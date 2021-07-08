طبيب البوابة: نصائح هامة لتحضير الأطفال للمولود الجديد

كونك الطفل البكر له امتيازاته الخاصة. الحب والتدليل الذي يحصل عليه طفلك من الجميع شيء يمكن للمرء أن يعتاد عليه. إنه إدمان للغاية لذلك يصعب على الطفل البكر أن يستيقظ يوما ما ليجد الانتباه عنه قد تراجع بشكل ملحوظ.

يميل الأطفال إلى التكيف مع البيئة المحيطة بهم. إذا كان الجميع سعداء بالمولود الجديد ، فسيشعرون بنفس الشعور. لكن في بعض الأحيان بعد ولادة المولود الجديد ، يمكن أن تحدث بعض التغييرات في الطريقة التي يشعرون بها تجاه المولود الجديد بسبب تراجع الانتباه. قد يشعرون بالإهمال. لذلك ، من المهم أن تنتبه إلى التغييرات التي تحدث عند مولودك الأول وأن تبقي المخاوف بعيدة عنك منذ البداية.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إعداد طفلك البكر وزيادة حماسته للصغير الذي يدخل حياته:

تقديم الفكرة ببطء

لا تبقي الطفل سرا. أدخل فكرة أن تكون أخًا كبيرًا في ذهن طفلك ببطء. جهز طفلك لأخيه الجديد وأدرجه في التخطيط لدور الحضانة والأعمال المنزلية الأخرى قبل الولادة.

اعطهم الاهتمام

لا تجعل طفلك يشعر أنه يتم تجاهله من خلال دخول المولود الجديد. سيؤدي هذا إلى سوء فهم في عقل البكر وسيكون لديهم مشاعر سلبية تجاه الطفل الصغير. من المهم الحفاظ على التوازن بين الاثنين وجعلهما يشعران بالحب.

الحفاظ على بيئة إيجابية

يشعر طفلك البكر بالحيرة تجاه التغييرات الجديدة التي تحدث في حياته. رمز على الإيجابية عند الحديث معه "ألست متحمسًا للمولود الجديد؟" ، هذا سيبقيهم في عقلية إيجابية ويخفف مشاعرهم المختلطة.

أشركهم بالمهام

لجعل طفلك البكر يقع في حب المولود الجديد ، أشركه في مهام المولود الجديد. اسمح لهم بإطعام الطفل أو حمله تحت إشرافك. سيخلق البكر ببطء رابطة مع الطفل. سيقلل هذا من ضغائن البكر على المولود الجديد.

تحدث إلى طفلك

من الأسهل التحدث مع طفلك إذا شعرت أن هناك بعض التوتر بين الطفلين. كن منفتحًا على المحادثات وافهم وجهة نظرهم. يجب أن تستمع إلى بكرك وتعتني بأي سوء تفاهم يواجهه.

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