طبيب البوابة: هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول إذا كان نظامك الغذائي مناسبًا ، فلا داعي للقلق بشأن مخاطر الأمراض المزمنة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، عندما نكون غير قادرين على مقاومة استساغة بعض المواد الغذائية وأيضًا في بعض الأحيان دون أن نكون على دراية كاملة بمكونات الطعام ، ينتهي بنا الأمر بارتكاب أخطاء فادحة ؛ نعرض أنفسنا لخطر الإصابة بمضاعفات صحية.

أحد هذه المضاعفات الصحية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنظام الغذائي السيئ هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

طبيب البوابة: هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول

مخاطر ارتفاع الكولسترول

تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. تقول منظمة الصحة العالمية (WHO): "على الصعيد العالمي ، يُعزى ثلث أمراض القلب الإقفارية إلى ارتفاع الكوليسترول" ، وتضيف أن ارتفاع الكوليسترول الكلي هو السبب الرئيسي لعبء المرض في كل من العالمين المتقدم والنامي كعامل خطر للإصابة بنقص التروية. أمراض القلب والسكتة الدماغية. في عام 2008 ، كان معدل الانتشار العالمي لارتفاع الكوليسترول الكلي بين البالغين 39٪ (37٪ للذكور و 40٪ للإناث).

من أجل تقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بالقلب بسبب ارتفاع الكوليسترول ، يحتاج المرء إلى التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والمخبوزات ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

طبيب البوابة: هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء دائمًا ضارة بالكوليسترول ، وغالبًا ما يُقترح على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول عدم تناول اللحوم الحمراء حتى لا يتأثر تناغم الكوليسترول في الجسم. "لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن بشكل عام يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. قطع اللحم مثل الهامبرغر والضلوع وقطع لحم الخنزير والمشاوي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. ليس عليك تجنب اللحوم تمامًا ، فقط تناولها فقط في المناسبات. حد لنفسك حجم الحصة 3 أونصات الموصى بها والتزم بالقطع الأقل دهونًا مثل لحم الخاصرة أو لحم الخاصرة أو سمك فيليه. والأفضل من ذلك ، استبدل اللحوم بالبروتينات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول ، مثل الدجاج منزوع الجلد أو صدر الديك الرومي والأسماك و يقول الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد.

طبيب البوابة: هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول

اللحوم المصنعة

يحذر الخبراء من تناول اللحوم المصنعة وخاصة لمرضى ارتفاع الكوليسترول. غالبًا ما تستخدم اللحوم المصنعة القطع الدهنية من اللحوم ، وبالتالي تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكوليسترول والدهون المشبعة التي تضر بصحة القلب لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. على الرغم من أن الخبراء يقترحون عددًا قليلاً من البدائل الصحية للحوم المصنعة ، إلا أنها لا تخلو من الكوليسترول أيضًا.

طبيب البوابة: هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول

الأطعمة المخبوزة

بالنسبة للكثيرين ، تعد الكوكيز والمعجنات أكثر الأشياء اللذيذة التي وجدت على هذا الكوكب. من الأطفال إلى كبار السن ، يحب الجميع تناول هذه الأطعمة الحلوة للغاية إما كوجبة خفيفة أو كحلوى. حذر الخبراء من أن الكمية العالية بشكل مذهل من الزبدة والسمن والسكر لا تفيد جسم الإنسان ولا سيما أولئك الذين لديهم بالفعل مستوى مرتفع من الكوليسترول في الدم مما يؤدي إلى كارثة مستقبلية غير متوقعة.

طبيب البوابة: هذه المواد الأربعة ترفع الكولسترول

أطعمة مقلية

كثير من الناس لا يستطيعون التوقف عن تناول الأشياء المقلية المقرمشة. حذر الخبراء من تناول الأطعمة المقلية ، حيث يقولون إن القلي العميق يزيد من كثافة الطاقة أو عدد السعرات الحرارية في الطعام. يقترح الخبراء استخدام مقلاة هوائية أو استخدام زيت صحي لقلي الطعام.

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