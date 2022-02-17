طبيب البوابة: هل يؤثر السكر والدهون على الصيام؟ هل تتبع نظام الصيام للحفاظ على وزنك والتخلص من الوزن الزائد؟ لا بد وأنك حاولت الابتعاد عن مجموعات كاملة من الأطعمة والمشروبات، ولكن هل هذا مفيد؟ تعالوا لنعرف

طبيب البوابة: هل يؤثر السكر والدهون على الصيام؟

هل وقف السكر مفيد؟

في حين أن الاستغناء عن السكر قد يبدو فكرة رائعة لفقدان الوزن ، لأنه يقلل من استهلاك السعرات الحرارية الزائدة ، لكن ينتهي الأمر بالناس إلى استبدال السكر ببدائل "خالية من السكر" والتي هي في الواقع محليات صناعية تحتوي على السكرين. قد تحتوي هذه المنتجات أيضًا على سكريات خفية تكون في الواقع أكثر تسمينًا. سيؤدي استهلاك الكثير من هذه العناصر بالتأكيد إلى زيادة الوزن. في بعض الأحيان قد تحتوي هذه المنتجات أيضًا على إضافات لتحسين النكهة ليست جيدة للصحة.

ماذا نأكل؟

بدلاً من استبدال السكر بالمُحليات الصناعية، يجب عليك اختيار البدائل الصحية مثل القصب أو شراب التمر. هذه خيارات صحية نسبيًا ستساعد الجسم أيضًا. ومع ذلك، سيكون هناك حاجة للاعتدال من أجل ضمان الحد الأدنى من الآثار الضارة. أربع إلى خمس ملاعق صغيرة يوميًا ، مع الأخذ في الاعتبار أنك لا تعاني من أي ظروف صحية كافية لتزويدك بالكمية المطلوبة من السعرات الحرارية والسكر.

طبيب البوابة: هل يؤثر السكر والدهون على الصيام؟

هل وقف الدهون مفيد؟

البطاطا هي الاختيار المفضل للصائمين. إذا قررت تناول رقائق البطاطا "المخبوزة" أثناء الصيام ، فأنت لا شك انك اقنعت نفسك أنها أفضل بكثير من رقائق البطاطا المقلية وستمنع أي زيادة غير مرغوب فيها في الوزن. ومع ذلك ، فإن هذه الأطعمة التي تعد بأنها أقل تسمينًا قد تكون محملة أيضًا بالنشا والصوديوم والسكريات. أيضًا ، إذا تم التخلص من الدهون تمامًا من النظام الغذائي ، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في وظائف الجسم وعدم اكتمال امتصاص الفيتامينات مثل A و D و E و K.

ماذا نأكل؟

على الرغم من أن تضمين الدهون في نظامك الغذائي يؤدي إلى زيادة الوزن ، فمن المهم إضافة الدهون الصحية من أجل الأداء الأمثل للجسم. يمكن أن يكون تضمين البدائل الصحية مثل الجوز وبذور الكتان وبذور القرطم وما إلى ذلك مفيدًا جدًا في الحفاظ على نظام غذائي متوازن لا يعزز زيادة الوزن ويساعد الجسم أيضًا في عملياته الحيوية.

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