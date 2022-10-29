طبيب البوابة: هل هناك صلة بين السكري والخرف؟ كان مرض السكري هو السبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. الآن مع زيادة عدد مرضى السكري في جميع أنحاء العالم ، ربطت القليل من الدراسات بينه وبين الظهور المبكر للخرف. نظرت دراسة أجريت عام 2021 من قبل علم الأوبئة للشيخوخة والأمراض العصبية التنكسية ، جامعة باريس، فرنسا في العلاقة بين عمر الشخص في بداية مرض السكري وتطور الخرف. خلصت الدراسة إلى ارتفاع معدل الخرف لدى مرضى السكري.

طبيب البوابة: هل هناك صلة بين السكري والخرف؟

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالخرف

انتشار الخرف بين كبار السن هو مقدمة لمرض التنكس العصبي. يعاني السكان المصابون بمرض السكري في سن صغيرة من فرص الإصابة بالخرف. بعبارات بسيطة إذا تم تشخيصك بمرض السكري في سن 30 عامًا ، فستكون لديك فرصة أكبر للظهور المبكر للخرف مقارنة بالشخص الذي تم تشخيص إصابته بمرض السكري في سن 50 عامًا .

طبيب البوابة: هل هناك صلة بين السكري والخرف؟

هل صحة القلب مرتبطة بصحة الدماغ؟

يتم تعريف المصطلحات السريرية لنقص السكر في الدم على أنها انخفاض مستويات السكر التي يمكن أن تلحق الضرر بمركز الذاكرة في الدماغ. ترتبط صحة القلب وصحة الدماغ ببعضهما البعض. يزيد مرض السكري غير المنضبط من خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن السكتة الدماغية التي قد تؤدي إلى الخرف. يطلق بعض الأطباء على مرض الزهايمر مرض السكري من النوع 3. إن السمات الجزيئية والخلوية لكلا المرضين لها تشابه مذهل. مقاومة الأنسولين في الجسم تسبب مرض السكري. تسبب الأدمغة المقاومة للأنسولين لويحات أميلويد لمرض الزهايمر.

طبيب البوابة: هل هناك صلة بين السكري والخرف؟

ما هي أفضل طريقة للوقاية من الخرف الناتج عن مرض السكري؟

أفضل طريقة للتغلب على الخرف لمريض السكري هي التحكم في مستويات الجلوكوز. يعد الاحتفاظ بمؤشر على مستويات الجلوكوز لديك أمرًا ضروريًا. المؤشر الذهبي هي الحفاظ على Hba1c عند 6.5. في النطاق ، مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم والكوليسترول هي الأرقام التي يجب الانتباه إليها في الخرف أيضًا.

طبيب البوابة: هل هناك صلة بين السكري والخرف؟

هل يمكن أن تساعد التمارين الرياضية؟

النشاط البدني الذي يبلغ 7500 خطوة يوميًا يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الصحية في الجسم. يمكنك أيضًا ممارسة أي تمرينات هوائية لمدة 30 دقيقة للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن أن يُظهر الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي وممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع نتائج مهمة.

طبيب البوابة: هل هناك صلة بين السكري والخرف؟

خطة نظام غذائي محدد تعمل بشكل أفضل

في ممارسة طب الغدد الصماء ، لاحظ الأطباء أن المرضى الذين يقومون بعمل فحوصات الدم المنتظم كانوا أكثر صحة من أولئك الذين فاتتهم المواعيد وأكلوا نظامًا غذائيًا سيئًا. تخصيص نظام غذائي بمساعدة اختصاصي التغذية يقطع شوطًا طويلاً في إدارة مرض السكري.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: استخدامات عرق السوس للبرد والتهاب الحلق

طبيب البوابة: بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض