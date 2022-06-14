طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال لا ترتبط الإساءة دائمًا بالأذى الجسدي ، بل يمكن أن تكون غير مرئية ، أي في شكل إساءة عاطفية. في حين أنه من غير المحتمل أن يقوم أي والد بعمل أي شيء عمدًا لإيذاء أطفالهم جسديًا أو عقليًا ، فغالبًا ما قد يقول المرء أشياء أو يتصرف بطريقة يمكن أن تترك تأثيرًا على الحالة العاطفية للطفل. ولكن نظرًا لأن الإساءة العاطفية ليست واضحة مثل الإساءة الجسدية ، فقد لا يفهم الآباء الضرر الذي يتسببون فيه لعقل طفلهم حتى فوات الأوان ، وهذا هو السبب في أن فهم شكل الإساءة العاطفية أمر بالغ الأهمية.

طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال

لماذا الإساءة العاطفية مقلقة؟

كما قلنا سابقاً، في حين أن الإساءة العاطفية قد لا يمكن التعرف عليها مثل الإساءة الجسدية ، فقد يكون لها تأثير طويل المدى على دماغ وجسم الشخص الذي يتعرض لمثل هذه الإساءة.

الأطفال بشكل خاص أكثر قابلية للتأثر وأكثر عرضة للشعور بالإساءة، على الرغم من أنهم ليسوا معبرين مثل البالغين.

ومع ذلك ، فقد أشارت الدراسات إلى أن الإساءة العاطفية الشديدة يمكن أن تكون مدمرة مثل الإساءة الجسدية وقد تساهم في تدني احترام الذات وتؤدي إلى الاكتئاب. لتجنب مثل هذه الحالة ، يمكن للوالدين تحديد علامات الإساءة العاطفية وإصلاح اسلوبهم التربوي عند الحاجة. ماذا تعرف عن الإساءة العاطفية للأطفال؟

طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال

1. التقلبات المزاجية الشديدة

تعد التقلبات المزاجية جزءًا من الحياة ويمكنك دائمًا قطع بعض الركود إذا كنت تمر بوقت عصيب. ومع ذلك ، إذا كان تقلبك المزاجي والسلوك غير المتوقع يجعل طفلك يشعر بالقلق أو الخوف منك ، فقد حان الوقت للتفكير. انتقادهم ، وجعلهم يشعرون بالذنب لمجرد أن يومك لم يكن جيداً كما كنت تتوقعه أو جعلهم يشعرون بالمساءلة عن الأشياء التي تحدث لك هو نوع من الإساءة العاطفية. ولن يغير علاقتك بطفلك فقط بل وسيجعله عرضة للضرر العاطفي.

طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال

2. الانتقادات القاسية

هناك شيء يسمى النقد البناء ، والذي يمكن أن يفيد طفلك ويساعده على التفوق. ومع ذلك ، إذا وجدت نفسك تلقي بالشتائم أو تدلي بتعليقات فظة وساخرة على طفلك ، فأنت بحاجة إلى التوقف الآن. إن تعريض طفلك للنقد السلبي والإحراج لن يساعده على النمو على الإطلاق. لن يؤثر ذلك إلا على احترامهم لذاتهم وبمرور الوقت يجعلهم أكثر شكاً في إمكاناتهم.

بعد قولي هذا ، ساعدهم على تحديد أخطائهم ، ووجههم للتغلب عليها والتعلم منها. والأهم من ذلك ، لا تمتنع عن المديح إذا تصرفوا بشكل صحيح. سيعطيهم هذا دفعة قوة ويدفعهم للعمل بشكل أفضل.

طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال

3. إجراء مقارنات مع الأطفال الآخرين

يمكن أن تؤدي مقارنة نجاحات طفلك أو إخفاقاته مع إنجازات الأطفال الآخرين إلى تدمير ثقة طفلك وثقته بنفسه ببطء. ما لا يدركه الكثير من الآباء هو أن القيام بذلك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إثارة المشاعر السلبية مثل الغيرة والمنافسة غير المنتجة. قد يكون هذا شكلًا آخر من أشكال الإساءة العقلية حيث يشعر الأطفال بضغط مستمر للإفراط في الأداء وإثبات أنفسهم.

طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال

4. استخدام الشعور بالذنب كوسيلة للتلاعب

"لقد أخبرتك بذلك" ، "إذا كنت فقط تستمع إلي" ، "كان عليك أن تأخذ نصيحتي قبل فوات الأوان" - غالبًا ما يستخدم الآباء هذه العبارات لدفع أطفالهم إلى قبول أخطائهم. يساعدهم هذا السلوك العدواني السلبي على شق طريقهم في المرة القادمة التي ينهض فيها أطفالهم للمقاومة. إن استخدام الشعور بالذنب كوسيلة للتلاعب هو أسلوب قديم جدًا ، ولسوء الحظ ، يعمل في كثير من الحالات. لكن بأي ثمن؟ قد يشعر طفلك بالمساءلة عن جميع الأخطاء ، ومن المحتمل أن يشعر بعدم الاستقرار العاطفي وقد يشعر حتى أن مشاعر والديهم هي مسؤوليتهم.

طبيب البوابة: 5 مؤشرات على سوء معاملة الأطفال

5. وضع توقعات غير واقعية

هناك وقت لكل شيء! بصفتك أحد الوالدين ، قد تشعر أنك بحاجة إلى دفع طفلك في سن مبكرة ، حتى يتمكن من التفوق عندما يكبر بما يكفي ، ولكن وضع توقعات غير واقعية يمكن أن يضر أكثر من أي نفع. في حين أن بعض التوقعات يمكن أن تكون إيجابية ، فإن مساعدة طفلك على تحديد هدف ، يمكن أن تؤدي التوقعات العالية وغير العملية إلى الإحباط وسوء الفهم وحتى الخوف (من الفشل).

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