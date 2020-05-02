طبيب البوابة: هل يشكل الصيام خطراً على مرضى الكُلى؟

الكلية عضو هام من أعضاء جسم الإنسان، لونها بني مائل للحمرة، وتقع على الجدار الخلفي للتجويف البطني، على جانبي العمود الفقري، تحت الحجاب الحاجز.وتعد الكلية العضو المسؤول عن تنقية الدم من السموم الناتجة عن عملية الأيض (التمثيل الغذائي). كما تقوم بعدة وظائف تتمثل بالمحافظة على حموضة و قلوية الدم وإفراز هرمون الرينين الذي يتحكم بمواد موجودة في الدم لزيادة ضغط الدم إلى القلب. وينتج عن توقف الكلية عن القيام بوظائفها الطبيعية، إصابة المريض بالفشل الكلوي والذي يرافقه بعض الأعراض كالتعب والإعياء، وشحوب الوجه وذلك من أقل مجهود.

وفي بعض الحالات يمكن أن يتسبب الصوم في نقص السوائل وزيادة الأملاح الامر الذي يؤدي إلى تدهور حالة مرضى القصور المزمن، مما يسبب اختلال في وظائف الكلى. لذل ينصح باستشارة الطبيب قبل الصيام لمعرفة آثاره الجانبية حسب كل حالة.

نصائح هامة لمرضى الحصوات :

شرب كميات كبيرة من الماء بعد وجبة الإفطار، لتخفيف الأملاح و طرد الحصوات الصغيرة.

تجنب القيام بأي مجهود أثناء النهار.

تجنب الأطعمة التي تسبب زيادة حموضة الدم واليوريك آسيد (حمض اليوريا) مثل اللحوم الحمراء والشاي والقهوة والمكسرات، وحتى لا نزيد عبء الكليتين خلال الصيام.