طبيب البوابة: نصائح ومحاذير مشاهدة كسوف الشمس سيحدث كسوف جزئي للشمس اليوم الموافق ، 25 أكتوبر 2022 ، ومن المحتمل أن يكون مرئيًا في معظم الدول. ومع ذلك ، ستتفاوت رؤية الكسوف حسب الدولة فقد يرى البعض بدايته ونهايته والبعض بدايته فقط.

وبغض النظر عن التفاصيل، إذا كنت في دولة تشهد الكسوف نقدم لكم بعض النصائح والمحاذير لمشاهدة الكسوف.

لا يُنصح بمشاهدة الشمس المكسوفة بالعين المجردة حتى لفترة وجيزة جدًا من الوقت. حتى عندما يحجب القمر غالبية الشمس ، فإنه سيظل يلحق الضرر بالعيون بشكل دائم ويؤدي إلى العمى.

فيما يلي بعض النصائح والأمور التي يجب تجنبها للعناية بسلامتك أثناء كسوف الشمس.

طبيب البوابة: نصائح ومحاذير مشاهدة كسوف الشمس

نصائح اثناء الكسوف

1. الطريقة الأكثر أمانًا لمشاهدة كسوف الشمس هي إما باستخدام المرشح الصحيح ، مثل مايلر بالألمنيوم ، والبوليمر الأسود ، ولحام زجاج الظل رقم 14 أو عن طريق عرض صورة الشمس باستخدام تلسكوب على لوحة بيضاء.

2. قبل النظر إلى السماء أثناء كسوف الشمس ، تنصح ناسا بحماية العين.

3. قم بالقيادة والمصابيح الأمامية مضاءة أثناء الكسوف.

طبيب البوابة: نصائح ومحاذير مشاهدة كسوف الشمس

محاذير أثناء الكسوف:

1. لا يُنصح أبدًا باستبدال النظارات الشمسية العادية بنظارات الكسوف.

2. تجنب استخدام الكاميرا لتسجيل الكسوف. إذا كنت لا ترتدي النظارات المناسبة ، فهناك دائمًا احتمال أن تضر أشعة الشمس الشديدة عينيك.

3. أبعد الأطفال عن مناطق مشاهدة الكسوف إذا كنت لا تخطط للتواجد هناك للإشراف عليهم.

طبيب البوابة: نصائح ومحاذير مشاهدة كسوف الشمس

كيف يحدث كسوف الشمس؟

عندما يمر القمر بين الأرض والشمس وتصطف الأجسام الثلاثة ، يحدث كسوف الشمس في يوم القمر الجديد. عندما يحجب القرص القمري جزئيًا القرص الشمسي ، سيكون هناك كسوف جزئي للشمس.

طبيب البوابة: نصائح ومحاذير مشاهدة كسوف الشمس

متى سيحدث كسوف الشمس القادم؟

من المتوقع أن يحدث الكسوف الشمسي التالي في 2 أغسطس 2027. سيكون كسوفًا كليًا للشمس في بعض الدول وكسوفاً جزئياً في دول أخرى.

كسوف الشمس كيف يؤثر على عقلك وجسدك وروحك

أدعية ‏الكسوف الجزئي للشمس