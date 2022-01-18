طبيب البوابة: زيادة وقت الشاشة تغيير شكل عين الطفل تسبب تفشي وباء كورونا في اضطرابات هائلة في جميع أنحاء العالم. تم إغلاق المدارس وبدأ الأطفال من جميع الأعمار في قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات الالكترونية خاصةً مع تحول العديد من المدارس إلى التعليم الافتراضي. ومع زيادة التعلم المستند إلى الفيديو عبر الإنترنت ، أبلغ أطباء العيون عن ارتفاع حاد في قصر النظر لدى الأطفال في العام الماضي. أبلغ بعض الأطباء عن زيادة تصل إلى 25 في المائة في البداية وتطور بنسبة 100 في المائة في الأطفال المصابين بقصر النظر.

ومع ذلك ، لا ينتهي هنا. وفقًا لتقرير صادر عن طبيب عيون الأطفال في هيوستن آي أسوشيتس، مع قصر النظر ، يتغير شكل مقلة العين تمامًا مما يجعلها أكثر استطالة. عندما يحدق الناس في شاشة لفترة طويلة ، يتم شد العضلات ، مما يؤدي إلى تحول العدسات حيث يتعين عليها إفساح المجال للنظر إلى مسافات قريبة ، مما يؤدي إلى تغيير الشكل العام لمقلة العين.

طبيب البوابة: زيادة وقت الشاشة تغيير شكل عين الطفل

مخاطر وقت الشاشة

يأخذ قصر النظر أو قصر النظر حاليًا أبعادًا وبائية. تضاعف قصر النظر تقريبًا في الولايات المتحدة إلى 42 في المائة بعد عام 1971. وفي آسيا ، يعاني ما يقرب من 90 في المائة من البالغين والمراهقين من قصر النظر. أكدت الأبحاث أن زيادة وقت الشاشة يعرض البالغين والأطفال لخطر الإصابة بقصر النظر.

كشفت دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن تزايد حدوث قصر النظر حول العالم يمكن أن يساهم في أنشطة العمل القريبة مثل قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات وكذلك القراءة من الكتب التقليدية.

بينما يمكن استخدام زوج من النظارات لإصلاح مشكلات مختلفة تتعلق بصحة العين ولكن مع تقدم العمر ، يمكن للأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول أمام الشاشات أن يتعرضوا لشقوق في شبكية العين يمكن أن تؤدي إلى العمى. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجلوكوما ومشاكل ثانوية لقصر النظر. بصرف النظر عن ذلك ، فإن زيادة وقت الشاشة يمكن أن تجعل الأطفال أكثر عرضة لمشاكل صحة العين مثل إجهاد العين وجفاف العين والرؤية الضبابية والصداع.

طبيب البوابة: زيادة وقت الشاشة تغيير شكل عين الطفل

كيفية العناية بالعيون

في عصر التكنولوجيا والابتكار هذا ، من الصعب إبعاد الأشخاص عن الشاشات ولكن هناك طرقًا معينة يمكن من خلالها حماية صحة العين. وهنا عدد قليل:

قاعدة 20-20-20: نظرًا لأن المهام مثل الكتابة أو التحديق في الشاشة أو القراءة يمكن أن تضغط على نظام التركيز المجهري للعيون ، فمن المهم إعطاء العين فترات راحة متكررة. عندما ينخرط طفل أو شخص بالغ في مهمة بصرية ، فمن الجيد أن تأخذ استراحة كل 20 دقيقة من خلال التركيز على شيء لا يقل عن 20 قدمًا لمدة 20 ثانية والوميض 20 مرة. هذا يريح العينين ويساعدهم على العودة إلى الوضع الطبيعي.

تقليل الوهج: يجب أن تعمل العيون بجدية أكبر إذا كان هناك الكثير من الوهج على شاشة الكمبيوتر. لذلك ، من الضروري تقليل إعدادات السطوع على شاشة الكمبيوتر إلى جانب أي أجهزة أخرى.

طبيب البوابة: زيادة وقت الشاشة تغيير شكل عين الطفل

طرق أخرى للعناية بالعيون

حجم الشاشة والمسافة مهمان: إذا كانت الشاشة أصغر وأقرب ، يجب أن تعمل العينان بجد للتركيز عليها. وبالتالي ، يُنصح دائمًا بتشجيع البالغين والأطفال على العمل على شاشة أكبر. أيضًا ، يجب إعداد الشاشة بحيث يكون هناك مسافة ذراع بين الشاشة والعينين. يجب وضع الشاشة بحيث ينظر إليها الشخص إلى أسفل قليلاً.

فحوصات العين الروتينية: يجب أن تكون فحوصات العين الروتينية جزءًا من جدول الرعاية الصحية للجميع. يمكن أن يساعد فحص المشكلات على أساس منتظم في ضمان علاج ونتائج أفضل. حتى في حالة عدم وجود أعراض ، يمكن لفحوصات العين الشاملة تقييم ليس فقط نظام التركيز للعين ولكن أيضًا الهيكل والصحة العامة ، والتحقق من أي مشاكل أساسية.

طبيب البوابة: زيادة وقت الشاشة تغيير شكل عين الطفل

الكلمة النهائية

بخلاف فحوصات العين الروتينية ، يمكن اتخاذ خطوات بسيطة لتجنب إجهاد العين أو الإصابة. أيضًا ، يُنصح بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة حيث يمكن أن يبطئ من تطور قصر النظر.

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