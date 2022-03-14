طبيب البوابة: 4 مخاوف من إنجاب طفل ثان تأتي تربية الطفل مع مجموعة من المسؤوليات والمخاوف الخاصة بها. إنها مسألة خاصة واختيار صعب لأي زوجين. سواء كانوا يستقبلون مولودهم الأول أو الثاني، فهي ليست رحلة سهلة أبدًا. لكن للمرة الثانية ، تكون الخيارات أكثر صعوبة وتأتي مع مجموعة جديدة من المخاوف التي لم يفكر فيها أحد خلال المرة الأولى.

لديك بالتأكيد تجربة تربية طفل ، لكن تأكد من أن الرحلة لن تكون مماثلة في المرة الثانية. فيما يلي بعض المعضلات التي تواجهها الأمهات الجدد عند التخطيط لإنجاب طفل للمرة الثانية.

طبيب البوابة: 4 مخاوف من إنجاب طفل ثان

هل سأحب الطفل الثاني مثل الطفل الأول

هناك شيء خاص يتميز به الطفل البكر يصعب تحديده بالكلمات. استقبال المولود الأول يجلب الفرح والسرور لأي زوجين. لذلك ، عند توقع الطفل للمرة الثانية ، تخشى معظم الأمهات الجدد ما إذا كان بإمكانهن حب ورعاية المولود الجديد كما فعلوا مع البكر. الحقيقة هي أن قلوبنا دائمًا تفسح المجال للأطفال الجدد. لذلك ، لا داعي للقلق بشأن هذا.

طبيب البوابة: 4 مخاوف من إنجاب طفل ثان

قد يكون من الصعب التعامل مع طفلين

إضافة فرد آخر إلى الأسرة يعني مسؤوليات إضافية. علاوة على ذلك ، عندما يكون لديك طفلان في المنزل ، يصبح من الصعب التعامل معهما. بالنسبة للمولود البكر ، سيتعين عليك إدارة طعامه ومدرسته ، ثم مع الطفل الثاني ، سيتعين عليك التعامل مع الرضاعة وليال بلا نوم. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنتِ أمًا عاملة ، فقد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. ليس من الممكن عدم التفكير في هذه التحديات.

طبيب البوابة: 4 مخاوف من إنجاب طفل ثان

الرابطة بين المولود الأول والثاني

مع وصول المولود الجديد إلى المنزل ، يتحول انتباه أفراد الأسرة قليلاً عن الطفل الأكبر، الذي كان حتى الآن يحظى بكل الحب والاهتمام ، عليه الآن أن يشاركه مع الآخرين. يؤدي الكثير من الوقت إلى التنافس بين الأشقاء. يجد الطفل الأكبر صعوبة في تكوين رابطة مع الطفل الأصغر ، وهو أحد الاهتمامات المشتركة للأمهات الحوامل.

طبيب البوابة: 4 مخاوف من إنجاب طفل ثان

الدعم المالي

على الرغم من أنه ليس الموضوع الأكثر شيوعًا ، إلا أن المال مهم. منذ فترة الحمل وحتى التعليم وما بعده ، هناك أشياء لا حصر لها يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار قبل إحضار طفل آخر إلى العالم. سيكون من الخطأ القول إن الأزواج لا يقلقون بشأن المال قبل التخطيط لطفل آخر. حتى لو خططوا للأشياء ، فإن الشؤون المالية دائمًا ما تكون مصدر قلق.

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