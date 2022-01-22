طبيب البوابة: أعراض كورونا تؤثر على شهية الأطفال في حين أن فقدان حاسة الشم والتذوق هو أحد الأعراض الحادة لدى البالغين أثناء الإصابة بعدوى بكوفيد-19 وبعدها ، وجدت دراسة أجراها خبراء في جامعة إيست أنجليا بالمملكة المتحدة وفيفث سينس، أن الأطفال المتضررين من اضطرابات الشم والتذوق يمكن أن يصبحوا أكثر انتقائية وانزعاجاً فيما يتعلق باختيارات الطعام.

تقول الدراسة أن هذا الاضطراب من شأنه أن يمنعهم من تناول الطعام حيث يبدو أن الطعام ينبعث منه رائحة وطعم كريهين.

طبيب البوابة: أعراض كورونا تؤثر على شهية الأطفال

الدراسة

أكد العديد من الباحثين والخبراء التشوهات في حاسة الشم والذوق بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. خلال ظهور العدوى وأيضًا خلال الموجات الثانية ، أبلغ المرضى عن فقد في حاسة الشم والتذوق والتي قالوا إنها استمرت حتى بعد انتهاء العدوى. لم تظهر مثل هذه التقارير في الموجة الثالثة المستمرة حيث تحدث العدوى بسبب متغير Omicron لفيروس كورونا.

يقول البروفيسور كارل فيلبوت من جامعة إيست أنجليا إنه بدأ في رؤية مرضى مراهقين يعانون من مثل هذه الاضطرابات. وقال: "إنه شيء لم يتم التعرف عليه حتى الآن من قبل المتخصصين الطبيين ، الذين يعتقدون فقط أن الأطفال اصبحوا اكثر صعوبة في اختيار الطعام دون أن يدركوا المشكلة الأساسية". وقد قال: "بالنسبة لبعض الأطفال - وخاصة أولئك الذين لديهم بالفعل مشاكل مع الطعام أو مع حالات أخرى مثل التوحد - يمكن أن يكون الأمر صعبًا حقًا".

حول محنة هذا الاضطراب ، قالت فيفث سينس: "لقد سمعنا من بعض الآباء والأمهات الذين يعاني أطفالهم من مشاكل في التغذية وفقدوا الوزن ، لكن الأطباء يعزون ذلك إلى صعوبة الأكل".

وتقترح الدراسة تشجيع الأطفال على تجربة الأطعمة اللطيفة ، ومعرفة ما يمكنهم التعامل معه أو الاستمتاع به ، وتجربة مشبك أنف ناعم أثناء تناول الطعام ، لمنع شم الرائحة.

طبيب البوابة: أعراض كورونا تؤثر على شهية الأطفال

دراسة بحثية

كما أشارت دراسة بحثية إلى حدوث هذا الاضطراب بشكل أكبر عند الشباب. وجدت دراسة بحثية نُشرت في مجلة Nature Genetics في 17 يناير 2022 والتي تتحدث عن العوامل الوراثية وراء هذا الاضطراب لدى مرضى كورونا ، أن النساء من المرجح أن يعانين من هذا أكثر من الرجال وأن أولئك الذين يعانون من هذه الأعراض كانوا عادةً أصغر من أولئك الذين لا يعانون من هذه الأعراض.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية عالية للرائحة أو الذوق قد يكونون أكثر عرضة لملاحظة فقدان هذه الحواس نتيجة الإصابة بعدوى كورونا.

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