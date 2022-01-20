طبيب البوابة: هل يجب تبديل الثدي أثناء الرضاعة؟ تختلف الأمومة من سيدة لأخرى كما يختلف الناس عن بعضهم البعض. الطريق إلى الأمومة مليء بالخبرات والقرارات الجديدة التي يتعين على المرء اتخاذها في كل خطوة تقريبًا.

الرضاعة الطبيعية هي تجربة جديدة تمامًا للأم الجديدة وقد يكون من الصعب إدارتها في البداية. قرار تقديم ثدي واحد أو كلا الثديين في كل رضاعة ينتهي به الأمر إلى إرباك الكثير من النساء. ومع ذلك ، فهي مجرد مسألة تفضيل طالما أن الطفل يحصل على ما يكفي من الحليب ونموه ينمو بشكل صحي.

على الرغم من أنه يجب عليك البحث عن الأسهل والأكثر ملاءمة لك ولطفلك ، فإليك ما يستلزمه كل من الخيارات وما يجب على الخبراء قوله.

طبيب البوابة: هل يجب تبديل الثدي أثناء الرضاعة؟

تبديل الثديين عند كل رضعة

إن بناء مخزون صحي من الحليب هو مجرد واحدة من المزايا التي يوفرها التناوب بتقديم الثدي أثناء الرضاعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطفل ينام لفترة أطول ويوفر أيضًا المزيد من حليب الثدي في كل رضعة لحديثي الولادة الذين يحتاجون إلى زيادة الوزن.

يمكن أن يمنع التناوب بين الثديين أيضًا ثدييك من أن يصبحا غير متساويين في الحجم. وغني عن القول ، أنه يساعدك أيضًا على الشعور بالراحة على جانبي منطقة الصدر.

طبيب البوابة: هل يجب تبديل الثدي أثناء الرضاعة؟

إعطاء ثدي واحد فقط في كل مرة

تعتبر طريقة الرضاعة الطبيعية هذه ملائمة وقد تصبح الخيار الوحيد المتاح أمام الأم التي تعاني من مشكلة صحية. في بعض الأحيان ، يمكن لطفلك أيضًا أن يطور تفضيلًا لثدي عن الأخر ، وفي هذه الحالة ، قد لا تساعد محاولة التبديل. في حال لم يكن لديك خيار سوى استخدام ثدي واحد فقط لإرضاع الطفل ، يجب أن تعلمي أن الرضاعة من ثدي واحد فقط يمكن أن تؤدي إلى نقص الإمداد في الثدي الآخر.

في حال كان لديك كمية زائدة من الحليب ، يجب أن تفكري في ذلك لأن الطفل سيحصل على كمية كافية من الحليب ولن يتأثر نموه. تعتبر الفوائد الأخرى للرضاعة باستخدام ثدي واحد ، مثل تقليل الغازات ، والانزعاج ، وأعراض المغص في الجسم.

رأي الخبراء

وفقا للخبراء من المستحسن استخدام الثديين في الرضاعة خلال الأسابيع القليلة الأولى من ولادة طفلك. يساعد ذلك في تحفيز إنتاج حليب الثدي أثناء تكوين إمداد صحي من الحليب. يتم أيضًا تجنب مشاكل مثل احتقان الثدي وانسداد قنوات الحليب والتهاب الضرع من خلال هذه الممارسة. بمجرد أن ينمو الطفل ، بعد حوالي أربعة إلى ستة أسابيع ، يمكنك البدء في استخدام ثدي واحد فقط لإرضاع الطفل أو ببساطة استخدام أي طريقة تناسبك أنت وطفلك جيدًا.

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