طبيب البوابة: البيض البني أم الأبيض لخسارة الوزن البيض هو خيار الإفطار المفضل لمعظم الناس. البيض سهل التحضير ولذيذ ، يوفر لك جميع العناصر الغذائية اللازمة لبدء اليوم بشكل صحي. سواء كان لديك بيض مسلوق أو مخفوق، ستحصل على جرعة كافية من البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن ، وكلها تساعد في الأداء السلس للأعضاء الداخلية. ولكن عندما يتعلق الأمر بشراء البيض ، فغالبًا ما تجد نفسك حائراً بين البيض البني والأبيض.

في النهاية سوف تلتقط البيض البني لأن "البني أفضل" ، سواء كان الخبز البني أو الأرز أو السكر. ولكن هل هذا صحيح؟ هيا نكتشف!

طبيب البوابة: البيض البني أم الأبيض لخسارة الوزن

محتوى البيض من العناصر الغذائية

يعتبر البيض غذاء خارق لأنه مليء بالعناصر الغذائية الصحية. إنه أرخص مصدر للبروتين الكامل ، وهو عنصر غذائي كبير يحتاجه الجسم بكمية هائلة. تحتوي بيضة واحدة كاملة على:

البروتين: 5.5 جرام

إجمالي الدهون: 4.2 جرام

كالسيوم: 24.6 ملي جرام

حديد: 0.8 مجم

مغنيسيوم: 5.3 ملي جرام

الفوسفور: 86.7 ملجم

بوتاسيوم: 60.3 ملجم

زنك: 0.6 ملغ

كوليسترول: 162 ملجم

السيلينيوم: 13.4 ميكروجرام (ميكروجرام)

يحتوي الجزء الأبيض من البيضة على الحد الأدنى من العناصر الغذائية مقارنةً بالجزء الأصفر. لذلك ، يوصى دائمًا بتناول البيض الكامل. خلافًا للاعتقاد الشائع ، لا يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الدهون إذا أضفته إلى نظامك الغذائي بكميات محدودة.

طبيب البوابة: البيض البني أم الأبيض لخسارة الوزن

البيض البني أم البيض الأبيض

بصراحة ، لا يوجد اختلاف في الطعم والتغذية بين البيض البني والبيض. الاختلاف الوحيد في لون الغلاف. يحتوي البيض البني ببساطة على صبغة في قشرتها لا يحتويها البيض الأبيض.

يخبرنا لون قشرة البيض عن سلالة الدجاج التي وضعتها. يتم وضع البيض البني بواسطة سلالات أغمق ، بينما يتم وضع البيض الأبيض بواسطة سلالات بيضاء. البيض البني أغلى من البيض لأن الدجاج يتم تربيته بطريقة صحية أكثر ويتغذى بطعام صحي مقارنة بالبيض. على الرغم من عدم وجود فرق علميًا بين البيض البني والأبيض ، إلا أن سلالة الدجاج ونوع العلف والطراوة قد تجعل طعم الدجاج البني مختلفًا عن البيض. عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، يوفر لك كل من البيض البني والأبيض نفس الكمية من العناصر الغذائية. لذلك ، لا يهم حقًا أي واحد تختاره من ممر السوق.

طبيب البوابة: البيض البني أم الأبيض لخسارة الوزن

كيف يساعد البيض في إنقاص الوزن؟

غني بالبروتين ، تناول البيض في الصباح يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا حتى فترة ما بعد الظهر. يمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية ويزيد من الشعور بالشبع. يمكن أن يساعد الحصول عليها بعد التمرين على إصلاح عضلاتك وبناء العضلات الخالية من الدهون. يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي لديك وتسريع عملية فقدان الوزن. عند تضمين البيض في نظامك الغذائي ، حاول الحصول على بيض كامل ، بدلاً من بياض البيض فقط. حاول أيضًا ألا تتناول أكثر من ثلاث بيضات في اليوم ، حتى عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات.

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