طبيب البوابة: هل يمكن للأحلام أن تتنبأ بالمرض؟ يقول أرسطو "بدايات الأمراض وغيرها من الاضطرابات التي توشك على زيارة الجسد ... يمكن أن تكون أكثر وضوحًا في حالة النوم." كما ان هناك أعصاب تأتي إلى الدماغ من كل جزء من الجسم - وتنقل إشارات المرض الوشيك التي يترجمها العقل الباطن إلى أحلام.

لا شك أن الحديث عن محتوى الأحلام التي يمكن أن تتنبأ بشكل موثوق بمرض جسدي أمر مثير للجدل إلى حد ما ، على الرغم من أن هناك بحث يدعم دور التأثيرات الجسدية والحسية على محتوى الأحلام.

طبيب البوابة: هل يمكن للأحلام أن تتنبأ بالمرض؟

إشارات الأحلام البادرية

قد تبدو الفكرة أقل جذرية إذا أدركنا أولاً أن التغييرات التي يمكن اكتشافها تحدث في الجسم في بداية المرض ، قبل ظهور أعراض يمكن التعرف عليها. هذه حقيقة مفروغ منها في العديد من مجالات الطب التشخيصي - مثل استخدام فحص الدم للكشف عن العلامات الفسيولوجية المبكرة للعدوى أو المرض. يكتشف الدماغ أيضًا هذه التغيرات الفسيولوجية الدقيقة على مستوى اللاوعي ، ويمكن ترجمتها إلى أحلام "مثيرة للقلق" - أحلام تعكس بداية المرض قبل ظهور الأعراض. يمكن أن يكون التعرف على إشارات الأحلام البادرية مفيدًا بشكل خاص في إنشاء تدخلات مبكرة ضد المرض.

في الطب، البادرة هي علامة أو عرض مبكر (أو مجموعة من العلامات والأعراض) التي تشير غالبًا إلى بداية المرض قبل ظهور علامات وأعراض أكثر تحديدًا تشخيصيًا. مشتق من الكلمة اليونانية prodromos ، والتي تعني "الجري قبل".

للتوضيح ، يمكننا استخدام مثال نزلة برد قادمة: بمجرد أن يتعرف الجهاز المناعي على الفيروس ، تبدأ التغيرات الفسيولوجية في الحدوث ، مثل التهاب الحلق ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تصبح هذه التغييرات ملحوظة جسديًا .

في بداية ظهور الفيروس ، وقبل ظهور أي أعراض جسدية ، يمكن أن يكون لديك كابوس عن الاختناق والشعور بالقلق اثناء النوم؛ هذا حلم بادري. يتضمن الحلم صورًا ذات صلة مباشرة برد فعل الجسم للفيروس، أي الاختناق بسبب التهاب الحلق. يمكن لمثل هذا الحلم ، إذا تم الالتفات إليه ، أن يمنحك وقتًا إضافيًا لاتخاذ تدابير دفاعية لتقصير مدة الإصابة بالزكام ، ربما عن طريق شرب المشروبات العشبية أو اتباع نصائح أخرى.

طبيب البوابة: هل يمكن للأحلام أن تتنبأ بالمرض؟

أمثلة وأدبيات الأحلام

هناك العديد من الحالات المذكورة في أدبيات الأحلام التي أشارت مباشرة إلى المرض من خلال التصور. على سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن أن الأحلام التي تسبق الصداع النصفي تتضمن صورًا ذات صلة بألم الرأس، مثل إطلاق النار أو التعرض لإصابة بالبرق في الرأس. ومن الأمثلة أيضاً رجل حلم بشكل متكرر بأن فأر كان يقضم الجزء السفلي من بطنه ... ولاحقا تم تشخيصه بقرحة الاثني عشر.

هذه هي الطريقة الأكثر وضوحًا التي يمكن أن تكشف بها الأحلام عن علامات التحذير من المرض - من خلال الصور المتكررة لجروح الجسم أو الألم. بشكل عام ، تتضمن بعض سمات الأحلام الشائعة المرتبطة بالمرض الجسدي زيادة في الأحلام ، وزيادة في الكوابيس المخيفة والمثيرة للقلق، والتي غالبًا ما تكون عنيفة، والتي قد تستمر طوال الليل، وعلى مدار عدة ليالٍ متتالية. وهذا يختلف عن الكوابيس العادية التي تميل إلى الحدوث بشكل منعزل في النصف الأخير من دورة النوم . لذا احترس من الأحلام الطويلة والمؤلمة التي يبدو أنها تطول وتعطل النوم طوال الليل.

إلى جانب العاطفة ، يُعتقد أن زيادة الغرابة في الأحلام تعكس درجة التعب المرتبط بالمرض. بينما تحارب أجسامنا المرض ، نعتمد على النوم العميق لدعم قوة المناعة، وقد يؤدي التأخير في النوم إلى أحلام مخيفة وغريبة . أما الاحتمال الآخر فهو أن الأحلام البادرية تتضمن ذكرى من الماضي في وقت كنت فيه مريضًا: في مثال أخر، " عانى رجل من التهاب شديد في عينه أثناء وجوده في مصر ، ثم بدأ فجأة ، بعد 10 سنوات ، بالحلم بانتظام بمشاهد من مصر. لم يستطع تفسير هذه الأحلام ، ولكن بعد فترة وجيزة من ظهورها أصيب مرة أخرى بالتهاب في عيونه." في هذه الحالة ، كانت ذكريات الرجل عن مصر ناجمة عن ارتباطها بالتهاب العين. وبالتالي ، من المفيد أن تكون على دراية بمصادر ذاكرة الأحلام ، وأن تنتبه لأي ذكريات غير متوقعة.

طبيب البوابة: هل يمكن للأحلام أن تتنبأ بالمرض؟

الأحلام والسرطان

تمت دراسة الأحلام البادرية أيضًا فيما يتعلق بأمراض أكثر خطورة ، بما في ذلك السرطان والاضطرابات التنكسية العصبية. هناك بعض الأدلة القصصية على أن الأحلام البادرية يمكن أن تشير إلى مكان الإصابة بالسرطان. على سبيل المثال:

"حلمت مريضة بسرطان الثدي بحلق رأسها مع كتابة كلمة سرطان عليه. وبعد ثلاثة أسابيع ، تم تشخيصها بأن السرطان انتشر إلى دماغها."

في الأبحاث العصبية ، تعتبر الأحلام العنيفة والعدوانية مرتبطة بالأحلام الجسدية (يُطلق عليها حد سلوك حركة العين السريعة) علامة إنذار مبكر للأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون ، ويمكن أن تظهر أحيانًا قبل ظهور الأعراض الأخرى بما يصل إلى 10 سنوات ، مثل فقدان الذاكرة .

طبيب البوابة: هل يمكن للأحلام أن تتنبأ بالمرض؟

النتيجة

باختصار ، يمكن للتغييرات في الجسم على مستوى اللاوعي أن تتوافق مع التحولات المفاجئة في محتوى الأحلام. على وجه الخصوص، قد تشير أحلام الذكريات غير المتوقعة أو الإصابة الجسدية المتكررة أو الأحلام الطويلة مع الصور الغريبة أو العنيفة إلى مرض وشيك. الانتباه إلى تجارب الأحلام غير العادية يمكن أن يعتبر خط الدفاع الأول ضد مرض وشيك.

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