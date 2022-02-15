ما هي الأعشاب لتنزيل السكر في الدم؟ ما هي الفاكهة التي تخفض نسبة السكر في الدم؟ ما هي الأطعمة التي تخفض السكر في الدم بسرعة؟ ما هي طرق خفض معدل السكر في الدم؟ كيفية قياس نسبة السكر الطبيعي في الدم؟

يبلغ معدل نسبة السكر الطبيعي في الدم عن طريق إجراء اختبار تحمل الجلوكوز الفموي أقل من 140 ملجم/ديسيلتر (7.8 مللي مول/لتر)، كما تشير القراءة التي تزيد عن 200 ملجم/ديسيلتر (11.1 مللي مول\لتر) بعد ساعتين إلى الإصابة بمرض السكري، وتشير القراءة بين 140 و 199 مجم/ديسيلتر (7.8 ملي مول /لتر و 11.0 ملي مول/لتر) إلى بداية مرض السكري.

ولإجراء هذا الاختبار عليك الصيام طوال الليل، ويتم قياس مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، ثم عليك أن تشرب سائلًا يحتوي على السكر، ويتم اختبار مستويات السكر في الدم بشكل دوري لمدة الساعتين التاليتين.

وأسرع شي ينزل السكر الشاي الأسود والأخضر يمثلان عاملاً محتملاً غير مكلف وغير سام، لخفض نسبة السكر في الدم، وقد يكون الشاي وسيلة بسيطة وغير مكلفة للوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة به وضمان حدوث مضاعفات.

فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم

الكرز.

العنب.

الكيوي.

الأفوكادو.

الإجاص.

الفاكهة الحمضية

الخوخ والمشمش

التفاح

التوت

الفراولة

أطعمة تخفض السكر في الدم بسرعة

أفوكادو.

الحبوب.

الثوم.

التفاح.

دقيق الشوفان.

المكسرات.

البيض.

التوت.

أعشاب لتنزيل السكر في الدم

الصبار لتنزيل السكر في الدم

الصبار لتنزيل السكر في الدم، إن تناول ملعقتين حجم كبير من عصير الصبار يوميًا يؤدي إلى تخفيض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري، ويتناولون أدوية لخفض الغلوكوز توخي الحذر عند تناول الصبار واستشارة الطبيب قبل ذلك، فهذا أفضل.

القرفة لتنزيل السكر في الدم

القرفة من الأعشاب التي تنزل السكر بسرعة، حيث يمكن أن يؤدي تناول حوالي نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا إلى تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل كبير عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

الحنظل لتنزيل السكر في الدم

الحنظل أو ما يسمى البطيخ المر أو التفاح المر فهو يساعد في الحماية من مرض السكري، فقد وجد أن تناول الحنظل بكميات محدودة من قبل مرضى السكري قد ساعد وبشكل كبير في ضبط مستوى سكر الدم لديهم خلال اليوم.

شوك الحليب لتنزيل السكر في الدم

شوك الحليب تُستخرج من بذور النبات ويُعتقد أن لمادة السيليمارين خصائص مضادة للأكسدة، ويُباع شوك الحليب في صورة مستخلص في شكل كبسولات وأقراص وشراب يؤخذ عن طريق الفم، وهو مكمل غذائي يُستخدَم بشكل أساسي لعلاج مشاكل الكبد.

شوك الحليب يقلل من مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون أيضًا من أمراض الكبد.

الحلبة لتنزيل السكر في الدم

الحلبة من الأعشاب التي تساعد في التحكُّم بسكر الدم: حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ إضافة 50 غراماً من بذور الحلبة المطحونة إلى غداء وعشاء الأشخاص المُشاركين في الدراسة مدّة 10 أيام قد حسّن من نتائج فحص وجود السكر في البول لمدة 24 ساعة بنسبة 54%، كما أنّه قلّل من مستويات الكوليسترول الكلي و الضار في الدم، وقد وجدت إحدى الدراسات الأخرى أنّ تناول الحلبة من قِبَل الأشخاص الأصحّاء قد قلّل من مستويات السكر في الدم بنسبة 13.4% بعد أربع ساعاتٍ من تناوله؛ وقد يعود سبب هذا التأثير لدور الحلبة في تحسين وظائف الإنسولين، أو احتوائها على كميةٍ عاليةٍ من الألياف.

