طبيب البوابة: هل لقاح جونسن اند جونسن فعال حقاً؟ لقد مر أكثر من عام ونصف وما زلنا نحارب فيروس كورونا القاتل. لم تؤد المتحورات الناشئة الجديدة إلا إلى تفاقم حالتنا الذهنية وألحقت أضرارًا بالغة بحياتنا وسبل عيشنا.

طبيب البوابة: هل لقاح جونسن اند جونسن فعال حقاً؟

الجرعات المعززة

خلال هذه الحالة المليئة بالأزمات، أصبحت لقاحات كوفيد-19 المختلفة أملنا الوحيد. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن تضاؤل مناعة اللقاح بعد فترة من الزمن، مما يبرز الحاجة الملحة إلى جرعات معززة.

في الآونة الأخيرة، أصدرت شركة جونسن اند جونسن بياناً تشير إلى أن جرعة Jannsen المعززة فعالة بنسبة 94٪ عند تناولها بعد شهرين من الجرعة الأولى في الولايات المتحدة. بينما أشارت التجارب السريرية في الأصل إلى أن لقاح Jannsen كان فعالًا بنسبة 85٪ في الوقاية من الحالات الشديدة، أظهرت بيانات التجارب السريرية الصادرة في يناير 2021 أنه بعد 4 أسابيع من إعطاء الجرعة الأولى ، كان لقاح الجرعة الواحدة فعال بنسبة 66.3% فقط في الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

بالنظر إلى أن التجارب الأصلية أجريت قبل بداية متحور دلتا ، يعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن اللقاح فعال ضد المتحورات الناشئة الجديدة ، إلا أن فعاليته أقل مقارنة بالحماية التي يوفرها ضد السلالة الأصلية.

طبيب البوابة: هل لقاح جونسن اند جونسن فعال حقاً؟

نتائج الدراسات

ومع ذلك ، فيما يتعلق بأحدث النتائج، أعلنت جونسن اند جونسن أن لقاح كوفيد أحادي الجرعة كان وقائيًا بنسبة 79٪ ضد عدوى كورونا و 81٪ واقٍ من حالات الاستشفاء في المشفى. بالنظر إلى البيانات التي تم جمعها من 1 مارس 2020 ، حتى 31 يوليو 2021 ، وجد أن فعالية اللقاح لم تتضاءل خلال مدة الدراسة ، حتى بعد ظهور متحور دلتا. يشير هذا إلى أن اللقاح الذي يتم بجرعة واحدة كان لا يزال فعالًا ضد متحور دلتا ، والذي تم وصفه بأنه مثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

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