طبيب البوابة: نصائح هامة لتعليم أطفالك الاستمتاع بوقتهم

نعلم أن هناك أوقاتًا تريد فيها فقط الاسترخاء وشرب القهوة وأخذ استراحة بعد يوم شاق ، ولكن بعد ذلك تسمع ، "أمي ، العبي معي! اشعر بالملل." وهذا يجعلك تنسى كل الراحة ...

لا تأخذ الأمر بطريقة خاطئة ، فنحن نعلم أنك تحب أطفالك ولكن الجميع يحتاج إلى بعض الوقت لأنفسهم. هذه هي الأوقات التي يمكنك فيها تعليم طفلك كيفية الترفيه عن نفسه والبقاء مشغولاً. هذا مفيد أيضًا في المواقف التي تكون فيها عالقًا في موقف غير مرغوب فيه وتعتقد أن طفلك الصغير يشعر بالملل والضيق. يمكن أن تساعدك هذه النصائح والحيل في موقف لا مفر منه وإبقاء طفلك مشغولاً أثناء وجوده بمفرده:

قم بتزويدهم بالكتب والألعاب

إنها الحيلة الأسهل والأكثر أمانًا في الكتاب. يمكنك تزويد طفلك بالألعاب والكتب التي يمكن أن تحافظ على مشاركته أثناء انشغالك بعملك. الكتب المصورة والألعاب طريقة رائعة لإبقائهم مشغولين. يمكنك حتى اقتراح الألعاب التي لا تتطلب أي أدوات إضافية ويمكن لعبها أو القيام بها في أي مكان. على سبيل المثال ، إذا كنت في سيارة ، فيمكنك ممارسة ألعاب مثل "اكتشاف السيارة الحمراء".

أشركهم معك في الأعمال المنزلية

كما يوحي العنوان نفسه ، سيساعدك هذا أنت وطفلك على قضاء وقتك بفرح وإنتاجية. نحن لا نقترح أن تُفرض الأعمال المنزلية على الأطفال في مثل هذا العمر الرقيق ، ولكن الفكرة هي أنه يمكنهم ويجب أن يكونوا يد العون في أبسط الأعمال مثل ترتيب الطاولات وترتيب الرفوف أو تنظيف الثلاجة أو فقط إخراج القمامة يوميًا وما إلى ذلك. ما يجب مراعاته هو رد فعل الطفل وميله إلى الاستمتاع بالأعمال المنزلية المخصصة له. تواصل معهم واسأل عن الطريقة التي قد يرغبون في المساهمة بها.

ادخلهم في أنشطة مثمرة مع تعليمهم كيفية التعامل مع الملل

الآن ، هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الإبداع قدر الإمكان. من تمرير كتابك المفضل والمكملات الفنية إلى قائمة بأفلامك وأغانيك المفضلة لأطفالك ومطالبتهم بالمرور بها إما بمفردهم أو معك ثم مناقشة ما فكروا به قد يكون وسيلة ليس فقط تقتل الملل اليومي ولكنها أيضًا أداة رائعة لتغذية الترابط. سواء كانت هاري بوتر أو جيرونيمو ستيلتون أو السير الذاتية ، دع أطفالك يعرفون مفضلاتك واطلب منهم الاطلاع عليها. بصرف النظر عن ذلك ، يمكنك أيضًا ربطهم بالعديد من الدورات التدريبية المكثفة المتاحة بسهولة على الإنترنت واطلب منهم اختيار ما يعتقدون أنهم يحبونه أكثر أو ببساطة اختياره لهم وإخبارهم كيف أحببت قضاء وقتك في الانغماس في نفس الشيء. سيثبت هذا بالتأكيد أنه فرصة رائعة للترابط بالإضافة إلى تشرب الإحساس بالإنتاجية والانتماء لدى أطفالك.

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