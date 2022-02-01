طبيب البوابة: هل هو زكام أم أنفلونزا أم كوفيد؟ مع انتشار متحور أوميكرون كالنار في الهشيم ، من الطبيعي جدًا أن يشعر الآباء بالقلق بشأن صحة أطفالهم. نظرًا لأن الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر هم المجموعة الوحيدة غير المحصنة ، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ويعانون من أعراض أكثر حدة.

من المهم إجراء اختبار لطفلك بمجرد ملاحظة أي أعراض لفيروس كورونا ولكن الاختبار السلبي ليس علامة فارقة يجب تحقيقها. إذا استمرت الأعراض ولم تكن كوفيد ، فقد تكون عدة أشياء أخرى. مراقبة صحة طفلك هو ما يجب عليك فعله ومحاولة التأكد مما يعاني منه بالضبط.

فيما يلي الأمراض التنفسية الشائعة والمنتشرة:

طبيب البوابة: هل هو زكام أم أنفلونزا أم كوفيد؟

المجموعة العمرية

الأطفال في الفئة العمرية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات معرضون للإصابة بالخناق حيث يكون الصوت الأجش مصحوبًا بسعال بصوت عالٍ ونباحي. تشمل الأعراض الأولية للخناق الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق. يظهر السعال النباحي العالي (barking cough) بعد يومين إلى ثلاثة أيام وقد يصاب بعض الأطفال أيضًا بالصرير - وهو صوت ضجيج شديد يُلاحظ أثناء التنفس. تتفاقم أعراض الخناق في الليل. في الماضي القريب ، أظهر الكثير من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد أعراضًا مماثلة. على الرغم من أن الخناق خفيف وتهدأ أعراضه بعد ثلاثة إلى أربعة أيام ، فمن المستحسن إجراء اختبار كوفيد إذا أظهر طفلك أعراضًا مماثلة.

طبيب البوابة: هل هو زكام أم أنفلونزا أم كوفيد؟

البرد الشائع / الزكام

تتميز نزلات البرد بالعطس وانزعاج الأنف. يمكن أن يصاب الأنف بالرشح أو الانسداد وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون مصحوبًا بالحمى أيضًا. من المهم أيضًا ملاحظة أن الإفراط في العلاج في حالة نزلات البرد لا يساعد لأنه يأخذ مجراه على أي حال. يتم تناول الأدوية الموصوفة عادة لتخفيف الانزعاج في الغالب. من المهم ملاحظة أن نزلات البرد لن تكون مصحوبة بأية أعراض إضافية مثل الغثيان أو الإسهال.

طبيب البوابة: هل هو زكام أم أنفلونزا أم كوفيد؟

التهاب الحلق

التهاب الحلق هو مرض آخر يتم تشخيصه بشكل شائع عند الأطفال ، خاصة خلال فصل الشتاء. يتميز التهاب الحلق بالتهاب الحلق والحمى المصاحبة لهما، وكلاهما من أعراض العدوى التي يسببها متحور أوميكرون. يصاحب التهاب الحلق العقدي أيضًا لوزتان حمراء ومتورمة تظهر عليها بقع بيضاء أيضًا على سقف الفم وفي بعض الأحيان قد تظهر الطفح الجلدي على الرقبة. يؤدي تورم اللوزتين إلى صعوبة تناول أو شرب أي شيء. استشارة الطبيب مهمة للتأكد من طبيعة البكتيريا. لا تتطلب عدوى البكتيريا العقدية الفيروسية أي مضادات حيوية لعلاجها ولكن تتطلب العدوى البكتيرية.

طبيب البوابة: هل هو زكام أم أنفلونزا أم كوفيد؟

الانفلونزا

التفريق بين الإنفلونزا وكوفيد يعد من أصعب الأشياء التي يجب القيام بها بسبب التشابه في الأعراض. مع الأطفال ، يصبح التمييز بين الاثنين أكثر صعوبة لأن الأطفال لا يستطيعون دائمًا شرح أعراضهم بوضوح. ومع ذلك ، فإن أعراض الأنفلونزا مفاجئة مقارنة بـكوفيد أو نزلات البرد ، وكلاهما يظهر أعراضًا تدريجية.

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