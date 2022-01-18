طبيب البوابة: طريقتان ممكنتان للتنبؤ بطول طفلك يلعب طول الشخص دورًا مهمًا جدًا في شكله. إن امتلاك طول جيد يجعل المرء يبدو أكثر وسامة ويعزز شخصيته لأن الأشخاص طوال القامة يتمتعون بالعديد من المزايا في الحياة بصرف النظر عن جاذبيتهم. كما يتم تفضيلهم في عدة مجالات عمل ويستوفون معايير الأهلية بسهولة.

في المهن الدفاعية على سبيل المثال، يلعب الطول دورًا مهمًا. على الرغم من أنه من غير الممكن التعرف على الطول الذي سيصل إليه طفلك بعد أن ينمو تمامًا ، يمكن دائمًا تقريبه.

طبيب البوابة: طريقتان ممكنتان للتنبؤ بطول طفلك

ما هي العوامل التي تحدد الطول؟

الطول هو إلى حد كبير عامل وراثي ويتأثر إلى حد كبير بالنظام الغذائي وروتين التمارين البدنية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تشوهات جسدية وقيود وأمراض يمكن أن تؤثر سلبًا على نمو الفرد. يمكن أن تؤثر الاضطرابات الهرمونية أيضًا على قدرة الغدة النخامية على إنتاج هرمون النمو الذي يمكن أن يؤدي إلى توقف النمو. في غياب هذه الاضطرابات ، يمكن تحديد فكرة تقريبية عن طول الفرد باستخدام طول والديه.

طبيب البوابة: طريقتان ممكنتان للتنبؤ بطول طفلك

هناك عدة طرق للقيام بذلك:

الصيغة 1

يعد تطبيق صيغة بسيطة لتقريب طول الفرد طريقة رائعة لتحديد طول الفرد. هذه ليست طريقة مجربة ولكن يمكن تجربتها لمعرفة ما إذا كان الشخص سيحصل على النتائج المرجوة.

أضف طول الأم وطول الأب. تأكد من أن كلا الطولين في نفس وحدات القياس، إما بالبوصة أو بالسنتيمتر. أضف الآن خمس بوصات إلى المجموع إذا كان الطفل صبيًا. إذا كان الطفل الذي تحسب طوله فتاة، اطرح خمس بوصات من المجموع. قسّم الرقم الناتج على اثنين.

الصيغة 2

هناك طريقة أخرى شائعة الاستخدام لم يتم إثبات دقتها علميًا وهي مضاعفة قياس طول الفتاة في عمر ثمانية عشر شهرًا. يمكن أن يوفر هذا فكرة تقريبية عن الطول الذي يمكن أن يصل إليه الطفل. بالنسبة للأولاد، يتم استخدام مضاعفة الطول الذي يصلون إليه في سن الثانية.

طبيب البوابة: طريقتان ممكنتان للتنبؤ بطول طفلك

تذكر

كما ذكرنا سابقًا ، يتم تحديد الطول إلى حد كبير من خلال الجينات، ومقارنة طفلك بالآخرين ليست أفضل شيء تفعله. في سنوات المراهقة ، لا ينمو الأطفال جسديًا فحسب ، بل يخضع تكوينهم العقلي أيضًا للعديد من التغييرات والمقارنة أو التوقعات غير الواقعية يمكن أن تدمر الأشياء تمامًا لطفلك. يجب أن تتذكر دائمًا أن كل طفل ينمو بوتيرته الخاصة وهو فريد من نوعه جسديًا. قد يكون دفع طفلك باستمرار للقيام بعمل أفضل أو مقارنته بأطفال آخرين من نفس الفئة العمرية مرهقًا للغاية للطفل ويمكن أن يؤدي إلى تطوير مشاعر عدم الملاءمة وتدني احترام الذات.

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