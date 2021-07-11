طبيب البوابة: ما يجب أن تعرفه عن تطعيم الأطفال ضد مرض كوفيد -19

الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا الجديد تماماً مثل البالغين. أظهرت الدراسات أن العدوى والانتشار بين الأطفال والبالغين متشابهان. على الرغم من أن معظم الأطفال يعانون من عدوى خفيفة أو عديمة الأعراض ، إلا أنهم مصدر مهم لانتقال العدوى للآخرين...

تم الإبلاغ عن حالات العدوى والوفيات الشديدة في كثير من الأحيان عند الرضع والأطفال المصابين بأمراض مصاحبة ، إلى حد كبير بعد 3-6 أسابيع من العدوى بدون أعراض أو أعراض. تعد الإصابة بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS-C) من المضاعفات النادرة ولكنها تهدد الحياة لعدوى كوفيد-19 والتي نادرًا ما تؤدي إلى تغيرات طويلة الأمد في الشريان التاجي.

حالة التطعيم في دول مختلفة

بدأت عدة دول في إعطاء اللقاحات للأطفال ، في حين بدأت بلدان أخرى بتجارب سريرية على الأطفال. في الهند ، لم تبدأ حتى الآن سوى تجارب لقاح Covaxin على الأطفال للفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا والتعبئة للتجارب السريرية للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا ومن 2 إلى 6 سنوات. ومع ذلك ، سيستغرق الأمر عدة أشهر قبل اكتمال هذه التجربة. وافقت الولايات المتحدة في مايو 2021 على استخدام لقاح Pfizer - BioNTech للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا. ألمانيا ، بولندا ، كندا ، الإمارات العربية المتحدة ، إيطاليا ، سنغافورة هي الدول الأخرى التي وافقت على التطعيم لمن هم فوق سن 12 عامًا.

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تجارب التطعيم مع Sinopharm في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-17 عامًا ، بينما وافقت الصين على الاستخدام الطارئ للقاح Sinovac للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا.

مخاوف بشأن تطعيم الأطفال

حصلت جميع اللقاحات المستخدمة حاليًا على تصريح استخدام طارئ (EUA) لتطعيم الناس. حالات كوفيد-19 آخذة في الانخفاض الآن ومعظم الحالات المبلغ عنها لدى الأطفال خفيفة. مع الإبلاغ عن التهاب عضلة القلب لدى المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والشباب (16-30 / 1 مليون جرعة) ، بعد أسبوع واحد من الجرعة الثانية (لم يثبت الرابط السببي) يشعر العديد من الخبراء أنه يجب أخذ لقاحات كوفيد-19 للأطفال في الاعتبار بموجب BLA (طلب الترخيص البيولوجي) وليس EUA بحيث تنظر الوكالة في البيانات من عام أو عامين قبل الموافقة.

تعافى جميع الذين أصيبوا بالتهاب عضلة القلب بسرعة لتلقي العلاج. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بمواصلة التطعيم لمن هم فوق سن 12 عامًا كما هو معروف ، حيث تعتبر الفوائد المحتملة للقاح Covid-19 تفوق المخاطر.

ما هي الخيارات؟

تستخدم معظم البلدان لقاح Pfizer - BioNTech Covid 19 للأطفال فوق سن 12 عامًا (فعالية 100٪ واستجابة قوية للأجسام المضادة - دراسة على 2260 مراهقًا من Covid ، تم تحصين 1171 - نفس الجرعة للبالغين جرعتين ، بفاصل 21 يومًا و 1089 لم تكن). لم يصاب أي من الملقحين بالمرض بينما من بين 1089 مراهقًا غير محصنًا ، أصيب 16 منهم بـ Covid-19. لذلك ، كان لقاح mRNA هذا فعالية جيدة وملف تعريف أمان لدى الأطفال بما يتوافق مع دراسات البالغين. تجارب موديرنا على 6500 مراهق في مرحلتها النهائية - جرعة البالغين - جرعتان ، كل 28 يومًا على حدة. في الصين ، يتم استخدام لقاح Sinovac لمدة 3 سنوات وما فوق.

حتى الآن ، لا توصي منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال دون سن 16 عامًا. يجب على الآباء ومقدمي الرعاية وأطباء الأطفال التركيز على الوقاية وتجنب أي نوع من النصائح غير الموجهة.

في الوقت الحالي ، في الهند حيث تقل أعمار 40٪ من السكان عن 18 عامًا ، فإن أفضل خيار للوقاية من المرض لدى الأطفال هو تطعيم الوالدين وغيرهم من جهات الاتصال المنزلية ، الذين يشكلون المصدر الرئيسي للعدوى عند الأطفال خلال هذا فترة الإغلاق.

المزيد:

كيف تهدئي طفلك بعد التطعيم؟

طبيب البوابة: ما هو الفرق بين صداع التوتر والصداع النصفي؟