البوابة - هل لديك كوب ماء تستخدمه بشكل متكرر ولا تقوم بغسله؟ لأنه وفقاً لك، إنه مجرد ماء! راجع قرارك. تعالوا نعرف مخاطر عدم غسيل الأكواب أو زجاجات الماء واستمررنا في الشرب منها لمدة أسبوع.

مبدئياً الإجابة سيئة. فهذه العادة التي تبدو غير ضارة يمكن أن تعرض صحتك للخطر. لا شك أن شرب الماء ضروري لوظائف الجسم. ومع ذلك ، تأكد من أنك لا تعرض نفسك للبكتيريا الضارة وتزيد من خطر إصابتك بالمرض عن طريق الشرب من كوب متسخ.

طبيب البوابة: مخاطر شرب الماء من نفس الكوب يومياً

3 مخاطر صحية لعدم غسل كوب الماء:

1. عدوى فيروسية. يقول الأطباء أن نوروفيروس يمكن أن يعيش لمدة أسبوع أو أكثر في الكوب غير المغسول دون تنظيف كافٍ. يسبب هذا الفيروس شديد العدوى القيء والإسهال.

2. النمو البكتيري. إذا استخدمت نفس الكوب لمدة أسبوع دون غسله ، فستبدأ البكتيريا في النمو على سطحه. حتى إذا قمت بإعادة تعبئته بالمياه العذبة ، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر بسرعة على الزجاج غير المغسول وتصبح خطرة على صحتك. لذلك بفرك الاكواب بالماء والصابون لوقف النمو البكتيري. يمكن أن تنمو البكتيريا ، مثل الإشريكية القولونية ، في زجاجات المياه وتؤدي إلى أعراض تشبه أعراض التسمم الغذائي أو التهاب المعدة والأمعاء - حتى العفن يمكن أن ينمو في الزجاجة الخاصة بك إذا لم تكن حريصًا. لهذا السبب من المهم تنظيف الأجزاء الصغيرة من زجاجة الماء بصابون الجلي وفرشاة خاصة للزجاجة.

تحتوي زجاجة الماء القابلة لإعادة الاستخدام على ضعف عدد الجراثيم الموجودة في حوض المطبخ ، وأربعة أضعاف كمية البكتيريا الموجودة على فأرة الكمبيوتر.

3. جزئيات الغبار. يقوم بعض الأشخاص بوضع كوب من الماء على المنضدة قرب السرير دون تغطيتها. وهذا يشكل مخاطر صحية كبيرة، لأن سطح الماء سيكون معرضاً للبكتيريا المحمولة في الهواء من جزيئات الغبار أو مصادر أخرى. من الأفضل الاحتفاظ بزجاجة ماء بغطاء على منضدة النوم قبل النوم.

طبيب البوابة: مخاطر شرب الماء من نفس الكوب يومياً

نصيحة هامة:

بصرف النظر عن تنظيف زجاجة المياه أو كوب الماء ، من المهم أيضًا تجديد الوعاء بالماء النظيف كل يوم. يمكن أن تنمو البكتيريا أيضًا في الماء إذا لم يتم تغييرها حتى في غضون أيام قليلة.

طبيب البوابة: ما علاقة صحة الأمعاء بالوزن والنفخة؟

طبيب البوابة: حقائق عن البلوغ وحجم القضيب ؟