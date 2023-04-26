طبيب البوابة: مخاطر الحصبة الجديدة هل طفلك في خطر؟

البوابة - ظلت الحصبة لا تثير القلق لسنوات ، لكن حقائق جديدة مقلقة تشير إلى أننا نتجاهل هذا الرعب المقنع. في عام 2019 ، أبلغت الولايات المتحدة عن تسجيل 1274 حالة حصبة جديدة، وهي من اعلى الحالات في أمريكا منذ ما يقرب من 30 عامًا! والأسوأ من ذلك، أن معدل الوفيات على مستوى العالم بلغ ذروة مروعة خلال 23 عامًا في نفس العام.

أهمية لقاح الحصبة

هذا لأنه في حين أن حالات الحصبة ارتفعت بشكل كبير ، فإن عدد الأطفال الذين يتم تطعيمهم كان ثابتًا. تشير دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Health Equity إلى أن أكثر من 25% من الأطفال لا يحصلون على لقاحات الطفولة الشائعة ، بما في ذلك لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، المعروف أيضًا باسم لقاح MMR . هذا مهم لأن الحصول على اللقاح لا يحمي طفلك فحسب ، بل يساعد في الحفاظ على صحة جميع الأطفال. يؤدي اختيار عدم تلقيح الطفل إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى بالنسبة للأطفال الآخرين ، بما في ذلك الأطفال الصغار جدًا الذين لا يمكن تطعيمهم وأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم بسبب الظروف الصحية.

لحسن الحظ ، انخفضت حالات الإصابة بالحصبة في أمريكا منذ الارتفاع الحاد في عام 2019 ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة بسبب الحصبة في الولايات المتحدة منذ عام 2015. ولكن مع وجود 121 حالة في عام 2022 ، يشعر الأطباء بالقلق. إليك ما تحتاج عائلتك لمعرفته حول مرض الحصبة.

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هل الحصبة معدية؟

ينتشر الفيروس بسهولة من خلال الاتصال المباشر بالسوائل من أنف أو فم الشخص المصاب وعندما ينقل الشخص المصاب قطرات محملة بالحصبة في الهواء مع السعال أو العطس. (يمكن أن يعيش الفيروس لمدة ساعتين على سطح أو معلق في الهواء!) يمكن لطفل مريض أن ينشر المرض إلى 12 إلى 18 شخص، وينتهي الأمر بالمرض بنسبة 90٪ من الأشخاص غير الملقحين الذين يتعرضون للحصبة.

هل الحصبة مرض خطير؟

تعد من أكثر الأمراض المعدية المعروفة للبشرية ، فما يقرب من طفل واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة يصابون بالحصبة ينتهي بهم المطاف في المستشفى. غالبًا ما تظهر أعراض الحصبة - بما في ذلك الحمى والسعال وسيلان الأنف ودموع واحمرار العينين - بعد ثمانية إلى 12 يومًا من التعرض للعدوى. بالإضافة إلى الأعراض، يمكن للفيروس أيضًا أن يسبب شيئًا يسمى بقع كوبليك داخل الفم، وهي بقع حمراء صغيرة مع مراكز زرقاء وبيضاء. تعتبر بقع الحصبة هذه مقدمة للطفح الجلدي الناتج عن الحصبة في الجسم والذي يظهر غالبًا بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى.

تشمل التداعيات المحتملة الأخرى للحصبة الإسهال والتهابات الأذن والالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ (التهاب الدماغ الحاد) ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف الدماغ في حالة واحدة من كل 1000 حالة.

من المهم ملاحظة أنه غالبًا ما يستغرق الجهاز المناعي شهورًا للتعافي من العدوى ، وخلال تلك الأشهر يكون الأطفال معرضين لخطر الاصابة بأمراض خطيرة أخرى. في الواقع ، وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Science أن الحصبة تقضي على 20 إلى 50٪ من الأجسام المضادة ضد مجموعة من الفيروسات والبكتيريا ، مما يؤدي إلى استنفاد مناعة الطفل السابقة. وهذا يعني أنه في مرحلة ما بعد الحصبة ، يحتاج جهاز المناعة لدى الطفل إلى "إعادة تعلم" كيفية حماية الجسم من العدوى.

