طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي إذا كنت تخضعين لعلاج سرطان الثدي ، فقد يكون من الصعب تناول الطعام بالطريقة المعتادة. يمكن أن يجعلك المرض تشعرين بالإرهاق الشديد عند التسوق لشراء البقالة ، ناهيك عن الطهي. قد تتسبب بعض علاجات سرطان الثدي أيضًا في الشعور بالغثيان وانخفاض الشهية والتهاب الفم.

ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي متوازن مهم بشكل خاص عندما يكون لديك مرض خطير مثل سرطان الثدي. يمكن أن يؤدي الحصول على العناصر الغذائية الكافية إلى زيادة مستويات الطاقة لديك ومساعدة جسمك على الشفاء من العلاجات.

عندما تتعايشين مع سرطان الثدي وتخضعين للعلاج ، قد لا تشعرين دائمًا بقضاء الكثير من الوقت في المطبخ - ولا بأس بذلك. قد تكون قادرًا على ترتيب توصيل الطعام من خدمة احترافية أو مطالبة أحبائك بالمشاركة.

ولكن عندما تشعرين أنك بحالة جيدة بما يكفي للطهي ، فإليك بعض الوجبات المحددة التي يمكن أن تساعدك على التكيف مع التحديات الخاصة بسرطان الثدي.

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

عندما يكون لديك شعور بالغثيان من العلاج

الغثيان هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للعديد من أدوية العلاج الكيميائي. قد تجد أنه من الأسهل تناول عدة وجبات صغيرة ، بدلاً من بضع وجبات كبيرة، مصنوعة من مكونات بسيطة طوال اليوم .

يمكن تناول البطاطا المخبوزة الكلاسيكية ، على سبيل المثال ، وهي وجبة صغيرة يمكن تحملها عند الشعور بالغثيان .

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

فيما يلي بعض الوصفات الأخرى التي يمكنك تجربتها عند الشعور بالغثيان:

شوربة ارز بالدجاج . هذا الحساء الكلاسيكي سهل الهضم ومريح بنكهات خفيفة. هذه الوصفة تجعل دفعة كبيرة بما يكفي لتجميد بقايا الطعام . عصير الليمون . قد تكون الرائحة اللاذعة وطعم الليمون في هذا العصير مفيدًا في علاج الغثيان. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون من الأسهل تناول مشروب غني بالمغذيات بدلاً من مضغ الطعام . شوفان بالفرن . قد يجعل الملمس والنكهات الناعمة لدقيق الشوفان هذا تناول الطعام أكثر تحملاً عندما تشعر بالمرض .

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

يمكن أن يؤدي الغثيان الشديد إلى صعوبة تناول كمية كافية من الطعام. إذا كنت تتعاملين بانتظام مع هذه الأعراض ، فاتصلي بفريق رعاية مرضى السرطان. قد يكونوا قادرين على وصف الأدوية لتخفيف الغثيان.

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

فيما يلي بعض النصائح الأخرى لتناول الطعام عند الشعور بالغثيان من علاج السرطان:

جربي الأطعمة البسيطة التي لا تحتوي على روائح قوية .

تجنبي الأطعمة الغنية بالدهون أو الحارة .

قد يساعدك استنشاق الليمون الطازج أو احتساء شراب الزنجبيل أو مضغ حلوى الزنجبيل .

تناولي الطعام في مكان مريح ليس شديد الحرارة أو خانق .

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

عندما يكون لديك شهية منخفضة:

يعاني الكثير من المصابين بسرطان الثدي من تغيرات في شهيتهم. قد لا تكون مهتمًا بتناول الطعام أو تجد نفسك تشعر بالشبع بسرعة أكبر من المعتاد.

من المهم إيجاد طرق للتكيف مع انخفاض الشهية. من المهم إعطاء جسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها عند الخضوع للعلاج والتعامل مع ضغوط المرض.

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحسين الشهية:

ضبط المنبه لتذكير نفسك بتناول الطعام كل بضع ساعات .

جعل الطعام أكثر جاذبية بإضافة الصلصات أو التتبيلات. يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز النكهة والسعرات الحرارية والعناصر الغذائية .

الذهاب للتمشية أو الحصول على بعض الهواء النقي لترى ما إذا كان هذا يساعد على زيادة شهيتك .

جعل وجبات الطعام أكثر متعة من خلال تناول الطعام مع شخص ما أو أثناء مشاهدة برنامجك المفضل .

ضع في اعتبارك العصائر أو المخفوقات إذا كان الشرب أسهل من تناول الطعام .

طبيب البوابة: نصائح هامة لمرضى سرطان الثدي

فيما يلي بعض الوجبات التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والبروتين لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من كل وجبة:

ماك اند تشيز عالية البروتين . الجبن والحليب واللبن الزبادي يجعل هذه الوجبة غنية بالبروتين. تحتوي هذه الوصفة على العديد من الوظائف الإضافية الاختيارية ، بحيث يمكنك تخصيصها حسب رغبتك . عصير التوت الأزرق عالي البروتين . جربي احتساء هذا العصير طوال اليوم للحصول على بعض التغذية الإضافية . مافن جوز الهند والموز . هناك الكثير من العناصر الغذائية في هذه الكعك ، والتي تتماسك جيدًا للحصول على وجبة خفيفة سريعة. يمكن إضافة بعض زبدة الفول السوداني لزيادة محتوى البروتين .

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