طبيب البوابة: هذه الأطعمة تزيد القلق والتوتر لا بأس أن تشعر بالتوتر أو القلق بين الحين والآخر ، خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية. ومع ذلك ، يمكن أن يصبح التوتر المستمر مزمنًا ، ويؤثر على صحتك العقلية وعافيتك ، ومن المهم مراقبة مستويات القلق لديك ، خاصة إذا كنت عرضة للقلق أكثر بطبيعتك أو بسبب ظروف العمل أو العيش في بيئة مرهقة. بصرف النظر عن ذلك ، فإن الاهتمام بنظامك الغذائي يمكن أن يساعد كثيرًا أيضًا. يمكن أن تقلل الأطعمة التي تتناولها من قلقك أو تؤدي إلى تفاقمه. هذا بسبب ارتباط القناة الهضمية بالدماغ، والتي بسببها تؤثر صحة أحدهما بشكل مباشر على صحة الآخر. إليك بعض الأطعمة التي يجب أن تتجنبها لتقليل مستويات القلق.

طبيب البوابة: هذه الأطعمة تزيد القلق والتوتر

القهوة

القهوة والكافيين لا يسببان القلق. ومع ذلك ، يمكن أن تتفاقم أعراض القلق لدى بعض الأشخاص بعد شرب القهوة. إذا كنت تشك في أن القهوة تؤدي إلى تفاقم قلقك ، فاحرص على الانتباه إلى مستويات التوتر لديك بعد شرب القهوة.

الزيوت الصناعية

أصبحت الزيوت المعالجة متاحة على نطاق واسع للاستهلاك. عادة ما يتم إنشاء هذه الزيوت من المنتجات الثانوية للمحاصيل مثل الذرة وبذور العنب وفول الصويا وعباد الشمس والنخيل. بسبب المعالجة ، هذه الزيوت غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية وخالية من أوميغا 3 الصحية. يمكن أن تؤدي الأحماض الدهنية أوميغا 6 الزائدة إلى زيادة الجزيئات الالتهابية في جميع أنحاء الجسم ، وخاصة في الأمعاء والدماغ. قد يساعد تقليل استهلاك هذه الزيوت في تقليل القلق. اختر بدائل صحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز.

الأغذية المصنعة

عادة ما تكون الأطعمة المعبأة بقوائم مكونات طويلة ومعقدة مليئة بالإضافات المصنعة. عندما تستهلك بكميات زائدة ، يمكن أن تغذي الميكروبات السيئة في أمعائك وتزيد من الالتهاب ، وفي النهاية تزيد الإجهاد. كما أنها خالية من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة.

السكريات المضافة والمكررة

توجد السكريات المخادعة في المواد الغذائية مثل الكعك والمعجنات والبسكويت والحبوب المعلبة وألواح الجرانولا والكاتشب وتوابل السلطة وصلصات المعكرونة. يمكن أن يؤثر الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة السكرية سلبًا على صحة أمعائك ، ويزيد من الالتهاب ، ويعزز القلق ، ويزيد الحالة المزاجية سوءًا.

الكحول

يؤثر شرب الكحول على الجهاز العصبي المركزي. يمكن أن يساعدك على الاسترخاء ، لكنه قد يجعلك قلقًا أيضًا. يختلف تأثير الكحول من شخص لآخر. إذا شعرت بالقلق بعد تناول الكحول ، فمن الأفضل تجنبه.

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