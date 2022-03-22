طبيب البوابة: هل شرب الحليب يرفع الكولسترول السيء؟ إن تشخيص إصابتك بارتفاع الكوليسترول يعني أنك معرض لخطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. إنها علامة تحذير مسبقة تتطلب الانتباه وتغييرات إيجابية في نمط الحياة للتحكم في مستوى الكوليسترول لتجنب أي مضاعفات صحية. ما يعقد الأمر هو المفاهيم الخاطئة المرتبطة به. يساء فهم سبب وعوامل الخطر لارتفاع الكوليسترول بشكل كبير ، مما يؤدي إلى خيارات غذائية سيئة. يعتبر التخلص من المجموعات الغذائية مثل منتجات الألبان واللحوم خطأً كبيرًا يرتكبه الناس دون علمهم.

لقد حاولنا هنا فك شفرة ما إذا كانت منتجات الألبان يمكن أن تسهم في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار أم أنها مجرد خرافة.

طبيب البوابة: هل شرب الحليب يرفع الكولسترول السيء؟

تعريف مفهوم ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول ليس مجرد دهون ، كما يعتقد على نطاق واسع. وهو نوع ستيرول من الدهون ، يتكون من الدهون والبروتينات. الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم ، يحتاجها الجسم لبناء خلايا صحية. وبالتالي ، فإنه ليس غير صحي ما لم يرتفع مستوى البروتين الدهني السيئ أو منخفض الكثافة (LDL) إلى مستوى خطير. بينما يساعد البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) على تحسين صحة القلب ، فإن ترسبات البروتين الدهني منخفض الكثافة في الأوعية الدموية تؤدي إلى مشاكل في القلب. تحتوي الأطعمة والمشروبات التي نتناولها على كلا النوعين من الكوليسترول. من أجل صحة أفضل، يحتاج المرء فقط إلى زيادة تناول الكوليسترول الجيد وتجنب الكوليسترول السيئ.

طبيب البوابة: هل شرب الحليب يرفع الكولسترول السيء؟

هل يمكن لشرب الحليب أن يزيد من مستويات الكوليسترول لديك؟

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الدولية للبدانة ، فإن شرب الحليب ليس له أي تأثير كبير على مستويات الكوليسترول في الدم. بعد دراسة مفصلة ، استنتج أن شرب منتجات الألبان يمكن أن يساعد في الواقع على خفض مستويات الكوليسترول الجيد والسيئ. علاوة على ذلك ، كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون الحليب بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14 في المائة. تناول الحليب باعتدال لا يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول أو يؤدي إلى زيادة الوزن. تشير النتائج بوضوح إلى أنه لا توجد حاجة لخفض تناول منتجات الألبان من أجل صحة القلب حيث أن لها تأثير ضئيل عليها. هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار والتي يمكن أن تؤدي إلى مخاوف صحية خطيرة

طبيب البوابة: هل شرب الحليب يرفع الكولسترول السيء؟

ما هي فوائد الألبان للصحة؟

يحتوي 250 مل من الحليب كامل الدسم على 8 جرامات من الدهون ، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تفكر فيه. الحليب غني أيضًا بالعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم يوميًا. غني بالكالسيوم ، الحليب يساعد على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في الشيخوخة. كما أن المشروب غني بالفوسفور والفيتامينات أ وب 12 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود.

طبيب البوابة: هل شرب الحليب يرفع الكولسترول السيء؟

الطريقة الصحيحة لتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول

لا يقتصر الأمر على منتجات الألبان فحسب ، بل يتم أيضًا تصنيف المنتجات الغذائية الحيوانية على أنها غير صحية لمن يتعاملون مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. النقطة التي لا يمكن تجاهلها هي أنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها. هذه العناصر الغذائية ضرورية بنفس القدر للصحة. لذا ، فإن الاستغناء عن مجموعة غذائية من النظام الغذائي ليس أبدًا طريقة مثالية لإدارة صحتك. الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو تناول الطعام باعتدال. كوب واحد من الحليب في اليوم ، 4 إلى 6 بيضات كاملة في الأسبوع أو تناول الدجاج واللحوم مرتين في الأسبوع ، لن يضر بصحتك. ما يجب تجنبه هو الأطعمة المقلية والدهنية. تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على الدهون المتحولة ، وهي أكثر أنواع الدهون غير الصحية

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: فوائد ووصفات صحية بالزبيب

طبيب البوابة: البيض البني أم الأبيض لخسارة الوزن