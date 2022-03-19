طبيب البوابة: فوائد ووصفات صحية بالزبيب الزبيب فواكه جافة شائعة جدًا ولكنها مجرد عنب مجفف! تأتي في أربعة أنواع مختلفة - أخضر ، أسود ، ذهبي ، وأحمر. الزبيب متعدد الاستخدامات بطبيعته ويمكن استخدامه في أنواع متعددة من أطباق الطهي ومنتجات المخابز. بصرف النظر عن هذا ، فإنه له فوائد متعددة للصحة والجمال.

طبيب البوابة: فوائد ووصفات صحية بالزبيب

دعونا نلقي نظرة على فوائد الزبيب أو العنب الجاف:

1. يعزز الهضم بشكل أفضل:

يحتوي الزبيب على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تسهل تكوين البراز وتحسن صحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الحموضة عن طريق موازنة مستويات الحموضة في الجسم.

2. يمكن أن يمنع فقر الدم:

الزبيب غني بالحديد والنحاس والفيتامينات. هذه العناصر مهمة جدًا في صنع خلايا الدم الحمراء التي يمكن أن تعزز مستويات الهيموجلوبين (بروتين في خلايا الدم الحمراء) وتمنع الإصابة بفقر الدم (مما يعني أن الجسم يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء السليمة الكافية لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم).

3. له خصائص مضادة للأكسدة:

الزبيب غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في حماية الجسم من الأمراض ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان. يمكن أن يحمي الجسم أيضًا من ضرر الجذور الحرة (الجزيئات غير المستقرة التي تضر بالجزيئات والخلايا السليمة في الجسم) والإجهاد التأكسدي.

4. مفيد لصحة العين والأسنان والعظام والجلد:

يحتوي الزبيب على مادة البوليفينول وهي مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي صحة العين وتمنع ضرر الجذور الحرة للعينين وتمنع اضطرابات العين. يمكن أن يحافظ أيضًا على صحة الجلد وشكله الأصغر ويمنع شيخوخة الخلايا المبكرة. يحتوي الزبيب أيضًا على الكالسيوم والمعادن النادرة التي يمكن أن تعزز امتصاص العناصر الغذائية الأساسية وتقوي الأسنان والعظام.

5. مزايا أخرى:

يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم وطرد السموم الضارة

يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن الزبيب يمكن أن يساعد في الحد من تطور عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ضغط الدم ، حيث أنه منخفض في الصوديوم وغني بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يوفر المساعدة والاسترخاء للأوعية الدموية.

طبيب البوابة: فوائد ووصفات صحية بالزبيب

استخدامات الزبيب:

إذا كنت لا ترغب في تناول الزبيب كما هو ، فيمكنك تناوله بالطرق التالية:

1. منقوع الزبيب في الماء:

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما صنع ماء الزبيب:

طبيب البوابة: فوائد ووصفات صحية بالزبيب

وصفات صحية

الوصفة 1:

في وعاء التسخين ، أضف كوبًا واحدًا من الماء ونصف كوب (أو 10 إلى 15 حبة زبيب) من الزبيب واتركها حتى الغليان. ستبدأ في ملاحظة أن لون الماء قد تغير وأن الزبيب قد انتفخ. عند هذه النقطة ، أطفئ اللهب واترك الماء المنقوع بالزبيب يبرد. ثم يصفى هذا الماء ويستهلك الماء.

الوصفة 2:

في كوب من الماء ، أضف 10 إلى 15 حبة زبيب ، واتركها تنقع طوال الليل. يمكنك تصفية الماء واستهلاكه في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

إليك كيفية تناول الزبيب بمجرد تصفية الماء:

يمكنك تناول الزبيب كما هو أو يمكنك إضافته إلى عصير الزبيب (الوصفة أدناه).

2. عصير الزبيب والموز:

المكونات:

10 إلى 12 حبة زبيب

من 5 إلى 6 حبات من اللوز

2 إلى 4 تمرات بدون بذور

5 إلى 6 حبات كاجو

نصف كوب قطع موز (اختياري)

1 كوب حليب

الطريقة:

إذا كنت ترغب في تناول ماء الزبيب ، ننقع الزبيب في 1 كوب من الماء بشكل منفصل ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك نقع جميع الفواكه الجافة والمكسرات (المقطعة إلى قطع) في نصف كوب من الماء لمدة 2 إلى 4 ساعات أو بين عشية وضحاها .

لتحضير العصير: في الخلاط ، أضف الفواكه الجافة المنقوعة مع نصف كوب من ماء الفاكهة الجاف المنقوع ونصف كوب من قطع الموز المفرومة (اختياريًا) واطحنها للحصول على معجون ناعم. أضف الحليب واخلط حتى يتجانس الخليط. إذا كنت ترغب في جعله أكثر حلاوة ، يمكنك إضافة العسل حسب الرغبة. تصب في كوب ثم تصبح جاهزة للاستهلاك.

3. استخدامات أخرى:

أضفها كإضافات في وعاء حبوب الشوفان أو السلطات.

أضفها إلى الأطعمة المخبوزة مثل الكعك والكب كيك والكعك والبسكويت والخبز وما إلى ذلك.

استخدمها كإضافات في ألواح جرانولا الفاكهة الجافة.

أضفها الى مكونات الطهي الخاصة بك.

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