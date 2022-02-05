طبيب البوابة: نمط نومك يحدد خطر إصابتك بالخرف الخَرَف هو حالة صحية عقلية خطيرة تؤثر بشكل أساسي على كبار السن ، لا سيما من هم في الستينيات وما فوق. الأعراض المبكرة للخرف غامضة ودقيقة ، مما يجعل من الصعب اكتشافها وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد حتى وقت لاحق في الحياة. لا يوجد سبب معروف للخرف. من نمط حياتك إلى عاداتك الغذائية ، هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة في وقت لاحق من الحياة.

طبيب البوابة: نمط نومك يحدد خطر إصابتك بالخرف

قائمة أسباب الخرف طويلة والآن أضاف الباحثون عاملاً مساهماً آخر إلى هذه القائمة

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين حول عوامل خطر الإصابة بالخرف أن الطريقة التي تنام بها في منتصف العمر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لاحقًا في الحياة بنسبة 30٪.

طبيب البوابة: نمط نومك يحدد خطر إصابتك بالخرف

كيف يمكن أن يعرضك نمط نومك للخطر؟

تشير دراسة بقيادة الدكتورة سيفيرين سابيا من إنسيرم وجامعة كوليدج لندن إلى أن عدد ساعات نومك ليلًا في منتصف عمرك قد يزيد من خطر الإصابة بحالة الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة. تم إجراء البحث لفحص كيفية تأثير أنماط النوم في وقت مبكر من الحياة على ظهور الخرف بعد عقود. بالنسبة للدراسة ، قام الباحثون بفحص بيانات ما يقرب من 8000 شخص في المملكة المتحدة بدءًا من سن الخمسين. وطرحوا عليهم مجموعة واسعة من الأسئلة بما في ذلك عدد الساعات التي ينامون فيها ليلًا في منتصف العمر. في النهاية ، تبين أنه من بين جميع المشاركين البالغ عددهم 521 شخصًا ، تم تشخيص إصابتهم بالخرف ، بمتوسط ​​عمر 77 عامًا.

طبيب البوابة: نمط نومك يحدد خطر إصابتك بالخرف

ماذا تكشف الدراسة؟

توضح الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات أو أقل في الليل يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم. كانوا أكثر عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين ناموا لمدة سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.

هذه ليست المرة الأولى التي تربط فيها دراسة بين نمط النوم وزيادة خطر الإصابة بالخرف. العديد من الدراسات التي أجريت في الماضي لاكتساب المزيد من المعرفة حول الخرف ضغطت على قضايا النوم لمدة 8-9 ساعات لتحسين الصحة العقلية والجسدية.

طبيب البوابة: نمط نومك يحدد خطر إصابتك بالخرف

كيف يؤثر نمط النوم المضطرب على صحتنا؟

قلة النوم والأرق والنوم لفترة أطول من المتوسط ​​كلها عوامل تضر بصحتك بأكثر من طريقة. يمكن أن يؤدي إلى السمنة والقلب وارتفاع ضغط الدم والسكري. حتى أنه يؤثر على صحتك العقلية ويجعلك تشعر بمزيد من الانزعاج وتقلب المزاج ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بالخرف. حتى أثناء علاج مرض الزهايمر ، يُقترح زيادة جودة النوم لإدارة الحالة ، مما يساعد بوضوح على فهم أهمية النوم الجيد ليلاً. يساعد النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات ليلاً على إنعاش أذهاننا وتنشيط أجسامنا وجعل نظامنا يعمل بكفاءة. يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وحتى تساعدك على التركيز بطريقة أفضل.

طبيب البوابة: نمط نومك يحدد خطر إصابتك بالخرف

الأعراض المبكرة للخرف:

تبدأ أعراض الخرف في الظهور في وقت مبكر من الحياة. وإذا تمكنت من اكتشافها في الوقت المحدد، فيمكنك تأخيرها وإدارة الموقف بسهولة. لذا، ابحث عن العلامات الدقيقة للخرف، والتي تشمل:

مشاكل في الذاكرة

زيادة الارتباك

تركيز منخفض

تغيرات في الشخصية أو السلوك

للمزيد من صحتك وجمالك:

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