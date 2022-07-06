علاقات البوابة: ما هي الكراهية الزوجية؟ في العلاقة الزوجية، وبعد مرور بعض الوقت ، يبدأ الزوجان في أخذ عيوب بعضهما البعض على محمل الجد ، مما يجعل من الصعب عليهما التواصل أو التعامل مع المشاكل المتزايدة في زواجهما. الكراهية الزوجية هي تلك الفترة الزمنية في الزواج حيث يرى الشريكان بعضهما البعض بشكل سلبي في كثير من الأحيان. يتعامل مستشارو الزواج مع الكراهية الزوجية كمرحلة في حياة الزوجين حيث تبدو الاختلافات غير قابلة للتحمل لبعض الوقت. دعنا نفهم بشكل أكثر تعقيدًا ما يدور حوله الأمر ونحدد أيضًا ما إذا كنت أنت وزوجك تعانيان من الكراهية الزوجية أم لا.

علاقات البوابة: ما هي الكراهية الزوجية؟

السلبية الشديدة

تتجلى الكراهية الزوجية في العلاقة عندما تصبح الطاقة بين الشريكين سلبية بشكل لافت للنظر. إنها تصل إلى نقطة: "ما كان يجب أن نتزوج أبدًا في المقام الأول". ستصبح الأمور سلبية في نقطة حيث كل ما عليكما فعله هو العثور على أخطاء داخل بعضكما البعض.

علاقات البوابة: ما هي الكراهية الزوجية؟

الإحباط من عادات بعضهم البعض

عندما تحمل أنت وشريكك الكراهية الزوجية ، فسوف يصاب كلاكما بالإحباط سريعًا من عادات بعضكما الغريبة. قد يصبح كلاكما مضطربًا مع بعضكما البعض ، وقد يستمر هذا ، ما لم يقرر كلاكما التواصل.

علاقات البوابة: ما هي الكراهية الزوجية؟

يمكن أن يهدد زواجك

يمكن أن تتحول الكراهية الزوجية إلى سلبية للغاية وتهدد زواجك إلى حد كبير. ما لم يتم التحقق من ذلك ، قد يواجه الزوجان إمكانية الحصول على الطلاق. ومع ذلك ، عندما يدخل معالج أو مستشار زواج في الصورة ، يمكن أن يساعد ذلك في حالة الزوجين لأن المعالج يحاول جعل الزوجين يدركان أن الكراهية الزوجية شائعة بالفعل ، ولفترة من الوقت فقط.

علاقات البوابة: ما هي الكراهية الزوجية؟

كيف يمكنك الخروج من مرحلة الكراهية الزوجية؟

يمكن للزوجين التركيز على صفات بعضهما البعض التي تجعلهما مميزين وفريدين. حاول أن تقدر الصفات الجيدة وتفهم سبب حبك لها. زد من لمساتك مع شريكك وقبّله كلما استطعت. قد يؤدي القليل من الأفعال الحميمة إلى إشعال الشرارة بينكما مرة أخرى ، وبالتالي القضاء على الكراهية الزوجية.

إذا قد واجهت أنت وشريك حياتك مثل هذا الموقف البغيض ، فمن الواضح تمامًا أنكما تعانيان من الكراهية الزوجية لبعض الوقت الآن.

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