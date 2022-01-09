طبيب البوابة: مواليد عام كورونا الأقل تطوراً اكتشف فريق من الباحثين مؤخرًا أن الأطفال الذين ولدوا خلال العام الأول لوباء كورونا (كوفيد-19) سجلوا درجات أقل في اختبار فحص النمو - بغض النظر عما إذا كانت أمهاتهم مصابات بـ كوفيد أثناء الحمل. تم نشر الدراسة في "JAMA Pediatrics Journal".

طبيب البوابة: مواليد عام كورونا الأقل تطوراً

الدراسة:

تضمنت الدراسة 255 طفلاً ولدوا في مستشفى مورغان ستانلي للأطفال ومستشفى ألين بين مارس وديسمبر 2020. وقال داني دوميتريو ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، أستاذ مساعد طب الأطفال والطب النفسي في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا والمحقق الرئيسي في الدراسة.

لقد فوجئنا بعدم العثور على أي إشارة على الإطلاق تشير إلى أن التعرض لـكوفيد أثناء وجود الجنين في الرحم كان مرتبطًا بنقص النمو العصبي. بدلاً من ذلك ، ارتبط وجود الجنين في رحم الأم التي تعاني من الوباء بدرجات أقل قليلاً في مجالات مثل المهارات الحركية والاجتماعية ، ولكن ليس في مجالات أخرى ، مثل مهارات الاتصال أو حل المشكلات. وأضاف دوميتريو، "تشير النتائج إلى أن القدر الهائل من التوتر الذي شعرت به الأمهات الحوامل خلال هذه الأوقات غير المسبوقة ربما كان له دور".

قال دوميتريو: "لم تكن هذه اختلافات كبيرة ، مما يعني أننا لم نشهد معدلًا أعلى للتأخر في النمو الفعلي في عينتنا المكونة من بضع مئات من الأطفال ، فقط تحولات صغيرة في متوسط ​​الدرجات بين المجموعات".

لكن هذه التحولات الصغيرة تتطلب اهتماماً دقيقاً لأنه ، على مستوى السكان ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة. نحن نعرف ذلك من الأوبئة والكوارث الطبيعية الأخرى.

عندما ضربت الموجة الأولى من كوفيد مدينة نيويورك في أوائل عام 2020 ، قاد دوميتريو مجموعة من باحثي طب الأطفال في مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا ونيويورك بريسبتريان في تنظيم دراسات للتحقيق في تأثير الفيروس على الرضع من خلال مبادرة (COMBO) COVID-19 Mother Baby.

في إحدى الدراسات المبكرة ، اكتشف الباحثون أن الأمهات لا ينقلن فيروس كوفيد إلى الأجنة. ومع ذلك ، فمن المعروف أن الأمراض الفيروسية أثناء الحمل تزيد من خطر تأخر النمو العصبي لدى الأطفال من خلال تنشيط الجهاز المناعي للأم ، والذي بدوره يؤثر على نمو دماغ الجنين.

وقال دوميتريو ، وهو طبيب أطفال في حضانة ويل بيبي في نيويورك، في مستشفى مورغان ستانلي للأطفال: "يبدأ مسار نمو الرضيع قبل الولادة".

وأضاف دوميتريو: "مع احتمال تعرض الملايين من الأطفال لـكوفيد في الرحم ، وحتى المزيد من الأمهات اللاتي يعشن للتو تحت ضغوط وباء كورونا، هناك حاجة ماسة لفهم الآثار التنموية العصبية للوباء على الأجيال القادمة".

في الدراسة الحالية ، قام الباحثون بتحليل الردود من الاستبيان الذي قدمه أطباء الأطفال للآباء لتقييم جوانب نمو الطفل ، مثل التواصل والحركة الدقيقة والجسيمة ، وحل المشكلات ، والمهارات الاجتماعية.

طبيب البوابة: مواليد عام كورونا الأقل تطوراً

النتائج

ما يقرب من نصف الأمهات في الدراسة مصابات بـكوفيد في مرحلة ما أثناء الحمل ، على الرغم من أن معظم الأمراض كانت خفيفة أو بدون أعراض.

لم يتم العثور على فروق في الدرجات بين الرضع الذين تعرضوا لـكوفيد في الرحم والذين ولدوا أثناء الوباء والذين لم تصاب أمهاتهم بكوفيد أثناء الحمل. ومع ذلك ، فإن متوسط ​​الدرجات بين الأطفال المولودين أثناء الجائحة - سواء كانت أمهاتهم مصابات بـ كوفيد أثناء الحمل أم لا - كانت أقل من إجمالي الحركة ، والحركة الدقيقة ، والمهارات الاجتماعية لـ 62 رضيعًا قبل الجائحة ولدوا في نفس المستشفيات.

"نريد أن يعرف الآباء أن النتائج في دراستنا الصغيرة لا تعني بالضرورة أن هذا الجيل سيتضرر لاحقًا في الحياة. قال دوميتريو: "لا تزال هذه مرحلة نمو مبكرة جدًا ولديها الكثير من الفرص للتدخل ووضع هؤلاء الأطفال في مسار النمو الصحيح".

على الرغم من أن الدراسة لم تقيس إجهاد الأم أثناء الحمل ، إلا أن دوميتريو قال إنه من الممكن أن يكون الإجهاد الناجم عن الوباء والذي عانت منه الأمهات أثناء الحمل قد أوضح الانخفاض في المهارات الحركية والاجتماعية الموجودة في الأطفال الذين يولدون أثناء الوباء.

أظهرت الدراسات السابقة أن إجهاد الأم في المراحل الأولى من الحمل له تأثير أكبر على الأداء الاجتماعي والعاطفي عند الرضع أكثر من الإجهاد في وقت لاحق أثناء الحمل ، وتم العثور على اتجاه مماثل في الدراسة الجديدة: الرضع الذين كانت أمهاتهم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل في ارتفاع الوباء كان لديه أدنى درجات النمو العصبي.

قد تساعد العوامل الأخرى ، بما في ذلك عدد مرات اللعب الأقل والتفاعلات المتغيرة مع مقدمي الرعاية المجهدين ، في تفسير سبب ضعف المهارات الاجتماعية والحركية للأطفال الذين يولدون أثناء الوباء مقارنة بالأطفال الذين ولدوا قبل الوباء.

سيستمر الباحثون في متابعة هؤلاء الرضع في دراسات طويلة الأمد.

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