ما مدى فعالية لقاحات الحصبة؟

على الرغم من أن الحصبة شديدة العدوى ، إلا أنها يمكن الوقاية منها بشكل كبير! تم استخدام اللقاح على مئات الملايين من الأطفال لأكثر من 50 عامًا وأثبت أنه آمن تمامًا ويمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة ... وفعال للغاية! أكثر من 99٪ من الأشخاص الذين يتلقون جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يطورون مناعة ضد الحصبة. لهذا السبب ، أنقذ اللقاح أكثر من 23 مليون طفل منذ عام 2000!

يحصل الأطفال على اللقاح كجزء من لقاح MMR ، والذي يقي أيضًا من النكاف والحصبة الألمانية - ويعرف أيضًا باسم الحصبة الألمانية. يحصل الأطفال على جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة عندما تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 شهرًا. والجرعة الثانية بين 4 و 6 سنوات. في حالة تفشي مرض الحصبة محليًا - أو إذا كان طفلك سيسافر خارج البلاد - يمكن تطعيم الأطفال الصغار ضد الحصبة في وقت أقرب. (قد يُعرض على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 12 عامًا لقاح MMRV بدلاً من MMR . هذا V مخصص لجدري الماء.

من المهم لجميع الأطفال الذين يمكنهم الحصول على اللقاح أن يحصلوا عليه في الوقت المناسب. يؤدي القيام بذلك إلى الحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم خاصة:

الرضع الذين لم يبلغوا السن الكافية للحصول على اللقاح الأشخاص غير المحصنين ، وخاصة الأطفال دون سن الخامسة الناس الحوامل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

لماذا لا يستطيع الأطفال الحصول على حقنة الحصبة مبكراً؟

قد لا يكون اللقاح الذي يُعطى قبل الأشهر الـ 12 الموصى بها بنفس فعالية اللقاح المتأخر. وذلك لأن بعض الأجسام المضادة لمكافحة الحصبة لدى الوالدين قد تظل باقية في جسم طفلهم. توفر هذه الأجسام المضادة التي تولد معها بعض المناعة. لكنها أيضًا تعرقل عمل اللقاح. إليك السبب: يحتوي لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية على شكل ضعيف من فيروس الحصبة. لكي يعمل اللقاح ، يحتاج الفيروس الضعيف إلى التكاثر في الجسم لتكوين المناعة. إن الأجسام المضادة للحصبة التي يولدون بها تجعل الفيروس الموجود في اللقاح غير قادر على التكاثر بالطريقة التي ينبغي أن توفر الحماية المناسبة.

كيف يتم علاج الحصبة؟

لا يوجد علاج طبي محدد للحصبة. بدلاً من ذلك ، يجب على الطفل - أو أي شخص مصاب بالحصبة - ببساطة أن يترك الفيروس يأخذ مجراه. للمساعدة في تهدئة الأعراض ، يجب على الطفل المصاب بالحصبة البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة، وشرب الكثير من السوائل ، والحصول على قسط كبير من الراحة. يمكنك التحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بطفلك حول إمكانية تقديم مسكن للحمى إذا لزم الأمر و / أو حقن الأجسام المضادة للحصبة ، والتي تسمى الجلوبيولين المناعي. قد يتمكن بعض الأشخاص المعرضين للخطر من تلقي الأجسام المضادة في غضون ستة أيام من التعرض للحصبة للمساعدة في الوقاية من الحصبة أو تقليل حدة الأعراض.

بغض النظر عن الأعراض التي يعاني منها طفلك ، يجب مراقبة جميع الأطفال الرضع والأطفال المصابين بالحصبة عن كثب من قبل الطبيب وإبعادهم عن الآخرين لمدة أربعة أيام على الأقل بعد ظهور الطفح الجلدي.

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