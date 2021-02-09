طبيب البوابة: 9 أطعمة قلوية تمنع الالتهابات وأمراض القلب والسمنة

كما تعرف فأن الأطعمة التي تتناولها لها تأثير قوي على صحتك. ويمكن أن يكون استهلاك الأطعمة القلوية أكثر فائدة للصحة

استهلاك الأطعمة عالية القلوية يعني أنك تتناول المزيد من الأطعمة التي تساعد في منع دمك من أن يصبح حمضيًا جدًا ، وبالتالي تعزيز صحتك بطرق لا نهاية لها.

الأطعمة الأكثر قلوية هي الأطعمة النباتية ، مما يجعلها خيارات غذائية رائعة عندما تتناولها من أجل الطاقة. ببساطة استهلاك الأطعمة القلوية يعني تتناول المزيد من الخضار والفواكه.

9 أطعمة قلوية :

1. الأفوكادو

يساعد الأفوكادو في امتصاص العناصر الغذائية من الفواكه والخضروات، ويجعل قلبك أقوى ويتحكم في مستويات الكوليسترول.

يمكنك الحصول على فوائد هذا الطعام الفائق عن طريق تناول وعاء من الجواكامولي. علاوة على ذلك ، يحتوي الأفوكادو على العناصر الغذائية والألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

2. الموز

إذا كنت تحاول إنقاص بعض الوزن ، فعليك إضافة الموز إلى نظامك الغذائي. يوازن الموز مستويات السكر في الدم ، ويحمي القلب ، ويحسن الهضم. غني بالألياف والمغذيات وفيتامينات ب والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

3. القرنبيط الابيض

يعزز القرنبيط صحة القلب ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. حصة واحدة فقط من القرنبيط توفر 77٪ من الاحتياج اليومي من فيتامين سي.

كما أن القرنبيط غني بالبوتاسيوم والريبوفلافين وفيتامين ك والمغنيسيوم والمنغنيز والثيامين.

4. البطيخ

يساعد البطيخ في إزالة السموم من الجسم ، وكذلك في الحفاظ عليه رطبًا. ما يجعل البطيخ غذاءً قلويًا عاليًا هو قيمة الأس الهيدروجيني، والتي تبلغ حوالي 8.5.

المحتوى المائي لهذه الفاكهة مرتفع للغاية ، وهذا هو السبب في أنها مثال جيد على الطعام القلوي.

5. زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. غني بفيتامين هـ ، ويحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. يوصى بإضافته إلى نظامك الغذائي.

6. السبانخ

يمكن أن تتخلص السبانخ من الجذور الحرة وتحافظ على قوة قلبك وتحسن ذاكرتك من خلال كونها غنية بمضادات الأكسدة. أيضا ، يمكن أن تحفز وظائف المخ.

يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون ويحتوي على فيتامينات A و C و K و B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم والنياسين والحديد.

7. الكينوا

يمكن أن تساعد الكينوا في الحفاظ على مستوى السكر في الدم والكوليسترول في الجسم. هذا الطعام هو الأغنى بالبروتينات ، وعند مقارنته بالحبوب الأخرى فهو يحتوي على ضعف كمية الألياف. كما أن الكينوا غنية بالمغنيسيوم والمنغنيز والليسين والريبوفلافين والحديد.

8. السلق

يساعد السلق على تنظيم مستويات السكر في الدم ، ويحسن الدورة الدموية، ويضمن الأداء السليم للقلب. كما أنه يساعد الجسم على محاربة الفيروسات والجذور الحرة والبكتيريا الضارة. وهو في الغالب أفضل مصدر للقلويات.

9. الليمون

على الرغم من أن الليمون له طعم حمضي ، إلا أنه طعام قلوي. يحتوي على فيتامينات E و A و C و B6 ومعادن مهمة مثل الكالسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم والريبوفلافين.

يمكن أن يساعد عصير الليمون في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، كما يساعد في علاج حصوات الكلى. كما أنه يساعد في الوقاية من السرطان وتقليل ارتفاع ضغط الدم وعلاج الإمساك.

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