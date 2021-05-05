طبيب البوابة: الأعراض الجسدية للتوتر عند الأطفال

لا يزعج التوتر والقلق الكبار فقط لأن الأطفال معرضون له بنفس القدر...

نصائح للتغلّب على مشاعر القلق لدى الاطفال!

قد يشعر الأطفال بالتوتر بسبب التغييرات الإيجابية مثل تجربة بعض الأنشطة الجديدة أو التغييرات السلبية مثل المرض أو فقدان أحد أفراد الأسرة. كمية صغيرة من التوتر مفيدة للصحة ، ولكن إذا كانت زائدة ، فقد يكون لها تأثير عميق على سلوك طفلك الصغير وصحته. تختلف علامات الإجهاد لدى الأطفال عن تلك التي لدى البالغين ، لذلك عليك أن تكون أكثر حرصًا في التعرف عليها.

فيما يلي بعض العلامات الشائعة للتوتر عند الأطفال:

كوابيس

التوتر والقلق من الأسباب الشائعة للكوابيس. إذا كان طفلك قلقًا بشأن بعض الأعمال التي يتم تقديمها في المدرسة أو كان يواجه مشكلة في المنزل ، فقد يعاني في كثير من الأحيان من كوابيس. حتى أن بعض الناس لديهم أحلام مزعجة قبل الاحداث الهامة أو الاختبارات. في حالة الكوابيس المتكررة ، حاول أن تفهم ما يمر به طفلك وأكد له أنك تفهم مشاعره.

اضطراب الأكل

يمكن أن يؤدي القلق والتوتر أيضًا إلى اضطراب الأكل عند الأطفال. قد تلاحظ تغيرًا مفاجئًا في الشهية أو عادات الأكل. قد يأكلون أقل أو أكثر ، وكلاهما يمكن أن يكون بسبب الإجهاد. إذا لاحظت أي تغيير من هذا القبيل ، فتحدث معهم وتعرف على جوهر المشكلة. هذه هي الطريقة الوحيدة لمساعدة طفلك.

العدوانية

عندما نشعر بالتوتر ، غالبًا ما يكون لدينا فورة ونفس الشيء يحدث مع الأطفال. يجدون الموقف ساحقًا ويصعب التعامل معه ، ونتيجة لذلك يصبحون أكثر عدوانية. قد يبدئون في تجنب أي محادثة أو قد يبدئون في الصراخ. كل هذه علامات توتر وقلق ، ويجب التعامل معها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. إذا وجدت صعوبة في التعامل مع الموقف، فاستشر خبيرًا.

قلة التركيز

وجود صعوبة في إكمال العمل المدرسي أو عدم الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإجهاد لدى الأطفال. يمكن أن يؤدي الضغط لتحقيق أداء أفضل في الأحداث الرياضية الأكاديمية أو المدرسية إلى تقليل مستوى تركيزهم. إذا رأيت أي علامة، فتحدث إلى طفلك وحاول مساعدته في تحديد أولويات أنشطته.

التبول في الفراش

عند الشعور بالتوتر أو عدم الأمان ، قد يفوت الأطفال إشارات استخدام المرحاض. وهذا أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار. لا تغضب عندما يحدث هذا ، بل حاول أن تفهم سبب ذلك. بصرف النظر عن الإجهاد ، يمكن أن تؤدي الحالات الطبية الأخرى أيضًا إلى التبول اللاإرادي. من الأفضل استشارة طبيبك لاستبعاد أي احتمال لوجود حالة طبية أساسية.

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