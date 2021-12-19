طبيب البوابة: هل نتجه نحو أزمة عقم؟ يتزايد عبء العقم لدى كل من الرجال والنساء حول العالم. في الحقيقة لم تعد ظاهرة صغيرة. بل ظاهرة مثيرة للقلق. وفقا للأطباء فأن العقم يرتفع بمعدل ينذر بالخطر لدى الأزواج الصغار الآن. كما أن استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة (علاج العقم) من قبل الأزواج المصابين بالعقم يتزايد بسرعة. ولا يوجد سبب واضح واحد لذلك ولكن يبدو أن هناك عدة عوامل تلعب دورها.

طبيب البوابة: هل نتجه نحو أزمة عقم؟

الأسباب الخفية للعقم

أما عن أسباب العقم فمنها تأخير الأزواج الحمل لصالح التعليم سواء كانوا ذكورا أو إناثاً، وخياراتهم المهنية ، وحتى التزاماتهم الاجتماعية. نحن نعلم أن خصوبة المرأة مرتبطة بالعمر ومحدودة. حتى عندما يتعلق الأمر بالذكور ، تنخفض جودة الحيوانات المنوية مع تقدم العمر. أفضل فرص الحمل في الفئات العمرية أقل من 35 عامًا.

بصرف النظر عن هذا ، مع تقدم العمر ، تزداد فرص الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والأمراض ذات الصلة وتؤدي إلى العقم. بالإضافة الى عوامل أخرى مثل التهاب بطانة الرحم ، وانسداد قناة فالوب ، والضعف الجنسي ، والاضطراب الهرموني ، والتلوث ، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، وعدوى الحوض ، ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS) يمكن أن تؤدي أيضًا إلى العقم عند النساء.

الاجهاد

يمكن أن يؤثر الإجهاد الشديد لدى الرجال والنساء على خصوبتهم. ويؤثر على الإباضة عند النساء ويؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

العادات غير الصحية

تؤثر العادات غير الصحية مثل التدخين وتعاطي المخدرات وتعاطي الكحول للتغلب على التوتر على خصوبة الرجال والنساء. يمكن للسموم الضارة أن تلحق الضرر بالأعضاء التناسلية ، وتؤثر على إنتاج عدد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجال وتعوق جودة البويضات لدى النساء. يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى اختلال التوازن الهرموني لدى النساء ويضر بنوعية الحيوانات المنوية عند الرجال.

الخمول والكسل

يؤدي نمط الحياة الخامل الذي يتضمن الجلوس المستمر ، وقلة النشاط البدني ، والاستهلاك المنتظم للأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة والمعلبة إلى السمنة لدى الرجال والنساء ، مما يزيد في النهاية من فرص الإصابة بالعقم.

طبيب البوابة: هل نتجه نحو أزمة عقم؟

4 عادات صحية للأزواج الذين يريدون الإنجاب

ممارسة الرياضة يوميًا: يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة الرجال والنساء على الحفاظ على لياقتهم والحفاظ على الظروف الصحية المختلفة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم. لذلك ، حاول ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا. مارس اليوجا والتأمل للتخلص من التوتر والاسترخاء. يمكن أن يكون لممارسة التمارين عالية الكثافة تأثير معاكس على خصوبة الفرد. التمرين المفرط قد يؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي. لذلك ، لا تفرط في ممارسة الرياضة. يمكنك أيضًا التمرن تحت إشراف خبير.

الحفاظ على الوزن الأمثل: أنت بحاجة إلى مراقبة وزنك للحمل دون عناء. يمكن أن تؤثر زيادة الوزن وحتى نقص الوزن على خصوبة الفرد.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا: عليك الانتباه لما تأكله. الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفيتامينات C و E والفولات وبيتا كاروتين واللوتين تميل إلى محاربة الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن إتلاف كل من خلايا الحيوانات المنوية والبويضات. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الحمضية والبذور والمكسرات والفول والعدس إلى زيادة الخصوبة. حاول تجنب الأطعمة المصنعة والخردة والمعلبة. قل لا لتنقية الكربوهيدرات والأطعمة المشبعة والدهون المتحولة. وداعا للكولا والمشروبات الغازية والحلويات التي يمكن أن تزيد وزنك وتدعو إلى العقم. تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الخاصة بك كما اقترحها الطبيب. تحدث مع الطبيب قبل تناول حمض الفوليك. تجنب التدخين وتعاطي المخدرات والكحول التي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز التناسلي.

السيطرة على ظروفك الطبية: إذا كنت تعانين من مرض السكري أو مشكلة الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض أو بطانة الرحم المهاجرة أو أي مشاكل أخرى ، فعليك طلب العناية الطبية الفورية. يحتاج الرجال أيضًا إلى تقييم صحتهم الجنسية من وقت لآخر.

طبيب البوابة: هل نتجه نحو أزمة عقم؟

تعرف على إمكانات الخصوبة لديك

من الضروري معرفة إمكانات الخصوبة لديك من خلال إجراء فحوصات بسيطة مثل تحليل هرمون AMH والسائل المنوي. لن تنتظر الخصوبة حتى تحقق جميع أهدافك في الحياة ، ولكن يمكن الاقتراب منها جنبًا إلى جنب مع الإلمام بمسار وظيفي جيد والجوانب الاجتماعية للحياة. نحن نعيش حياة متعددة الأبعاد. يجب أن يكون أحد الأبعاد هو تخطيط الخصوبة .

بالنسبة لأولئك النساء اللاتي لم يجدن شركائهن بعد ، فإن جوانب الحفاظ على الخصوبة وثيقة الصلة جدًا ويجب معالجتها قبل تجاوزهن عتبة منتصف الثلاثينيات من العمر. الأفضل هو أن تتذكر "الوقت والخصوبة لا ينتظران أحدًا.

المزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: هل يسبب فيروس كورونا العقم عند الرجال والنساء؟

طبيب البوابة: ما لا تعرفه عن الحمل بالنطف المنوية