع ذلك ، من المهم أن تعرفي أنه يجب عليك الاسترخاء لأن جسمك يحمي طفلك من تلقاء نفسه. أما إذا كنتِ معتادة على النوم على معدتك ، فسيكون من الصعب جدًا النوم على بطنك خلال فترة الحمل لذا حاولي العثور على وضعية مريحة أخرى.

طبيب البوابة: ما هي مخاوف الحمل الشائعة؟

ماذا لو فقدت طفلي؟

هذا السيناريو المرعب يمكن أن يطارد الكثير من الأمهات الحوامل. من المهم أن تعرفي أن الثلث الأول من الحمل هو وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة للجنين وأن فرص الإجهاض موجودة خلال هذا الوقت. بمجرد أن تتخطى تلك المرحلة، تقل فرص وقوع أي حادث مؤسف إلى ما يقرب من واحد في المائة ، وهو ما ينبغي أن يكون مصدر ارتياح. لذا ترقبي الأفضل وانتبهي على صحتك وحملك.

طبيب البوابة: ما هي مخاوف الحمل الشائعة؟

ماذا لو أكلت شيئاً يؤذي الطفل؟

نظرًا لأن معظم النساء ينتهي بهن الأمر بالحصول على عدد كبير من النصائح حول ما يجب أن يأكله المرء وما لا يجب أن يأكله ، فمن الطبيعي أن تفرط في التفكير في كل مرة تفكر في تناول شيء ما. من المهم أن نفهم أن كل هذه النصائح التي هي أيضًا جزء من قوائم معينة، يتم إعطاؤها مزيدًا من الحذر في الجزء الخلفي من العقل. من المهم تجنب الكحول واللحوم النيئة والمأكولات البحرية النيئة والحليب غير المبستر أو الجبن ، ولكن حتى لو تناولت لقمة أو اثنتين عن طريق الخطأ ، فلا داعي للقلق.

المزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: هل يسبب فيروس كورونا العقم عند الرجال والنساء؟

طبيب البوابة: طريقتان ممكنتان للتنبؤ بطول طفلك