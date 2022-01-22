طبيب البوابة: هل يخفف الملفوف التورم ويوقف الرضاعة في حين أن الرضاعة الطبيعية هي شيء تعتمد عليه كل أم جديدة ، فإن إطعام الطفل يمكن أن يكون أمرًا صعبًا أيضًا - فالعديد من النساء يعانين من عدم الراحة من التهاب الثدي والألم وانسداد القنوات. تحتاج الأمهات الجدد إلى العديد من الضروريات بجانبهن لتسهيل الأمر - وسادات للصدر ، ومضخات ، ومناشف ، بينما تقسم بعض النساء ، بفعالية أوراق الملفوف الباردة أيضًا!

طبيب البوابة: هل يخفف الملفوف التورم ويوقف الرضاعة

هل العلاج بأوراق الملفوف حقيقة أم خيال؟

يعتقد الكثيرون أن استخدام أوراق الملفوف يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في تقليل الألم المصاحب لالتهاب الثدي. تعتقد النساء المرضعات ، اللاتي يحاولن الفطام أيضًا أن استخدام أوراق الملفوف يمكن أن يساعد في تقليل إدرار الحليب وحتى التعامل مع احتقان الثدي. وانتشرت هذه الطريقة مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام العديد من المؤثرين والمدونين بالترويج لاستخدام الملفوف وفوائده. لكن هل هناك أي حقيقة في هذا؟ هل يمكن أن يساعد استخدام أوراق الملفوف حقًا؟ أم أنها مجرد وصفة قديمة شائعة.

دليل استخدام أوراق الملفوف أثناء الرضاعة الطبيعية:

طبيب البوابة: هل يخفف الملفوف التورم ويوقف الرضاعة

كيف تساعد أوراق الملفوف في تخفيف آلام الاحتقان؟

يمكن أن يكون احتقان الثدي مشكلة شائعة تعاني منها النساء اللواتي يرضعن بشكل نشط. في فترة ما بعد الولادة ، يمكن أن يتضخم الثدي أيضًا أثناء الرضاعة ، نظرًا لزيادة تدفق الدم إلى الثدي ، وإذا لم يتم تصريف الثدي جيدًا ، أي أن إمدادات الحليب لا تتضاءل جيدًا. يمكن أن يؤدي هذا ، جنبًا إلى جنب مع الوجبات المتكررة ، إلى الكثير من الانزعاج والألم. يمكن أن تحدث مشكلة مماثلة إذا كنت تحاول فطام طفلك عن الرضاعة الطبيعية ، وينتهي الأمر بعدم تصريف الحليب بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدوى بكتيرية تسمى التهاب الضرع ، والتي يمكن أن تسبب الحمى.

بينما يُعتقد أن عملية الفطام البطيء "تدرب" الثديين على إنتاج كميات أقل (وفي النهاية إيقاف) الرضاعة ، فإن استخدام أوراق الملفوف هو علاج منزلي تثق به العديد من النساء ، وهو طريقة شعبية تتبعها النساء منذ أجيال. يُعتقد أن خصائص التبريد لأوراق الملفوف يمكن أن تساعد في سرعة الفطام ، ووقف الإرضاع في الوقت المناسب وتخفيف المشاكل المرتبطة باحتقان الثدي. بينما لا يزال لدينا دراسات محدودة تسلط الضوء على الفوائد ، فإن الأدلة القصصية تدعم الفعالية.

طبيب البوابة: هل يخفف الملفوف التورم ويوقف الرضاعة

هل يوجد علم وراء علاج أوراق الملفوف؟

بصرف النظر عن فوائد التبريد ، يقال أن أوراق الملفوف تحتوي على بعض الأحماض الأمينية الأساسية التي يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الثدي ، وتعمل على تقليل الالتهابات التي قد تسبب الألم وتقليل الاحتقان. يوصى أيضًا باستخدامه في الأوقات التي قد ترغب فيها المرأة في التوقف عن الرضاعة بسرعة أو بشكل غير متوقع ، لأنه قد يقلل من فرص "انسداد" لبن الأم. إذا تم استخدامه بانتظام ، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل إمداد الحليب وتسهيل التضاؤل ​​الطبيعي. أثبت الباحثون أيضًا أن الأوراق تحتوي أيضًا على فوائد إضافية تساعد في التعامل مع الألم وعدم الراحة أثناء الرضاعة الطبيعية.

من المؤكد أن استخدام أوراق الملفوف ليس سوى علاج منزلي شعبي، ولا توصى به الهيئات الصحية. ومع ذلك ، نظرًا للخصائص الصحية وتأثيرات التبريد التي توفر للأم الكثير من الراحة من معاناة الرضاعة الطبيعية ، فمن المستحسن الآن تجربتها بشكل استباقي ، لأنها تعمل على نفس المبدأ مثل أي ضغط دافئ أو بارد.

طبيب البوابة: هل يخفف الملفوف التورم ويوقف الرضاعة

كيف تستخدم أوراق الملفوف للفطام بشكل طبيعي؟

في حين أن إنتاج الرضاعة الطبيعية يمكن أن يأخذ مجراه المناسب حتى ينضب تمامًا ، يمكن تجربة أوراق الملفوف بالتأكيد لتقليل الإحساس بعدم الراحة والاحتقان الذي يواجه خاصة في الأشهر القليلة الأولى. يقترح أن تستخدم الأم أوراق الملفوف أولاً بشكل مقتصد ، وتراقب كيف تعمل. طلب المشورة من مستشاري الرضاعة مفيد أيضًا. إذا كان عليك زيادة إمداد الحليب أو شفطه لاستخدامات أخرى وترغب في استخدام أوراق الملفوف ، فاحرص على عدم المبالغة في ذلك.

طبيب البوابة: هل يخفف الملفوف التورم ويوقف الرضاعة

دليل تفصيلي:

لتجربة هذا العلاج ، كل ما تحتاجه حقًا هو ملفوف ومنشفة أو قطعة قماش. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لاستخدامها:

1. ابدئي بقطف الأوراق الخارجية من الملفوف. الآن ، أخرجي بعناية ورقتين من الجانب الداخلي.

2. بمجرد الانتهاء من ذلك، اشطفيها واغسليها جيدًا لتجنب خطر الإصابة بالجراثيم أو أي عدوى.

3. لجعل أوراق الملفوف تثبت بشكل مثالي على صدرك (ثدييك) ، اسحقي العرق الموجود على الورقة باستخدام مقص.

4. بعد ذلك ، ضعي الأوراق فوق ثدييك ، وانتظري. إذا كنت لا تفكرين في الفطام ، يمكن الاحتفاظ بهذه الأوراق لمدة تصل إلى 20 دقيقة. إذا كان هدفك هو تقليل إدرار الحليب ، فيمكن الاحتفاظ بها لفترة أطول ، حتى تبدأ الأوراق في الذبول.

تذكري أنه يمكن استخدام أوراق الملفوف إما مبردة (بعد ضعها في الفريزر لفترة من الوقت) أو استخدامها في درجة حرارة الغرفة ، بما يتناسب مع تفضيلاتك. يمكنك تجربة العلاج لمدة 2-3 مرات في اليوم. ولكن تجنبي تماماً، وضع الأوراق والنوم ليلا.

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