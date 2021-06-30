طبيب البوابة: هل يمكن للقاحات أن تساعد في تخفيف أعراض ما بعد كورونا؟

بينما يستمر فيروس كورونا في الظهور بطفراته المتعددة، تشير التقديرات الآن إلى أن أكثر من 14٪ من الأشخاص الذين يصابون بكوفيد-19 ينتهي بهم الأمر بأعراض دائمة - بعضها مشابه لكوفيد...

في حين أن البعض قد يكون منهكًا بدرجة كافية تتطلب دعمًا طويل الأمد ورعاية صحية.

ماذا تعني متلازمة ما بعد كوفيد-19؟

تتميز أعراض ما بعد كوفيد أو أعراض فيروس كوفيد طويل الأمد بأنها حالة تصيب المرضى المتعافين الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد للعدوى الفيروسية، بعد أسابيع أو أشهر من الحصول على نتيجة سلبية للفيروس. إذا استمرت الدراسات البريطانية ، فقد يكون هناك أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أعراض كوفيد طويلة الامد.

حتى مع استمرار العلماء في الكشف عن أسباب أعراض فيروس كوفيد طويل الأمد، وكيفية علاجه ، هناك سؤال واحد لا يزال بدون إجابة - إلى متى يحارب المريض أعراض كوفيد طويل الأمد ؟

من هو الشخص المعرض لخطر الإصابة بأعراض كوفيد طويل الأمد؟

يمكن أن يترك فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة مرضى فيروس كورونا المتعافين يعانون من مجموعة من الأعراض المربكة المستمرة بعد أسابيع من النتيجة السلبية. بينما يستغرق التعافي من كوفيد حوالي 14-21 يومًا ، إذا استمر الشخص في إظهار الأعراض لأكثر من 4-5 أسابيع ، فإنه يوصف بأنه علامة أولية على أعراض فيروس كوفيد طويل الأمد.

على الرغم من عدم وجود رابط للسبب الذي يترك المرضى يقاتلون معركة مخيفة ولديهم أعراض مثل ضيق التنفس المستمر، والحمى المتكررة، والضعف، والآلام، والأوجاع ، يبدو أن أسبقية كوفيد طويل الأمد أكثر شيوعًا بين المرضى الذين عانوا من متوسط ​​إلى شديد عدوى من كورونا.

وفقًا لدراسات متعددة ، يمكن أن يكون خطر الإصابة بكوفيد-19 أعلى فقط بالنسبة للنساء أو الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من مؤشر كتلة الجسم أو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. أشار عدد صغير من الدراسات أيضًا إلى أن أمراض كوفيد طويل الأمد يمكن أن تصيب أيضًا أولئك الذين لم يكونوا مرضى بما يكفي لدخولهم المستشفى في المقام الأول ، مع كوفيد-19.

ما هي المدة التي يمكن أن تستمر فيها أعراض ما بعد كوفيد؟

يميل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا لفترات طويلة إلى الشعور بأعراض مزمنة طويلة الأمد مشابهة للعدوى الفيروسية لفترات زمنية مختلفة. بينما يبدأ البعض في رؤية حل لأعراضهم في غضون أسابيع ، قد يستمر بعض المرضى في ظهور أعراض صعبة لمدة 8-9 أشهر بعد الشفاء.

لا يعرف الخبراء الطبيون بالضبط ما الذي يسبب التمييز في الأعراض. ومع ذلك ، قد يتعلق الكثير منها بالظروف الموجودة مسبقًا وعوامل الخطر التي تعيق تعافي كوفيد.

قد يبدأ أيضًا علاج كوفيد طويل الأمد، اعتمادًا على نوع الأعراض التي قد يعاني منها المريض. وقد وجد أن أعراض الجهاز التنفسي هي الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين يعانون من مرض كوفيد لفترة طويلة ، بما في ذلك السعال المستمر ونضوب مستويات الأكسجين في الدم وضيق التنفس ، والتي يمكن أن تستمر لأكثر من 2-3 أشهر وتتطلب رعاية وعلاجًا للأعراض. قد تستمر بعض الأعراض ، مثل التعب والضعف ، لفترة أطول.

بصرف النظر عن هذا ، يمكن أن يؤدي اضطراب كوفيد طويل الامد أيضًا إلى ظهور مجموعة واسعة من الآثار الجانبية والأعراض ، والتي يمكن أن تضعف أو تسبب مشاكل على المدى الطويل - بما في ذلك تلف الرئة ومشاكل النوم ومشاكل الذاكرة واضطرابات الصحة العقلية وضعف المناعة.

كيفية إدارة أعراض مرض كوفيد طويل الأمد

نظرًا لأن البحث عن الحالة لا يزال غير حاسم ، فإن خيارات علاج كوفيد طويل الامد أو متلازمة ما بعد كوفيد محدودة إلى حد ما في الوقت الحالي.

كانت هناك بعض المدن التي فتحت فيها عيادات متخصصة لرعاية ما بعد كوفيد. ومع ذلك ، حتى في الوقت الذي يستعد فيه الأطباء لمواجهة تسونامي لحالات كوفيد طويل الامد بعد الموجات الشديدة من الفيروس ، تظل الخطوة الحاسمة لتشخيص العدوى وإدارة الأعراض وفقًا لذلك. نظرًا لأن متلازمة ما بعد كوفيد طويل الامد يمكن أن تؤثر على الجسم بطرق مختلفة ، فلا يوجد علاج محدد يساعد الأشخاص الذين يعانون من كوفيد طويل الامد. ومع ذلك ، بينما يتم تجربة عدد من التجارب الطبية ، يؤكد الأطباء أن الطريقة الأولى لإدارة كوفيد طويل الامد هي أخذ قسط من الراحة بشكل متكرر ، والتعرف على الإعاقة والسعي إلى علاج الأعراض.

نظرًا لأن كوفيد طويل الامد يمكن أن يصيب أيضًا المرضى الذين يعانون من مشاكل تؤثر على الأعضاء الحيوية ، يتم تشجيع المرضى أيضًا على الخضوع للفحوصات السريرية والمسح في وقت الشفاء من أجل إدارة الأعراض بشكل أفضل على المدى الطويل.

يبدو أن بحثًا جديدًا يشير أيضًا إلى أن إعادة التأهيل قد تكون مفيدة ، خاصة لمرضى كوفيد طويل الامد الذين يعانون من تلف رئوي خطير. قد تساعد التمارين الخفيفة والزيادة التدريجية في النشاط أيضًا في اكتساب الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها.

هل يمكن للقاحات أن تساعد في تخفيف أعراض مرض كوفيد طويل الامد؟

تم العثور على لقاحات كوفيد-19 التي تمت الموافقة على استخدامها لتكون فعالة بشكل جيد في تقليل الشدة والوفيات المرتبطة بالعدوى. ومع ذلك ، لم يتضح بعد العلماء ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض كوفيد-19 طويل الامد وتزويد المرضى بدرجة معينة من الارتباط.

المزيد:

طبيب البوابة: ما هو الهربس الجلدي وما هي أسبابه وطرق علاجه؟

طبيب البوابة: لماذا تعاني من ألم في الذراع بعد تلقي لقاح كورونا؟