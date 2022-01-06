طبيب البوابة: ما هي مكونات الوجبة الصحية؟ يعد شهر كانون الثاني (يناير) من أكثر الشهور الذي يشعر فيه الناس بأهمية الالتزام بتحقيق الأهداف وبشكل خاص إنقاص الوزن. تشير البيانات إلى أن شهر يناير يسجل الحد الأقصى من عدد التسجيل في الصالة الرياضية ومن المرجح أيضاً أن معظم الأشخاص يتوجهون إلى صالة الألعاب الرياضية أكثر من أي شهر آخر من العام.

ولكن ماذا لو قيل لك أنه إلى جانب التمرين ، سيكون ما تأكله دائمًا جزءًا مهمًا للغاية من رحلة إنقاص الوزن.

طبيب البوابة: ما هي مكونات الوجبة الصحية؟

السر هو تحضير الطبق الصحي المثالي

يحث خبراء التغذية الناس على التعرف على الطعام ومعرفة ما هو جيد لهم وما هو غير جيد حتى يتمكنوا من السير على المسار الصحيح والحفاظ على نتائجهم لفترة أطول. إذن ما هي تلك الحيلة السهلة التي يفشل معظم الناس في فهمها؟ السر هو ما يجب أن تضعه على طبقك أثناء تناول الطعام.

طبيب البوابة: ما هي مكونات الوجبة الصحية؟

ماذا يجب أن يحتوي صحنك؟

الهدف هو تناول نظام غذائي متوازن ومن أجل ذلك يجب أن تملأ ربع طبقك بالبروتين ، وربعه بالكربوهيدرات المعقدة ، ونصفها بالخضروات وكل هذا سيكون بحوالي 1 أو 2 ملاعق كبيرة من الدهون الجيدة.

لماذا البروتين؟ السبب في أن طبقك يجب أن يحتوي على ربع بروتين هو أنه سيساعدك على الشعور بالشبع والحد من الرغبة الشديدة في الجوع. تناول مجموعة مختلفة من البروتين مثل البيض والدجاج وفول الصويا والشوفان واللوز والأسماك وغيرها . لماذا الكربوهيدرات؟ تناول الكربوهيدرات المعقدة وليست البسيطة لأنها مفيدة لصحتك. إنها تساعدك في الحفاظ على وزن صحي وتحميك أيضًا من اضطرابات نمط الحياة. وهي تشمل الحبوب الكاملة والفاصوليا والفواكه الغنية بالألياف . لماذا الدهون الجيدة ضرورية؟ عند الحديث عن الدهون ، التي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في نظامنا الغذائي لفقدان الوزن ، من المهم أن تقرر بوعي الدهون المناسبة لإضافتها إلى وجبتك. يساهم زيت الزيتون والسمن والمكسرات والبذور في زيادة الدهون في نظامك الغذائي. أخيرًا وليس آخرًا ، لا تنس إضافة طعام جيد ومفيد للقولون والامعاء إلى نظامك الغذائي .

طبيب البوابة: ما هي مكونات الوجبة الصحية؟

اجعل الأمور بسيطة

المفتاح هو الحفاظ على الأشياء بسيطة وعدم المبالغة في تعقيد تناول الطعام. ستساعدك قواعد الأكل المستدام بنجاح في الحفاظ على وزنك. لذا ركز على حصصك وما تضعه في طبقك بهذه النصائح البسيطة!

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