عشبة الجيمنيما لتنزيل السكر في الدم

عشبة الجيمنيما هي عشبة هندية ومن فوائده تقليل كمية السكر التي يتم امتصاصها في الأمعاء، إذ قد تعمل الأحماض المذكورة على تثبيط عمل بعض الأنسجة التي تقوم خلاياها بالارتباط بجزيئات السكر في القناة الهضمية مما يعطل أو يقلل امتصاص السكر.

الزنجبيل لتنزيل السكر في الدم

الزنجبيل هو أحد الأعشاب التي استُخدمت في الطب التقليدي كأعشاب تنزل السكر بسرعة، وغالبًا ما كان يتم استخدامه للمساعدة في علاج مشكلات الجهاز الهضمي.

ومن فوائد الزنجبيل أيضاً أنه قد يقلل من مستويات السكر في الدم بدون تقليل مستوى الأنسولين، مما يعني أن الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الأنسولين في الجسم عند مرضى السكري من النوع الثاني.

الجنسنغ لتنزيل السكر في الدم

الجنسنغ من الأعشاب الصينية بقدرته على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض، ومن فوائد الجنسنغ يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات، ويزيد إفراز الأنسولين من البنكرياس، مما يزيد من قدرة الخلايا على استخدام الغلوكوز ويقلل من من مستوياته في الدم، ويفضل تناوله طازجًا بالرغم من توفره على شكل أقراص.

الكركم لتنزيل السكر في الدم

الكركم من الأعشاب التي تنزل السكر بسرعة فقد تم إثبات أن مركب الكركمين الموجود في الكركم يدعم السيطرة على نسبة السكر في الدم ويساعد على منع الإصابة بمرض السكري.

الميرمية لتنزيل السكر في الدم

الميرمية هي عشبة لها قدرة على تعزيز فعالية الأنسولين لدى مرضى السكري، ويمكن أن يكون شرب شاي الميرمية صباحًا ذو فعالية عالية، فكل ما عليك فعله هو ببساطة نقع ملعقة كبيرة من أوراق الميرمية في كوب من الماء المغلي ثم تصفيتها.

معدل السكر الطبيعي بعد الأكل

تقاس نسبة السكر الطبيعية بعد ساعتين من تناول وجبة طعام وعندها تتعلق بعمر الشخص.

تعتبر النسبة الطبيعية للأشخاص دون سن الخمسين هي أقل من 140 مغم/ديسيليتر.

تعد النسبة الطبيعية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين هي أقل من 150 مغم/ديسيليتر.

تعد النسبة الطبيعية للأشخاص الذين تتراوح اعمارهم فوق الستين هي اقل من 160 مغم/ديسيليتر.

طرق خفض معدل السكر في الدم

تجنب تناول الكربوهيدرات.

شرب مقدار كبير من الماء على مدار اليوم.

ممارسة التمارين الرياضة بشكلٍ منتظم، ومنها المشي.

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية.

كيفية قياس نسبة السكر الطبيعي في الدم

غسل يديك وتجفيفهم جيدًا.

أدخل شريط الاختبار في جهاز قياس السكر الخاص بك.

قم بوخز إصبعك بالإبرة المتوفرة مع جهاز الاختبار الخاص بك.

قم بأخذ عينة من الدم باستخدام شريط الاختبار.

قم بوضع شريط الاختبار داخل الجهاز سيعطيك الجهاز قراءة السكر خلال ثواني.

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