طبيب البوابة: ورم الدماغ أعراض الأسابيع الأخيرة يعتبر ورم الدماغ أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. يحدث عندما تتكاثر الخلايا في الدماغ وتنمو بطريقة غير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها. وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب ، يوجد أكثر من 150 أورامًا مختلفة في المخ ، مصنفة إلى مجموعتين رئيسيتين: أورام الدماغ الأولية والنقيلة.

طبيب البوابة: ورم الدماغ أعراض الأسابيع الأخيرة

أورام المخ الأولية والثانوية

وفقًا لمايو كلينك ، فإن بعض أورام الدماغ حميدة وغير سرطانية ، في حين أن بعض أورام الدماغ يمكن أن تكون خبيثة. تسمى الأورام التي تبدأ وتنمو في الدماغ أورام الدماغ الأولية. هذه تختلف عن الأورام التي تنتشر إلى الدماغ من أجزاء أخرى في الجسم ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الثانوية.

طبيب البوابة: ورم الدماغ أعراض الأسابيع الأخيرة

الأعراض الشائعة

قد تختلف أعراض ورم المخ ، اعتمادًا على موقع الورم ، كما تقول الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS). ومع ذلك ، تشمل بعض الأعراض الشائعة: الصداع على جانب واحد من الجسم ومشاكل في الرؤية أو الكلام

طبيب البوابة: ورم الدماغ أعراض الأسابيع الأخيرة

العلامات التي تظهر قرب الأسابيع الأخيرة

يشرح الباحثون في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو (UCSF) ، "يميل مرضى أورام الدماغ إلى تطوير عبء كبير ومتطور من الأعراض العصبية في الأسابيع الأخيرة من الحياة. أحد أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة من حياة المريض المصاب بورم دماغي هو النعاس أو فقدان الوعي، بالإضافة الى ذلك الخمول ، والارتباك ، والانعكاس الليلي / النهاري غالبًا ما تكون علامات مبكرة على انخفاض مستويات الوعي." تضيف المؤسسة، "يتقدم الاعراض الشائعة النعاس والخمول ويميلان إلى الزيادة بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير من الحياة. في نهاية المطاف ، يمر المريض في غيبوبة عميقة في الأيام القليلة الماضية."

طبيب البوابة: ورم الدماغ أعراض الأسابيع الأخيرة

مخاطر الورم الأرومي الدبقي

هناك أكثر من 150 نوعًا من أورام المخ. ومع ذلك ، يُقال إن الورم الأرومي الدبقي هو أكثر أنواع سرطان الدماغ الأولي عدوانية عند البالغين. الورم الأرومي الدبقي هو السرطان الذي ينشأ عن نمو الخلايا في الدماغ أو النخاع الشوكي ، كما توضح مايوكلينك. يمكن أن ينمو الورم بسرعة ويمكن أن يغزو ويدمر الأنسجة السليمة. يتشكل الورم الأرومي الدبقي من خلايا تسمى الخلايا النجمية التي تدعم الخلايا العصبية. يمكن أن يحدث الورم الأرومي الدبقي في أي عمر".

طبيب البوابة: ورم الدماغ أعراض الأسابيع الأخيرة

التشخيص المبكر هو المفتاح

إذا كنت تشك في وجود ورم في الدماغ أو لاحظت أي تغيرات عصبية ، فقم بفحص نفسك من قبل أخصائي رعاية صحية ، ويفضل أن يكون طبيب أعصاب. يعد الفحص العصبي أو الأشعة المقطعية للرأس أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أو فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للدماغ أو الخزعة من بعض الطرق للكشف عن ورم الدماغ. نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تنتشر أورام المخ والسرطان ، فليس لها مراحل مثل السرطانات الأخرى. ومع ذلك ، فإن العلاج المبكر هو مفتاح البقاء على قيد الحياة.

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