طبيب البوابة: مخاطر اللجوء إلى الأطفال للدعم العاطفي غالبًا ما تكون مجموعة الواجبات والمسؤوليات في العلاقة بين الوالدين والطفل واضحة. بينما يتعين على الآباء والأمهات رعاية أطفالهم والاهتمام باحتياجاتهم وضروراتهم ، يحتاج الأطفال إلى اتباع قواعد معينة للابتعاد عن الخطر والتركيز على نموهم.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، هناك انعكاس كامل للدور، حيث يجد الطفل، نفسه فجأة يتصرف كوالد أو مقدم رعاية. يحدث ذلك عندما يتم وضع الأطفال في ظروف حيث يشعرون بأنهم أحد الوالدين أكثر من الأطفال. وهذا ما يسمى "الوالدية - parentification" ، حيث يصبح الأطفال مسؤولين عن أنفسهم وأولياء أمورهم. من الاعتناء بالمنزل إلى تقديم الدعم لوالديهم ، يتعين على الأطفال القيام بأدوار قد تترك تأثيرًا دائمًا على عقولهم وحالتهم العقلية.

طبيب البوابة: مخاطر اللجوء إلى الأطفال للدعم العاطفي

أنواع الأبوة:

هناك نوعان من الأبوة: الأبوة الأداتية والعاطفية

تحدث التربية الأداتية عندما يثقل الوالدان أطفالهم بأدوار ومسؤوليات غير مناسبة لأعمارهم. يتضمن ذلك شراء البقالة والطهي والتنظيف ودفع الفواتير ومجالسة أشقائهم الأصغر منهم وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى ، تشير الأبوة العاطفية إلى المواقف التي يعتمد فيها الآباء على أطفالهم للحصول على الدعم العاطفي. وهو أن يتوقعوا من الأطفال فهم ما يمرون به من مشاكل ومن ثم تقديم الدعم لهم.

يمكن أن يكون كلا الشكلين من أشكال الأبوة مدمرًا لحالة الطفل العقلية وقد يؤثر عليهما على المدى الطويل.

طبيب البوابة: مخاطر اللجوء إلى الأطفال للدعم العاطفي

كيف تؤثر على الأطفال؟

غالبًا ما تعتبر تربية الأطفال أمرًا صعبًا. لذا تخيل كيف سيشعر الأطفال إذا قاموا بإدارة مسؤوليات الكبار في سن مبكرة.

مع عدم وجود خبرة أو توجيه وبالكاد أي دعم ، فإن تولي دور أحد الوالدين يمكن أن يكون مربكًا للغاية ومجهدًا للأطفال. يعتقد الخبراء أن ضغط الوالدية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى القلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى لدى الأطفال ، وفي ظل عدم وجود أحد للتحدث معه ، يمكن أن يستمر حتى بلوغهم سن الرشد.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي الوالدية أيضًا إلى سلوك عدواني لدى الأطفال ، ويمكن أن تؤثر على تقدمهم الأكاديمي وتؤدي إلى صعوبات اجتماعية ، وفقًا للآثار التنموية للأبوة: التأثيرات على ارتباط الطفولة ، دراسة بحثية أجرتها جينيفر أ. كلية المعلمين بجامعة كولومبيا.

طبيب البوابة: مخاطر اللجوء إلى الأطفال للدعم العاطفي

علامات تحميل الطفل مسؤوليات الوالدين: (الوالدية)

التوتر والقلق

الأعراض الجسدية بما في ذلك مشاكل المعدة والصداع غير المبرر وأكثر من ذلك

السلوك العدواني والمشاكل الأكاديمية

القلق الاجتماعي وعدم الرغبة في المشاركة في الأحداث والانخراط مع الأطفال الآخرين .

طبيب البوابة: مخاطر اللجوء إلى الأطفال للدعم العاطفي

كيف تجعل الأمور في نصابها الصحيح

الخطوة الأولى والأهم التي يجب اتخاذها هي تحديد ما إذا كنت تثقل كاهل طفلك بمسؤوليات كثيرة. كلما تعرفت مبكرًا على الديناميكية غير الصحية بين الوالدين والطفل، كان ذلك أفضل لك ولطفلك.

على الرغم من أن معظم الأطفال الذين مروا بالوالدية لا يحتاجون بالضرورة إلى العلاج، إذا كانوا يعانون من آثار سلبية طويلة الأمد ، فاستشر مختصًا. نظرًا لأن القلق والاكتئاب من النتائج المحتملة للوالدية ، فقد يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) في عملية الشفاء. والأهم من ذلك ، مساعدة الأطفال على إعادة التواصل مع طفلهم الداخلي.

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