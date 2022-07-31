طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي إذا لاحظت انخفاضًا في قدرتك على ممارسة الجنس أو الاستمتاع به ، فتحدث إلى طبيبك حول الأسباب المحتملة وشارك جميع المعلومات حول الأدوية التي قد تتناولها. يجب ألا تتوقف أبدًا عن تناول دواء موصوف أو تغير الجرعات بمفردك. طبيبك هو أفضل شخص لمساعدتك على استعادة براعتك الجنسية.

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

الجنس من أجمل وأروع الهدايا التي باركنا بها الخالق. ليس فقط من أجل الإنجاب ولكن يعتبر الجنس أيضًا أفضل طريقة للشعور بالنشوة الشديدة والشعور بالعلاقة الحميمة مع من تحب.

الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية ، كما هو معروف ، هو مفتاح التجربة الجنسية الرائعة والرضا. لكنها ليست دائمًا رحلة سلسة حيث يكون كل من الرجال والنساء عرضة لانخفاض أو نقص الاهتمام بالجنس.

هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية مسؤولة عن انخفاض الدافع الجنسي وأحد العوامل الرئيسية والأكثر شيوعًا هو الأدوية ، سواء أكانت بوصفة طبية أو مخدرة. لا تقلق لأننا نناقش الأدوية الأكثر شيوعًا التي تلعب دور المفسد وكيف يمكنك استعادة الرغبة الجنسية لديك:

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

مضادات الاكتئاب: تستخدم هذه الأدوية لعلاج الاكتئاب ، وهو في حد ذاته قاتل معروف للرغبة الجنسية. توفر مضادات الاكتئاب راحة كبيرة في حالة الاكتئاب ولكنها للأسف يمكن أن تقلل من الرغبة الجنسية. الأعراض الأكثر شيوعًا لمضادات الاكتئاب المرتبطة بفقدان الرغبة الجنسية هي فقدان الاهتمام بالجنس ، وتأخر النشوة الجنسية ، وتأخر القذف أو عدم النشوة الجنسية ، وعدم القذف على الإطلاق، وضعف الانتصاب (ED) عند الرجال .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

الستاتينات والفايبرات: تستخدم الستاتينات والفايبرات لعلاج حالة ارتفاع الكوليسترول. تحد هذه الأدوية من توافر الكوليسترول وتتداخل في الغالب مع إنتاج هرمون التستوستيرون والإستروجين والهرمونات الجنسية الأخرى. خلصت دراسات قليلة حول الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول والفايبرات إلى أن كلا الفئتين من الأدوية قد يسببان ضعف الانتصاب. وجدت دراسة نُشرت في عام 2009 أن الرجال والنساء الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول أبلغوا عن صعوبة بالغة في تحقيق النشوة الجنسية. ولاحظت كذلك أن مستويات المتعة الجنسية لدى الناس انخفضت إلى جانب مستويات الكوليسترول الضار .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

أدوية ضغط الدم: تستخدم أدوية ضغط الدم لخفض ضغط الدم داخل الأوعية الدموية حتى لا يضطر القلب إلى العمل بجد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. في حين أن ارتفاع ضغط الدم في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى خلل في الوظيفة الجنسية ، فإن العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج هذه الحالة يمكن أن تزيد من الصعوبات الجنسية. عند الرجال ، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى تقليل الرغبة والتأثير على الانتصاب والقذف. عند النساء ، يمكن أن يؤدي إلى جفاف المهبل وانخفاض الرغبة وصعوبة تحقيق النشوة الجنسية .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

حبوب منع الحمل: يعتبر الواقي الذكري للرجال من أكثر وسائل منع الحمل أمانًا وفاعلية دون أي آثار جانبية. لكن العديد من الرجال يرفضون ارتدائها لأنها تقلل من المتعة والشعور. ومن ثم يتعين على النساء تحمل المسؤولية مع حبوب منع الحمل. يمكن لهذه الحبوب أن تخفض مستويات الهرمونات الجنسية التي تؤثر على الرغبة الجنسية والرغبة في ممارسة الجنس .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

المسكنات: المسكن غير الضار يقتل أكثر من الألم ، الدافع الجنسي. من المعروف أن مسكنات الألم تقلل من إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى الحيوية للرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

مضادات الهيستامين: تستخدم مضادات الهيستامين بشكل أساسي للسيطرة على الأعراض المصاحبة لتفاعلات الحساسية، مثل العطس المستمر وسيلان الأنف. يمكن أن تسبب مضادات الهيستامين ضعف الانتصاب أو مشاكل القذف عند الرجال وجفاف المهبل عند النساء .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

بروسكار: يستخدم Proscar لعلاج تضخم البروستاتا. العنصر النشط في proscar هو فيناسترايد ، الذي يمنع التستوستيرون من التحول إلى شكله النشط. نقص هرمون التستوستيرون يعني نقص الرغبة الجنسية .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

الأدوية النفسية - مضادات الذهان: تستخدم لعلاج الفصام والاضطراب ثنائي القطب والحالات النفسية الخطيرة الأخرى. تعمل مضادات الذهان على منع الدوبامين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تنظم الاستجابات العاطفية ومراكز المكافأة والمتعة في الدماغ. كما أنها تزيد من مستويات هرمون البرولاكتين ، مما قد يؤدي إلى ضعف الانتصاب ، وانخفاض الرغبة الجنسية ، وصعوبة تحقيق النشوة الجنسية. تمنع مضادات الذهان عمل الأسيتيل كولين ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في جميع مجالات الوظيفة الجنسية .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

البنزوديازيبينات - المهدئات: تستخدم البنزوديازيبينات ، المعروفة باسم المهدئات ، لعلاج القلق والأرق والإثارة والتشنجات العضلية. تؤثر الخصائص المهدئة والمرخية للعضلات للبنزوديازيبينات على الرغبة الجنسية والإثارة والإحساس. قد تتداخل أيضًا مع إنتاج هرمون التستوستيرون. الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للبنزوديازيبينات هي ضعف هزات الجماع ، الجماع المؤلم ، الانتصاب .

طبيب البوابة: 10 أدوية تقتل الدافع الجنسي

سيميتيدين: يستخدم بشكل كبير في علاج حرقة المعدة والقرحة الهضمية. إنه يعاكس ارتباط هرمون التستوستيرون و ثنائي هيدروتستوستيرون بمستقبلات الأندروجين لدى الرجال. تسبب خصائص السيميتيدين المضادة للأندروجين الضعف الجنسي لدى الرجال.

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