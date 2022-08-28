طبيب البوابة: وجبات خفيفة صحية لمشاهدة الأفلام كلنا نتطلع إلى عطلة نهاية الأسبوع مع وضع شيئين في الاعتبار ، النوم ومشاهدة التلفاز. تترافق المشاهدة عادة مع الأكل بنهم وتناول الوجبات الخفيفة. ومع ذلك ، بغض النظر عن مدى حبنا لمشاهدة الأفلام الجديدة، يجب ألا ننغمس في الأكل الطائش.

إليك بعض خيارات الوجبات الخفيفة الصحية ، حتى تستمتع بمشاهدة فيلم نهاية الأسبوع ولا تهمل صحتك:

طبيب البوابة: وجبات خفيفة صحية لمشاهدة الأفلام

رقائق الخضار

هل فكرت يومًا في قلي الخضار المفضلة لديك بالمقلاة الهوائية؟ يمكن أن تكون شرائح الخضار الرقيقة مثل الجزر أو الشمندر المخبوز أو المقلي لمدة 30 دقيقة هي أفضل شيء يمكنك تناوله أثناء مشاهدة أفلامك المفضلة.

يمكنك إضافة أي نكهة إلى هذه الرقائق.

طبيب البوابة: وجبات خفيفة صحية لمشاهدة الأفلام

الفشار

لا ، نحن لا نتحدث عن الفشار المحمّل بالسكر أو التوابل! نحن نتحدث عن الفشار المطبوخ بزيت أقل. يقدم هذا الفشار المطبوخ الصحي للغاية إضافة رائعة لمشاهدة الشراهة ولا تضيع صحتك.

طبيب البوابة: وجبات خفيفة صحية لمشاهدة الأفلام

أعواد الخضروات والحمص

الحمص غني بالبروتين والألياف وهو منخفض على مؤشر نسبة السكر في الدم. هذه لذيذة أيضا! يمكنك إقران هذا الحمص مع أعواد الخضار مثل الجزر والخيار ورقائق الخضار الصحية. يتم تحضير الحمص عن طريق طبخ وهرس الحمص بشكل صحيح ممزوج بالطحينة وعصير الليمون والثوم والفلفل الحار وزيت الزيتون.

طبيب البوابة: وجبات خفيفة صحية لمشاهدة الأفلام

حمص متبل

قد يبدو التحضير في المنزل صعبًا ، لكن الحقيقة أنه سهل جدًا. يُطهى الحمص ويُتبل بالبهارات التي تختارها. يشوى الحمص لمدة 40 دقيقة. سيكون الحمص المحمص مع التوابل التي تختارها إضافة رائعة لمشاهدة أي فيلم.

طبيب البوابة: وجبات خفيفة صحية لمشاهدة الأفلام

رقائق الموز والفواكه المجففة

يمكنك تحضير خليطك الخاص من الفواكه المفضلة لديك واستخدامها لليالي التلفاز حين تشعر برغبة في تناول مقرمشات حلوة كبديل عن الأطعمة الغنية بالسكريات.

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